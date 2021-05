Lionel Mesi je dao veliki intervju za ugledni argentinski Ole, u kojem se prisetio bukvalno svih značajnijih detalja u svom životu. Sa loptom je izašao na ulicu sa praktično četiri godine, a sada je došao do trenutka kada polako može da razmišlja o poslednjim godinama profesionalne karijere.

Ronald Kuman mu je već dozvolio da ode na odmor, pa će preskočiti okršaj poslednjeg kola sa Eibarom, pa sada ima dovoljno vremena da razmišlja i o svojoj budućnosti, ali i da se prikupi energiju za Kopa Amerika, takmičenje koje će se igrati paralelno sa Evropskim prvenstvom.

Dok razmišlja o budućnosti, sledi sećanje na najranije detinjstvo. Njegova baka je bila direktno zaslužna za njegove fudbalske početke na ulicama Rosarija.

"Jednom starijem timu je nedostajao igrač, a moja baka je počela da viče treneru: Ubaci ga! Usledio je odgovor: Neću, gledaj kolicki je, ti si luda, povrediće ga! Ali ona je bila odlučna, ušao sam i uradio par dobrih stvari, a kada se vratila kući poručila je: Kupite mu kopačke, vodim ga na trening sledeće nedelje. Kada sam imao četiri ili pet godina, već sam svuda išao sa loptom, praktično od trenutka kada sam prohodao. Sećam se svojih prvih mečeva u Grandoliju. Imam stariju braću i rođake, uvek sam želeo da igram sa njima. Od četvrte godine sam počeo da igram za klub", otkrio je Mesi.

Od sedme godine Mesi se našao u podmalatku Njuelsa, a prelazak u Barseloninu La Masiju dogodio se 2000. godine, kada je imao 13. godina. To su bili možda i najstresniji trenuci u njegovom životu.

"Istina je da je donošenje te odluke bilo teško, ali u isto vreme i brzo. Nisam oklevao i razmišljao. Bilo je teško jer nisam mogao da igram, a onda sam počeo i povredio se. Gotovo godinu dana nisam mogao da se takmičim. Trenirao sam, ali to nije bilo isto. Ipak, imao sam sreću da sve to prođe. Uvek sam se plačući vraćao iz Rosarija. Želeo sam da dođem ovde u Barselonu, ali istovremeno mi je bilo teško da napustim sve. Izgubio sam mnogo prijatelja, komunikacija je tada bila veoma teška, danas bilo koje dete od 13 ili 14 godina nosi telefon, a to tada nije bilo moguće".

Lionel Mesi ©Reuters

Povreda jagodične kosti mu se dogodila kada je bio kadet Barselone.

"Mislim da sam imao 14 ili 15 godina, igrali smo protiv Espanjola, dobio sam udarac laktom i slomio jagodičnu kost. Već slećeg vikenda smo igrali finale Kopa Katalunja, što je u tom igračkom dobu veoma važan turnir. Ista stvar se dogodila i Pujolu, koji je dugo igrao sa maskom. Mene su pustilki da igram sa njom. Trenerao sam nekoliko puta sa njom, ušao da igram pet minuta i bilo je nemoguće. Pomerala se, bila je prevelika i onda sam je skinuo. Igrao sam neko vreme, mislim da sam postigao dva gola, a u 30. minutu su me izvelu. Moj otac nije dozvolio da igram bez maske, vikao je na trenera i na kraju su me izveli sa terena. U tom trenutku nisam shvatio opasnost i šta se može dogoditi. Želeo sam da igram po svaku cenu, smetala mi je, kada bih sagnuo glavu ne bih video loptu, skinuo sam je i nastavio da igram".

Koliko je teško biti Mesi?

"Najviše od svega tiče se izlazaka. Otići u šoping ili neki tržni centar je jako teško. Nekada postoje trenuci kada želite da budete bez tog pritiska. Ne zbog toga što vas svi prepoznaju i žele da se fotografišu, već što postoje dani kada baš niste u pravom elementu. Samo želite da budete smireni i da ne sretnete nikoga. Jasno mi je da ljudi žele autogram i fotografiju, ali nekada jednostavno nisam raspoložen i to mi se često događa".



Mesi žali zbog toga što kao mlad prvotimac Barselone nije razmenio dresove sa tadašnjim velikanima Real Madrida.

"Krivo mi je što kao mlad igrač nisam tražio dresove od igrača protiv kojih sam igrao, kao što su Brazilac Ronaldo i Roberto Karlos. To su igrači sa kojima sam se susretao, a danas kažem da bih voleo da imam njihov dres".

Barselona je sezonu završila "samo" sa trofejom Kupa kralja, ali je on bio od velikog značaja za sastav Ronalda Kumana.

"Kad god igram, igram da bih pobedio i pokušavam da osvojim sve trofeje. Istina je da je poslednji Kup kralja bio poseban trenutak za sve nas, klub je prošao kroz godine kada sa rezultatima i titulama nije išlo baš najbolje. Imamo vrlo mlad sastav, nove igrače, a osvajanje Kupa je bio veoma važna prekretnica. Lično volim da pobeđujem i osvajam titule. Što više, to bolje", rekao je Mesi.