Da je bilo koji drugi datum danas, a ima ih još 364, ovo bi bila najzanimljivija utakmica u danu na svetu. Danas to ipak ne može, znate već, finale Lige šampiona i to... Čak ni u Engleskoj se zbog toga ne pridodaje duelu Brentforda i Svonsija u finalu plej-ofa Čempionšipa sva ona pažnja na koju su drugoligaši navikli kada izađu na Vembli. Prosto, svetla su uperena u jedan drugi klub iz Londona, Čelsi i neke momke iz Mančestera u svetlo-plavim dresovima, kojima mnogi večeras priželjkuju propast. Ipak, ne sumnjajte da se Englezi ove subote neće zavaliti nešto pre 16 časova u svoje fotelje pokraj televizora, otvoriti pivo i zagrejati se uz taj meč na Vembliju za ono što nas čeka od 21.00 na Dragau.

Tradicija je to, znaju Englezi da cene svoje. Od domaće lige, u svetu fudbala, nema ničega vrednijeg. Pa ni te Lige šampiona. Barem ne za "običnog" navijača. Zato, zanima ih ko će to da igra u Premijer ligi sledeće sezone, da li Brentford posle 74 godina odsustva od elitnog fudbala i preživljavanja na marginama ili velški klub Svonsi, jedini inostrani klub koji je predstavljao Englesku u takmičenjima UEFA.

Duhovi prošlosti i dalje opsedaju zapadni London. Brentford je i prošle godine igrao na Vembliju ovaj isti meč, samo protiv Fulama. Svi su ga već videli kao novog premijerligaša, pošto je u ligi igrao i dominantnije nego sada. To se nije desilo, Skot Parker ga je nadmudrio i posle predužetaka pobedio sa 2:1. Tada je Aleksandar Mitrović asistencijom ka Brajanu uništio snove Pčela.

Narednih godinu dana mučili su ih košmari, često se pričalo o tome da Brentford ne ume da igra kada je to najvažnije. Da je slab pod pritiskom. Budite sigurni da je izabranicima Tomasa Franka svima do jednog baš to bila misao kada su sinoć išli u svoje krevete. "Šta ako opet izgubimo"? Biće to njihov najveći teg oko nogu.

Ne gleda se na finale plej-ofa samo kao na meč koji donosi plasman u viši rang. Pobeda donosi mnogo više od toga, najmanje oko 185.000.000 evra, od televizijskih prava za sledeću sezonu i drugih prihoda. Zamislite tek taj pritisak.

Velšanima je možda malo lakše, jer na Vembliju dolaze sa senkom autsajderske uloge da im štiti glave. Ako izgube, tugovaće, ali neće "leteti glave". Pobeda samo može da promoviše izabranike Stiva Kupera u heroje. Ova sezona je ionako planirana da se iskoristi za formiranje tima za narednu godinu. Međutim, kada im se već ukazala prilika da preskoče stepenik u razvoju kluba...

"Pobeda nam znači sve. Klub je odavno zaslužio mesto u višem rangu, mnogo pre nego što sam i došao ovde. Putovanje do Vemblija je bilo specijalno. Ovo je poslednja utakmica u sezoni, šanse su 50 odsto da ćemo da pobedimo. Maksimalno smo motivisani da odradimo posao na najbolji mogući način", uverava Kuper.

Nijednog od finalista nisu zaobišle povrede. Brentford je bez Kristijana Norgarda, koji se povredio tokom zagrevanja za revanš meč polufinala sa Bornmutom. Još ranije su bez šanse da zaigraju u finalu ostali i levi bek Riko Henri i vezista Džoš Dasilva, dvojica krivaca za onaj poraz od Fulama. Svonsi je s druge strane uskraćen za usluge iskusnog napadača Vejna Rutledža. Njemu je stradalo koleno u polufinalu sa Barnslijem i najverovatnije je odigrao svoj poslednji meč za Svonsi, pošto mu na leto ističe ugovor. Rutledž ima 36 godina i neće da bude iznenađenje ako završi karijeru.

Oba susreta Brentforda i Svonsija ove sezone završena su nerešeno, 1:1. To dovoljno govori o tome koliko su Pčele i Labudovi slične snage. Prošle godine su se oni sastali u polufinalu plej-ofa, a tada je Brentford prošao dalje sa ukupnih 3:2.

Kada pričamo o duhovima prošlosti, londonski tim ih definitivno ima mnogo. Neverovatan podatak je da će ovo da im bude osmo finale u nekom takmičenju u Engleskoj, a da su pritom svih sedam prethodnih izgubili! Tri puta u Liga kupu, četiri puta u plej-ofu za viši rang.

U finalu nema skrivenih aduta, sve se već zna. Najveći adut Brentforda biće Ivan Toni, koji je direktno učestvovao kod 42 pogotka svog tima ove sezone u Čempionšipu. Bio je strelac u 32 navrata, a tome je pridodao 10 asistencija. Sa druge strane Andre Aju je prva zvezda Labudova. Napadač iz Gane je postigao 17 golova ove sezone.

ČEMPIONŠIP - PLEJ-OF (FINALE)

Subota

16.00: (1,97) Brentford (3,35) Svonsi (4,20)

