Da li je to na pomolu pomirenje Lionela Mesija i čelnika Barselone? Argentinski as je prethodnih nedelja bio veoma kritički raspoložen, kao nikada do sada, prema upravi kluba. Zahtevao je i da ode.

Razbesnelo je Mesija i što su mu prodata dvojica velikih prijatelja, Luis Suarez i Arturo Vidal. Ali, kao da je time naučio lekciju, Lionel je dao pokajničke izjave za Sport.

Kako je u njima rekao, sve što je radio ovog leta bilo je iz najbolje namere, za dobrobit Barselone.

„Ako sam i pravio greške u poslednje vreme, to je bilo iz želje da Barselona bude bolja i jača“, poručio je Mesi.

Argentinac je posle svega pozvao sve da okrenu novi list.

„Sada moramo da se koncentrišemo na ono što sledi i svi dajemo najbolje od sebe. Ako je ijedan član kluba bio uznemiren zbog ono što sam govorio ili radio, nemam dilemu da je razmišljao o onom što je najbolje za klub“.

Mesi ističe da nije mogao preko nekih stvari ćutke da pređe.

„Razumem da je bilo ljudi koji su smatrali da bi trebalo da ćutim i da pustim da sve prođe, ali mnogo toga me prethodnih nedelja pogađalo i to je bio moj način da izrazim nezadovoljstvo“.

Rekao je Argentinac šta je imao protiv uprave i sada samo želi da igra fudbal.

„Posle brojnih neslaganja, voleo bih da stavim tačku na sve. Svi mi u Barseloni i oko nje moramo da se ujedinimo i da verujemo da najbolji dani tek dolaze. Moja posvećenost dresu i grbu koji nosim je apsolutna, kakva je oduvek i bila“, podvukao je Lionel Mesi.