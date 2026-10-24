Mihailo Ivanović zaigrao posle 166 dana, navijači ga dočekali ovacijama

Nekadašnji napadač Vojvodine je u igru ušao u 68. minutu umesto Lindona Dajksa, a njegov ulazak na teren prisutni gostujući navijači su dočekali ovacijama. U tom trenutku je na semaforu stajalo 1:1. Milvol je poveo u 6. minutu pogotkom Džensona Metkalfa, da bi potom u 16. Dajks postigao autogol.

Ivanovićevo prisustvo nije puno pomoglo gostima. Portsmut je bio bolji na terenu i u finišu je zasluženo došao do celog plena pogotkom Tomasa Vadingema.

⏳⏳⏳

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

⏳⏳⏳

Inače, Australijanac je u 72. minutu zamenio na terenu drugog srpskog napadača, Marka Milovanovića, koji je bio starter. Deset minuta kasnije postao je Vadingem heroj utakmice.

Ovim trijumfom Portsmut je preskočio Milvol na tabeli. Sada je 11. sa 18 bodova, dok su Lavovi za dve pozicije lošiji sa tri poena manje.

U poslednja četiri kola Portsmut ima tri pobede i jedan remi, dok je Milvol iz poslednja tri meča osvojio ukupno samo jedan bod. Zato, za londonski tim povratak Ivanovića je došao u idealnom trenutku. Sada još samo da dostigne takmičarsku formu na nivou prošle sezone.

ČEMPIONŠIP, 12. KOLO

Petak

Bolton - Midlsbro 1:5 (1:3)

/Ber 45+2 - Moris 13, Lankšir 31, 78, Brant 39ag, Kozijer Duberi/

Subota

Čarlton – Norič 1:3 (1:1)

/Kelman 10 – Mahoma 35, Kvistgarden 50, Mesik 76ag/

Portsmut – Milvol 2:1 (1:1)

/Dajks 16ag, Vadingem 82 – Metkalf 6/

Šefild Junajted – Derbi 1:1 (0:1)

/Bamford 79 – Klark 37/

Blekbern – Reksam 2:0 (1:0)

/Gudjonsen 44, 79/

Kardif – Birmingem 1:0 (1:0)

/Saleč 32/

Linkoln – Barnli 4:1 (1:1)

/Haus 45+3, Ladefoged 49, 67, Džefris 57 – Huntonđi 39/

Preston – VBA 1:1 (0:0)

/Hjuz 78 – Hegebo 82/

KPR – Svonsi 5:0 (4:0)

/Kone 2, 10, 15, Djun 45+1, 86/

Stouk – Bristol Siti 0:0

Vest Hem – Sautempton 2:3 (1:3)

/Volker-Piters 24, Suček 90+3 – Macuki 2, Bri 11, Doblin 34/

Vulverhempton – Votford 1:0 (1:0)

/Armstrong 35/