Mesi ponovo pretvorio teren u umetničko platno: Dva dupla pasa, dribling i hitac kao na Bernabeuu

Kakva je to samo fudbalska poezija bila! Primio je loptu i krenuo napred kao metak. Odigrao jedan dupli pas, pa odmah zatim i drugi, ne gubeći ni brzinu, ni kontrolu, ni predstavu o tome gde se nalaze protivnički fudbaleri. Dok su defanzivci Atlante pokušavali da shvate šta ih je snašlo, Argentinac je već bio nekoliko koraka ispred njih. Usledio je dribling, ono njegovo karakteristično nameštanje na levicu i onda hitac u mrežu. Precizan, odmeren i bezobrazno jednostavan za nekoga ko je upravo uradio nešto toliko komplikovano.

Neodoljivo je sve podsetilo na 23. april 2017. godine, kada je u 92. minutu El Klasika, posle munjevite akcije Barselone i povratne lopte Đordija Albe, levicom matirao Kejlora Navasa. I tada su protivnički fudbaleri delovali kao statisti u predstavi čiji je scenario samo Mesi imao pred očima. I tada je završnica bila toliko precizna da golmanu nije ostalo ništa osim da pogledom isprati loptu. (Taj prelepi pogodak pogledajte na 03:25 u priloženom klipu sa Jutjuba).

Naravno, ne mogu se po značaju porediti pogodak za pobedu nad Real Madridom na Bernabeuu i gol protiv Atlante u MLS ligi, ali lepota fudbala nikada se nije merila isključivo veličinom pozornice. Niti je umetničko delo manje vredno zato što nije nastalo u najvećem muzeju.

Posebnu draž svemu daje činjenica da Mesi danas ima 39 godina. Odavno je osvojio sve što jedan fudbaler može da poželi, popeo se na svaku moguću planinu i ostavio iza sebe karijeru za koju će generacijama biti potrebno mnogo vremena da je makar približno ponove. Ipak, ta levica još odbija da prihvati zakone prolaznosti. Noge možda više nisu tako brze kao u najboljim danima u Barseloni, ali misao je i dalje brža od svih ostalih na terenu. A to remek-delo bilo je samo jedan od dva pogotka Argentinca u razmaku od četiri minuta.

Inter Majami je do vođstva stigao neposredno pred odlazak na odmor, u 45. minutu. Mesi je glavom prosledio loptu Luisu Suarezu, Urugvajac se oslobodio čuvara i poslao centaršut, a Herman Berterame glavom pogodio za 1:0. Argentincu je pripisana asistencija, kojom se izjednačio sa Son Heung Minom na vrhu liste najboljih asistenata MLS lige.

U 56. minutu usledila je pomenuta čarolija za 2:0, a samo četiri minuta kasnije Mesi je ponovo pokazao koliko malo prostora mu je potrebno da kazni protivnika. Ovoga puta Suarez ga je proigrao, Argentinac je pobegao odbrani, nadmudrio Žuniora Alonsa i savladao Lukasa Ojosa za velikih 3:0. Atlanta je do kraja uspela samo da ublaži poraz. Fafa Piko je u 89. minutu realizovao jedanaesterac i postavio konačnih 3:1, ali te večeri rezultat je ostao u senci onoga što je izveo čovek sa brojem deset.

Mesi je tako stigao do 25 golova u aktuelnoj sezoni MLS lige i dodatno se učvrstio na vrhu liste strelaca, sa šest pogodaka više od najbližih pratilaca, Petra Muse iz Dalasa i Milana Iloskog iz Filadelfije. Uz to, postao je prvi fudbaler u istoriji američkog prvenstva koji je u tri uzastopne sezone zabeležio najmanje 15 asistencija.

Inter Majami je upisao treću uzastopnu pobedu pod vođstvom Kristijana Kilija Gonzalesa, učvrstio samopouzdanje pred plej-of i nastavio pohod na odbranu šampionske titule. A Mesi je još jednom podsetio koliko će fudbalu nedostajati kada jednog dana zaista odluči da je dosta. Jer, devet godina posle Bernabeua, posle svih trofeja, rekorda, priznanja i hiljada utakmica, čovek i dalje uspeva da nas natera da gledamo u ekran sa istim onim dečačkim oduševljenjem.