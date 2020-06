Mesijeva stara mušterija stiže na Nou Kamp: Leo bez poraza od Bilbaa u ligi

Omiljeni rival Lionela Mesija stiže na Nou Kamp. Ima klubova protiv kojih je Argentinac postigao više golova, kojima trese mrežu kako ih vidi na terenu, ali jedna caka čini Bilbao njegovom najdražom žrtvom: nikad od njega nije izgubio u Primeri!

Igrao je Mesi 24 puta u ligi protiv kluba iz Baskije i ostvario je skor od 18 pobeda i šest remija. Postigao je u tim mečevima 15 golova, dok je za sedam asistirao. Ipak, moglo bi se reći da je desetka Barse u maloj krizi, jer na tri poslednja susreta sa crveno-belima nije uspeo da im zatrese mrežu. Poslednji gol koji je postigao protiv njih u La Ligi „desio“ se 18. marta 2018. godine.

Nikako Bilbao u prvenstvu ne može da izađe na kraj sa najboljim fudbalerom sveta, to mu polazi za nogom jedino u kup duelima, gde je uspeo tri puta da sruši Barselonu sa Mesijem u timu.

Ako se saberu baš svi Lionelovi mečevi protiv Bilbaa, bilans je 36 duela, 24 pobede, devet remija i tri poraza, uz 24 postignuta pogotka.

Ima argentinski as još motiva sa kojima čeka večerašnjeg rivala. Jedan gol mu nedostaje do 700. u karijeri. Do sada je dao 629 u dresu Barselone i tačno 70 za Argentinu. Bilo je tako i pred prošlo kolo, ali Mesi nije uspeo da matira Sevilju. Večeras mu je nova šansa, pogotovo što se igra na Nou Kampu, gde je Argentinac najbolji strelac u istoriji sa 370 golova na 353 utakmice. Odnosno, Leo ima prosek od 1,04 gola po meču na stadionu Barse. Logika kaže da večeras postiže pogodak, da taj bilans očuva.

I još jedna stvar, zvuči kao trivija, mada baš i nije: meč Barselona – Bilbao počinje u 22 časa, a čim mine ponoć, Lionelu Mesiju je – rođendan. Njegov 33. dočekaće na terenu, na mestu na kojem se, verovatno, najprijatnije oseća u životu. I gde će lepši poklon od pobede i još jednog gola u mreži Bilbaa...

PRIMERA - 31. KOLO

Ponedeljak

Viljareal - Sevilja 2:2 (2:1)

/Alkaser 18, Tores 45+4 – Eskudero 39, El Hadadi 63/

Leganes – Granada 0:0

Utorak

19.30: (6,25) Levante (3,70) Atletiko Madrid (1,60)

19.30: (3,10) Valjadolid (2,90) Hetafe (2,60)

22.00: (1,38) Barselona (4,70) Bilbao (8,50)

Sreda

19.30: (2,70) Alaves (2,95) Osasuna (2,90)

19.30: (2,00) Sosijedad (3,40) Selta (3,90)

22.00: (1,12) Real Madrid (10,0) Majorka (17,0)

Četvrtak

19.30: (2,75) Eibar (3,20) Valensija (2,65)

22.00: (2,25) Betis (3,20) Espanjol (2,65)

*** kvote su podložne promenama