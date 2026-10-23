Menhengladbah još na nuli, navijači traže smenu uprave

Ovog petka Borusija gostuje ekipi protiv koje je veliki autsajder. Predstavniku Nemačke u Ligi šampiona, Štutgartu. Njihov duel zakazan za 20.30 časova će otvoriti 7. kolo.

Ovaj meč dolazi samo tri dana pošto je Štutgart odigrao 1:1 sa Atletiko Madridom u elitnom takmičenju. Verovatno je umor ostavio neke posledice na igrače Sebastijana Henesa, koji nisu baš idealno otvorili prvenstvo. Imaju samo šest bodova i čak četiri poraza, pa će imati posebnu obavezu da savladaju večeras Menhengladbah.

20.30: (1,35) Štutgart (5,40) Borusija Menhengladbah (7,25) - MOZZART RELAX

A u fenjerašu stvari bi lako mogle da krenu sa lošeg na katastrofalno. Jer, navijači već neko vreme traže smenu uprave, a intervjuu za Rajniše post je predsednik kluba Rajner Bonhof priznao da on i ostali čelnici Borusije ozbiljno razmišljaju da usliše zahteve. Samo, pod uslovom da se pojavi neko spreman da zauzme njihovo mesto.

“Naravno da nam kritike teško padaju. Mislim da svaki sastanak koji imamo to potvrđuje. Nema nikakve tajne da sam ceo život veliki navijač Borusije Dortmund, ali u ovakvoj situaciji više nego išta drugo ne želim da pobegnem. Uvek sam bio borac. Međutim, to ne znači da odbacujem ideju, otvoren sam za sve diskusije. Ako nađete nekoga ko je zainteresovan da se uključi u klub i predloži neki dobar plan, spreman sam da saslušam. Samo mi zasad niko takav nije predložen. Ovo je krucijalna tačka za budućnost kluba. Ako želite, možete da vidite koliko vredno svakodnevno radimo da popravimo situaciju. I verujemo da ćemo uspeti”, kazao je Bonhof.

Međutim, u fudbalu je merilo samo teren. A, ako tamo Borusija ne počne što pre da beleži mnogo bolje rezultate crno joj se piše. Pogotovo što znamo da kada jednom ekipa ispadne u Cvajtu postaje veoma teško vratiti se u elitno takmičenje. To najbolje znaju navijači Hamburgera, Šalkea, Herte, Hanovera, Kajzerslauterna...

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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BUNDESLIGA – 7. KOLO

Petak

20.30: (1,35) Štutgart (5,40) Borusija Menhengladbah (7,25) - MOZZART RELAX

Subota

15.30: (1,90) Augzburg (4,00) Union Berlin (3,50) - MOZZART RELAX

15.30: (2,10) Keln (3,90) Šalke (3,10) - MOZZART RELAX

15.30: (1,80) Majnc (4,00) Verder (4,00) - MOZZART RELAX

15.30: (2,35) Paderborn (3,80) Hamburger (2,80) - MOZZART RELAX

15.30: (1,43) RB Lajpcig (5,00) Elverzberg (6,00) - MOZZART RELAX

18.30: (1,45) Borusija Dortmund (4,90) Ajntraht Franfkurt (5,90) - MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (2,70) Hofenhajm (3,90) Bajer Leverkuzen (2,30) - MOZZART RELAX

17.30: (6,75) Frajburg (6,75) Bajern Minhen (1,37) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama