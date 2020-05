Menez o sukobima s Mihajlovićem: Svađali smo se žestoko i voleo sam to

Mnogo je veću i uspešniju karijeru mogao da ima Žeremi Menez, ali su mu temperament i način života tu mogućnost oduzeli. Gde god je bio, Menez je više bio upamćen po skandalima i svojim izlivima emocija, nego po dobrom fudbalu i potezima.

Poslednju veliku šansu da svoju karijeru odvede na pravi put imao je Menez u Milanu, gde je za dve godine uradio malo toga. Istina, igrao je za Milan opterećen krizom koja i danas traje, pa su mu kao pečati tog vremena ostali one golčine protiv Intera i Napolija, uz povrede i problematično ponašanje koje ga je skupo koštalo.

Između ostalog, Menez je često bio na ratnoj nozi sa Sinišom Mihajlovićem...

“U početku me je koristio u timu, a onda sam počeo da se ponašam kao kreten. Svađali smo se žestoko, ali sam voleo to. Jednostavno, to je moj način. Sada mu šaljem pozdrav i veliki zagrljaj“, priča Menez.

U svojoj drugoj sezoni u Milanu Francuz je doživeo povredu leđa koja mu je zadavala mnogo muka, a zbog iste je brzo morao da napusti Grad mode...

“Da, imao sam tu povredu leđa, zbog koje sam dugo pauzirao. Imao sam dobrih momenata u Milanu, ali definitivno ostaje gorak ukus u ustima“.

Menez se sa Serijom A prvi put sreo kao igrač Rome u koju je stigao iz Monaka kao veliki talenat za 12.000.000 evra leta 2008. Posle tri godine kupio ga je PSŽ za samo 8.000.000 evra...

“U svakom klubu sam doživeo nešto dobro, što me zadovoljava. Rim i Milano su dva različita grada, baš kao što su i potpuno različiti klubovi. Svi znamo ko je i šta je Milan u Italiji i Evropi, ali Roma ima tu neku posebnu energiju. Ne mogu da poredim ta dva kluba, jer mi je bilo lepo u njima“.

Kroz pečalbe u Romi i Milanu Menez je uspeo da zakači vreme kada je Vinćenco Montela još bio igrač, a kasnije i trener Francuzu...

“Da, upoznali smo se u Rimu, kada je on još igrao, a posle mi je bio trener. Nismo se lepo rastali dok smo bili u Rimu, zbog toga sam bio dosta rezervisan kada smo se ponovo sreli u Milanu. Pogrešio sam tada i odlučio da odem odmah“.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Foto: ©AFP