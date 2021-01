Januar iz snova za ljubitelje Eredivizije. Posle skoro tronedeljne pauze šampionat Holandije se vratio De Topper-om na fudbalsku scenu. Ajaks i PSV su odigrali nerešeno, a do kraja meseca na rasporedu su još dva velika okršaja u zemlji lala, klompi i vetrenjača. Već danas videćemo De Klassieker, sudar Kopljanika i Fajenorda na Johan Krojf Areni, a poslednjeg dana januara i preostali susret dva tima velike trojke holandskog fudbala, Fajenorda i PSV-a.

Velika je gužva na vrhu Eredivizije ove sezone. Čak četiri tima se nalaze u svega par bodova razlike i svaka greška se skupo plaća. Osetio je to Ajaks na svojoj koži sa dva nedavna remija, kojima se njegova prednost na čelu istopila. I to baš u momentu kada pulene Erika Ten Haga očekuje vrlo važan mini-ciklus derbija. Amsterdamersi do kraja meseca igraju sa preostalim kandidatima za najviši plasman, najpre sa Fajenordom, potom i sa zahuktalim AZ Alkmarom.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Dvoboj sa velikim rivalom iz Roterdama biće, kao i uvek, u centru pažnje. Predstojeći duel dva stara suparnika biće 162. prvenstveni De Klassieker između Ajaksa i Fajenorda, uz dodatak da je domaći tim daleko uspešniji sa 72 pobede, naspram 45 Ponosa juga.

Ajaks je ubedljivo najefikasniji tim prvenstva sa prosekom od više od tri i po postignutih pogodaka po meču, ali se time nije zadovoljio. Pre nedelju dana "razbio je kasu" i doveo Sebastijana Alera iz Vest Hema. Nekadašnji špic Utrehta, Ajntrahta i Vest Hema je plaćen rekordnih 22.500.000 evra i očekivan je u startnoj postavi protiv Fajenorda. U međuvremenu, uspeo je da zatrese mrežu u pobedi Kopljanika nad Tventeom pre tri dana.

Sa 57 golova u odigranih 16 ​​utakmica, Ajaks ima, pomenuli smo, najraspoloženiju navalu, ali sada ga čeka suprotstavljanje rivalu koji ima najčvršću odbranu u Erediviziji, primivši samo 12 pogodaka. Sastav prekaljenog stručnjaka Dika Advokata je u naletu i kadar je da zamrsi ionako komplikovanu situaciju na vrhu.

IZBOR UREDNIKA

Fajenord je zabeležio tri vezane pobede, a za poslednju protiv Zvolea pre četiri dana najzaslužniji je bio mladi Kolumbijac Luis Sinistera. Roterdamski tim jedan je od retkih u Holandiji koji je u 2021. godini maksimalan. Ukoliko nastavi u istom ritmu, i danas savlada najvećeg neprijatelja, izjednačiće se sa njim na liderskoj poziciji, i na taj način dobiti ogroman podsticaj u borbi za osvajanje titule.

Krilni igrač Stiven Berhujs bio je uključen u polovinu od 32 ligaška pogotka Ponosa juga do sada, postigavši 10 i asistirajući u šest navrata. Ostao je jedan od nekolicine "preživelih" iz ekipe koja je osvojila krunu pre četiri godine, tako da mu nije potrebna dodatna motivacija da donese još jednu titulu na De Kujp. Pride je postao kapiten.

Na obe strane terena videćemo dvojicu srpskih reprezentativaca, pošto će Dušan Tadić da "udari" na Uroša Spajića. Ostaje da vidimo da li će da se nastavi tradicija, koja kaže da je na šest proteklih međusobnih duela Ajaksa i Fajenorda uvek neko slavio, mahom Kopljanici u pet navrata, i to sa najmanje dva gola razlike.

EREDIVIZIJA - 17. KOLO

Subota

Emen - Vitese 1:4 (0:2)

/De Leuv 58 - Buitnik 2, Tanane 9, Broha 49, Vregh 90+3/

Sparta - PSV 3:5 (1:1)

/Smits 4, Grabenberh 75, Karhauh 87pen - Žunior 24, Malen 47, 90+3, Madueke 49, Maks 71/

Utreht - Herakles 2:0 (1:0)

/Van de Strek 31, Dalmau 72/

Zvole - Fortuna Sitard 0:2 (0:0)

/Fleming 57, Seutejns 89/

AZ Alkmar - Den Hag 2:1 (0:0)

/Abduhal 72, 89 - Kramar 58/

Nedelja

12.15: (3,00) RKC (3,40) Viljem II (2,35)

14.30: (2,40) Groningen (3,25) Tvente (3,05)

14.30: (3,50) VVV (3,45) Herenven (2,10)

16.45: (1,55) Ajaks (4,20) Fajenord (6,00)

*** kvote su podložne promenama