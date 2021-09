Spušta se polako prašina posle nekoliko turbulentnih dana na južnoameričkom kontinentu zbog načina na koji je prekinut derbi između Brazila i Argentine u Sao Paulu. FIFA je pokrenula postupak protiv oba tima koji imaju još pet dana da iznesu odbranu pre zvanične presude, a dok se odluka čeka nacionalne selekcije obe zemlje nastavljaju normalno sa svojim aktivnostima u kvalifikacijama za sledeće Mundijal.

Petak, 01.30: (1,07) Argentina (12,0) Bolivija (30,0)

To znači da će Brazil u petak od 2.30 posle ponoći dočekati Peru, dok Argentina sat vremena ranije igra protiv Bolivije takođe na svom stadionu. Selektor Albiselesta Lionel Skaloni za taj susret neće moći da računa na dvojac Aston Vile Emilijano Buendija - Emilijano Martinez jer su posle haosa u Brazilu dobili dozvolu nacionalnog tima da se vrate u Veliku Britaniju, doduše preko Hrvatske gde će da odrade desetodnevni karantin uz mogućnost individualnog rada. Verovatno najvažnija vest za šampiona Južne Amerike biće učešće kapitena Lionela Mesija u susretu koji se igra u ranim jutarnjim časovima po srednjoevropskom vremenu.

Zašto je ova vest toliko važna? Naime, argentinski TyC Sport javlja da Mesi planira da se pozove na posebnu klauzulu koju je dogovorio sa čelnicima Pari Sen Žermena kada je dolazio u Pariz pre samo nekoliko sedmica, što je izazvalo tektonske promene u svetskom klupskom fudbalu. Mesi je sa PSŽ-om napravio sporazum po kojem klub neće moći da ga odvrati od reprezentativnih obaveza. Tačnije, Mesi je praktično napravio klauzulu po kojoj mu je igranje za nacionalni tim ispred kluba! To znači da PSŽ nikako ne sme da ospori želju jednog od najboljih igrača svih vremena da reprezentuje svoju zemlju, čak ni na prijateljskim utakmicama.

IZBOR UREDNIKA

Mesi će na ovu klauzulu da se pozove već za utakmicu protiv Bolivije iz prostog razloga - kako je ta utakmica zakazana za sitne sate po srednjoevropskom vremenu, to znači da ga neće biti u protokolu za utakmicu protiv Klermona u Ligi 1. PSŽ taj meč treba da odigra u subotu od 17 časova, što bi Mesiju ostavilo tek nešto više od 36 časova između dva susreta. U ovom trenutku niko ne očekuje da će Argentinac biti u mogućnosti da ispuni obaveze na dve strane, pogotovo što ga posle Bolivije čeka put preko pola sveta do Pariza. Osim ako to on ne bude želeo.

Na kraju bi to moglo da znači da će publika na Parku prinčeva morati da se strpi još malo kako bi videla Mesija na delu, odnosno bar do derbija protiv Liona 19. septembra. Naravno, osim ako on sam ne bude želeo da igra. U međuvremenu PSŽ gostuje Brižu na početku grupne faze Lige šampiona.

S obzirom da je protivnik Klermon, PSŽ ne bi trebalo da ima nikakvih problema da dođe do pete uzastopne pobede i nova tri boda, čak i pored toga što za Argentinu uz Mesija igraju još Anhel di Marija i Leandro Paredes iz redova pariskog giganta.

Mesijeva privrženost naciji je nešto posebno...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com