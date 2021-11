Meksiko: Asteka guta Pume, Monterej mora da probije bedem Atlasa

Ko je gazda Meksiko Sitija? Šampion Klausure, Kruz Azul, eliminisan je od Montereja već u prvoj rundi plej-ofa, a čast timova iz prestonice u doigravanju Aperture brane Klub Amerika i UNAM Pumas. U prvom meču nije bilo golova, pa lider posle ligaškog dela sezone može da odigra još jedan meč bez pogodaka noćas (02.00) na kultnom stadionu Asteka za plasman u polufinale.

U četvrtfinalnim mečevima plej-ofa meksičke Aperture važi pravilo gola u gostima. Neće se igrati ni produžeci ni penali. U slučaju da bude isti rezultat u oba meča onda će u polufinala da se plasira tim koji je bio bolji u ligaškom delu sezone. U tom slučaju, dalje bi išle četiri najbolje ekipe u prvom delu šampionata, a to su Klub Amerika, Atlas, Leon i Tigres.

02.00: (1,90) Klub Amerika (3,30) UNAM Pumas (4,00)

Tim argentinskog stručnjaka Santijaga Solarija, nekadašnjeg trenera Reala, najviše je pokazao u prvom delu šampionata. Nekoliko kola pre kraja je obezbedio prvo mesto, ali Pume su ih zaustaville u prvom meču. UNAM je bio mnogo bolji tim, bolje šanse, veći broj udaraca u gol, veći posed lopte, ali je briljirao na golu reprezentativni golman Meksika, veteran Giljermo Očoa.

Klub Amerika nije slavio četiri meča u nizu. I prošle sezone u Klausuri tim sa stadiona Asteka je zaribao u ranoj fazi plej-ofa, ispao je u četvrtfinalu. Velikan iz Meksiko Sitija ima najbolju odbranu u ligi koja je primila samo 10 golova na 18 utakmica. Nijedan fudbaler se ne ističe golgeterskim učinkom. Četiri gola postigao je Alvaro Fidalgo, Španac koji je prošao školu Reala, a koga je ove godine doveo Solari.

Četiri asistencije imali su Salvador Rejes i Migel Lajun. Ove sezone u ligaškom delu Aperturi, Klub Amerika je dobio gradskog rivala na stadionu Asteka sa 2:0 pogocima Paragvajca Rikarda Sančeza i Maura Alberta Lajneza Lejve.

IZBOR UREDNIKA

Više drama se očekuje u drugom četvrtfinalnom paru, Atlas – Monterej (04.05). Drugoplasirani tim je odoleo pre tri dana na stadionu Bankomer. Zatajili su Rohelio Funes Mori i drugovi, pa će imati velikih problema u Gvadalahari. Na papiru gosti su bolji tim. Pre početka sezone su uložili 15.000.000 evra u obeštećenja za pojačanja. Na klupi je nekadašnji selektor Sombrerosa Havijer Agire.

"Ne preostaje nam ništa drugo osim da pobedimo, nema sutra, 90 minuta smo do polufinala. Veoma izjednačen prvi meč. U prvom poluvremu nismo bili baš dobri, u drugom smo popravili igru, ali to nam nije bilo dovoljno. Moramo da idemo na pobedu. Mislim da je taktički bio zanimljiv meč. Atlas je teško probiti, pokazuju to godinama“, rekao je Agire.

04.05: (2,50) Atlas (2,85) Monterej (3,05)

Osim najboljeg napadača Meksika Rohelija Munesa Morija, boje Montereja brane poznati igrači - nekadašnji napadač Totenhema, Holanđanin Vensan Jansen, bivši igrač Arsenala, Kostarikanac Džoel Kembel, a tu su i Argentinac Maksimilijano Meza, Kolumbijac Duvan Vergara… Gol Montereja brani Esteban Andrada, nekadašnjhi golman Boke Juniorsa koji je plaćen timu s Bombonjere 5.000.000 evra ove godine.

Šampion Srednje Amerike, Monterej, zna kako se pobeđuje u gostima. U prvoj rundi plej-ofa prošle nedelje je pobedio najbolji tim Klausure ove godine, Kruz Azul, i to u Meksiko Sitiju na stadionu Asteka sa čak 4:1. Četa Havijera Agirea je najveće razočaranje ligaškog dela sezone. Monterej je bio tek deveti u prvom delu šampionata Sombrerosa.

---------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

----------------------

MEKSIKO 1, APERTURA – ČETVRTFINALE PLEJ-OF (REVANŠ UTAKMICE)

Nedelja

02.00: (1,90) Klub Amerika (3,30) UNAM Pumas (4,00) /prvi meč: 0:0/

04.05: (2,50) Atlas (2,85) Monterej (3,05) /prvi meč: 0:0/

Ponedeljak

01.00: (1,83) Tigres (3,35) Santos Laguna (4,20) /prvi meč: 1:2/

03.05: (1,62) Leon (3,60) Puebla (5,30) /prvi meč 1:2/

***kvote su podložne promenama