Samo lete informacije u fudbalskom svetu vezane za budućnost Lionela Mesija.

Svakog dana se tvrdi da je Argentinac blizu Sitija ili Pari Sen Žermena, ili da će ostati u Barseloni i pored cele frke. A, još šest meseci ga ugovor vezuje za klub sa Nou Kampa. Šta li će tek biti u maju, junu, kada Marka danas donosi informaciju kako Leo sigurno neće doneti bilo kakvu odluku dok se ne završi sezona...

Uglavnom, predsednička kampanja u Barseloni je u jeku, a jedan od kandidata i favorit za pobedu Đoan Laporta otkrio je da ponude moćnih klubova zaista stižu na Mesijev sto.

„Neće biti lako zadržati Lea. On ima ponude klubova kojima ne nedostaje novac, jer iza njih stoje tajkuni ili čak cele države. Ali, Mesi se oseća prijatno ovde. Ja sam siguran, znajući šta on želi, da bi voleo da ostane u Barseloni. On voli klub, klub voli njega. Moj kredibilitet leži u tome što mi je Leo uvek govorio da sam ispunio sve ono što sam mu obećao“, pričao je Laporta danas na mitingu pred glasačima.

On tvrdi da je jednom uspeo da zadrži Mesija kada je imao veliku ponudu.

„Imao je ponudu, ali posle našeg razgovora odlučio je da ostane i stvari su se po njega razvijale na fenomenalan način. Ja sam umereni optimista po tom pitanju i sada, jer imam iskustva sa Mesijem. Ponudiću mu ugovor u skladu sa mogućnostima kluba, jer nije ovde reč o novcu. Njemu je sportski aspekt najvažniji. A, sve što mu obećam, siguran sam da ću opet ispuniti“.

Kada je sudbina trenera Ronalda Kumana, tu je Laporta bio dosta umereniji. Neutralan. Ipak Holanđaninu ne ističe ugovor na leto...

„Kuman je legenda Barselone i zaslužuje poštovanje. Ima i važeći ugovor. Svaki predsednik mora da donosi brojne odluke, da povlači poteze, a Kuman, kao i svi drugi, zavisi od rezultata i igre. Ali, morao bi mnogo više, kao i ceo tim“.

A, tim se, izgleda, baš i ne dopada kandidatu za predsednika.

„Tim mora da bude šampionski, da ima lidera kao što je Mesi, da ostali igrači imaju puno poverenje u njega. Kao što je Kuman bio lider u timu Barselone koji je osvojio Kup šampiona“, podvukao je Đoan Laporta.