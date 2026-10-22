Mihajlo, sila si: Dileme nema, Srbin mora da bude prvi špic Anderlehta

Gomila napada je išla preko njega, dejstvovao je kao ofanzivni vezni, delio lopte i pravio ogromne probleme odbrani domaćina. Na kraju je zamenjen u 78. minutu, ali je do tada uradio sve što je trebalo i bio jedna od ključnih figura utakmice.

Generalno je Anderleht bio neuporedivo bolji tim od predstavnika Poljske. Na kraju su ih dokrajčili golovima Martena Vinklera i Onije Seke. Čak i kad je Cvetković izašao iz igre, štafetu su preuzeli njegovi saigrači i dotukli ionako nedovoljno kvalitetnog rivala. Da nije bilo golmana Slavomira Abramoviča i njegovih pet odbrana verovatno bi gosti slavili još ubedljivije.

Pored Anderlehta, sjajno veče imao je Levski. Generalno, bugarski klubovi ove sezone u evropskim takmičenjima su i te kako relevantni. CSKA Sofija je izvukla bod protiv Nordsjelanda, a njegov gradski rival je slavio na gostovanju Viktoriji Plzenj (2:1). Real Sosijedad je demolirao Lilestrem (6:0), a posebno inspirisan je bio Mikel Ojarsabal koji je upisao tri asistencije.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Ako ste igrali keca na ovoj utakmici, zbog Mozzart Relaxa ste mogli da se opustite već posle 27. minuta, pošto je španski tim upravo tada postigao drugi gol i to je značilo da kec automatski dolazi, bez ozbira na krajnji ishod. Mozzart Relax je takođe pripomogao na utakmici između Celja i Salcburga. Austrijski tim imao je dva gola prednosti i to je značilo da je dvojka na ovom meču prošla uprkos tome što je krajni ishod bio nerešen (2:2).

LIGA EVROPE – 3. KOLO

Četvrtak

Dinamo Zagreb - NEC Najmehen 2:4 (2:2)

/Beljo 33, 37 - Bišof 25, Linsen 45, 54, Šeri 80/

Ferencvaroš - Torense 4:1 (1:1)

/Dele 20, Gomez 58, Mohamed 80ag, Listeš - Pozo 23/

Ararat Jermenija - AZ Alkmar 0:4 (0:2)

/Biskov 21, Patati 27, 76, Merdink 79/

Juventus - Ren 2:2 (1:2)

/Čelik 5, Voltemade 67pen - Tamari 15, Dija 43pen/

Leh Poznanj - Sanderlend 1:1 (0:1)

/Bengtson 70 - Tuterov 2/

Šturm - Olimpik Marselj 1:0 (1:0)

/Dijakite 13/

OFI - Bajer Leverkuzen 0:2 (0:2)

/Hofman 35, 37/

Union Sen Žiloaz - Hapoel Ber Ševa 4:0 (1:0)

/Floruč 45+1pen, Smit 60, 81, Akino 77/

Hofenhajm - Lion 3:0 (1:0)

/Kramarić 45+4, Dagim 49, Hložek 83/

Jagjelonija - Anderleht 0:3 (0:1)

/Cvetković 21, Vinkler 72, Seke 80/

Olimpijakos - Sparta Prag 1:0 (0:0)

/Gonzalez 78/

Viktorija Plzenj - Levski Sofija 1:2 (0:1)

/Kabongo 62 - Bala 44, Reinaldo 66/

Omonija - Benfika 1:4 (1:1)

/Kakulis 42 - Nego 14ag, Pavlidis 49, Aursnes 76, Prestijani 85/

Lilestrem - Sosijedad 0:6 (0:3)

/Gomez 25, 27, Sučić 33, 72, Oskarson 64, Zaharjan 80/

Seltik - Selta 1:2 (0:0)

/Baur 47 - Rodrigez 68, 71/

Bešiktaš - Kristal Palas 2:2 (1:0)

/Endidi 45+2, Olajtan 73 - Pino 51, Mateta 55/

Bornmut - Milan 3:0 (2:0)

/Klajvert 7pen, Tavernije 32pen, Adli 84/

Celje - Salcburg 2:2 (0:1)

/Kramer 50, Kučis 90 - Kitano 9, Lindstrom 46/