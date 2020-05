Mesi dolazi u Njuels ako napusti Barsu, ključni čovek predsednik Saveza

Niko ne može da bude sto odsto siguran koliko će još trajati karijera Lionela Mesija i da li će istu završiti na istoj adresi. Zvanično najbolji fudbaler planete ima ugovor sa Barselonom na još godinu dana, a posebna klauzula mu dozvoljava da srce Katalonije kao slobodan igrač napusti već ovog jula.

Niko ne može da zamisli da bi Mesi mogao da igra fudbal van Barselone. Ali, tako se mislilo i za neponovljivi tandem Ćavi – Inijesta, pa su najveći sinovi Barselone ipak zaigrali su Saudijskoj Arabiji, odnosno Japanu. Ako bi se jednog dana, ipak, dogodilo da Lionel Mesi obuče dres drugog kluba, gde bi to bilo? Teško da bi omaleni Argentinac u ovom stadijumu života i karijere izabrao Mančester Siti ili Pari Sen Žermen, praktično jedina dva kluba koji mogu da isprate njegove finansijske zahteve, a ako pitate potpredsednika Njuels Old Bojsa Kristijana D'Amika, 32-godišnji as će se u tim uslovima sigurno vratiti u rodni Rozario kako bi okačio kopačke o klin.

“Mesi će se vratiti u Njuels ako odluči da napusti Barselonu“, kao iz topa će D'Amiko.

Zvuči kao više kao njegov san, nego realnost, s obzirom da je priznao da ne zna koji su Mesijevi planovi.

“Nemamo kontakt s njim, ne znam kakve su mu ideje i želje za budućnost“, priznaje potpredsednik kluba u kojem je Mesi napravio prve fudbalske korake pre nego što se preselio u Barselonu kao dete.

Međutim, D'Amiko otkriva da je već zamolio predsednika Fudbalskog saveza Argentine Klaudija Tapiju da mu pomogne da nagovori Mesija da se vrati.

“Tapija bi mogao mnogo da nam pomogne, jako je blizak s Mesijem“.

Dok u Rozariju sanjaju povratak jednog od najboljih fudbalera svih vremena, Mesi je fokusiran na završetak sezone sa Barselonom i odbranu titule.

Mesi će u junu napuniti 33 godine, a i pored toga njegova želja za osvajanjem titula na svim nivoima ostala je netaknuta. Zbog toga, njegov naredni cilj s Argentinom je napad na Boginju u Kataru 2022. godine, a posle toga kritičari veruju da bi mogao da napravi taj presudni korak i vrati se u rodnu grudu.

Barselona odavno planira da sa Mesijem na kraju sezone razgovara o produžetku saradnje i spremna je da mu ponudi ugovor do momenta kada sam odluči da je dosta, dok pojedini izvori tvrde da je njegova ideja da s klubom u kojem je porastao do zvezda produžava saradnju od godine, do godine.

Videćemo šta je to što je Mesi zaista naumio...

