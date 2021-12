Medison je onaj stari, Lester - nije; Mopejove "makazice" presekle Vest Hemovu pobedu

Džejms Medison je konačno onaj stari. Potpuno je izvan forme bio engleski vezista na startu sezone, u uvodnih 13 kola Premijer lige tek jedan gol, ali u poslednje vreme sve više podseća na onog prošlogodišnjeg. U Varšavi je pre nedelju dana bio arhitekta pobede nad Legijom (gol i asistencija), za vikend u duetu sa Džejmijem Vardijem "napenalio" Votford (gol i dve asistencije), a ove srede ponovo pogodio protiv Sautemptona. Međutim, Medisonovo buđenje nije bilo dovoljno da podigne i Lester na noge. Lisice igraju daleko ispod nivoa iz prethodne dve sezone, pa će teško moći da se nadaju mestu u Ligi šampiona do kraja sezone, jer večeras su četvrti put u poslednjih pet kola ostali bez pobede - 2:2.

Malo Medisonovo remek-delo sa početka drugog poluvremena bilo je dovoljno samo za bod ekipe Brendana Rodžersa. Gotovo sve je sadržao gol ofanzivnog veziste. Smisao za igru, osećaj za prostor, "mangupsku fintu" i na kraju snažan šut u bliži ugao. Mogao je Lester nedugo zatim i do potpunog preokreta, ali je Vardijev udarac posle odbitka završio malo iznad prečke.

Veći deo prvog poluvremena obeležili su prekidi. Sautempton je poveo u trećem minutu posle uigrane akcije iz kornera koju je završio Jan Bednarek, a sredinom prvog dela je njegov kolega na suprotnoj strani Džoni Evans, takođe nakon akcije kojoj je prethodio udarac iz ugla doneo izjednačenje.

I kod trećeg pogotka identična situacija. Pokušali su fudbaleri Svetaca još jednom uigranom akcijom iz kornera da nasamare rivala, nije im uspelo, ali je u nastavku napada Adams pogodio glavom na centaršut Redmonda sa desnog boka. Ipak, Lisice su još jednom pokazale karakter i smogle snage da se vrate, ali do preokreta nisu uspele da dođu. Posle svega viđenog, remi je čini se i najpravedniji ishod.

Brajton je na gostovanju Vest Hemu zaokružio dvomesečni ciklus bez pobede - 1:1 (0:1). Ekipa Grema Potera je do sredine septembra bila najprijatnije iznenađenje sezone, ali je od tada bez pobede. Ipak, Galebovi večeras mogu da slave i bod jer su do njega stigli minut pre kraja meča i to na kakav način - "makazicama" Nila Mopeja. Tarik Lampti je probio po boku i poslao centaršut u peterac, gde je Francuz reagovao na spektakularan način i presekao Čekićarima put do povratka na pobedničke staze.

Čekićari s druge strane imaju za čim da žale, poveli su već u petom minutu još jednim golom Tomaša Součeka posle prekida, na startu drugog dela postigli još jedan pogodak, doduše poništen zbog faula i generalno imali zrelije prilike. Ipak, to im neće značiti previše. Jednom da i oni osete kako je Brajtonu...

PREMIJER LIGA - 14. KOLO

Utorak

Njukasl - Norič 1:1 (0:0)

/Vilson 61pen - Puki 79/

Lids - Kristal Palas 1:0 (0:0)

/Rafinja 93p/

Sreda

Sautempton - Lester 2:2 (2:1)

/Bednarek 3, Adams 34 - Evans 22, Medison 49/

Votford - Čelsi (u toku)

Vest Hem - Brajton 1:1 (1:0)

/Souček 5 - Mopej 89/

Vulverhempton - Barnli 0:0

Aston Vila - Mančester Siti (u toku)

Everton - Liverpul (u toku)

Četvrtak

