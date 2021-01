Milan sutra stiže u Bolonju, a u prvom planu su Siniša Mihajlovć i Zlatan Ibrahimović. Prošle godine Šveđanin je bio otvorena želja Rosobula, ali je na kraju otišao u redove Rosonera i po ko zna koji put potvrdio klasu na delu.

Ibrahimović je tada reako da bi za Bolonju i Mihajlovića igrao besplatno, ali se ipak odlučio za novi takmičarski motiv na San Siru i ove sezone je jedan od ključnih razloga za visok plasman ekipe na tabeli Serije A.

"Šta bismo bili danas da je Ibra izabrao Bolonju? Sigurno ne bismo bili tu gde jesmo, ali on je izabrao Milan i srećan sam zbog njega. Nažalost, razgovor o tome je sada priča iz fudbalske fantazije, ali moram reći da bi mi bilo žao navijača Bolonje koji ne bi bili u prilici da to gledaju, jer moraju da se drže dalje od stadiona", rekao je Mihajlović.

Ipak, Bolonja u meč (subota 15.00) ulazi sa velikim ambicijama.

"Milan se neće dobro provesti. Ali on zaslužuje da ostane tu gde jesu. Pioli to zaslužuje jer radi sjajan posao. Ibra to zaslužuje jer znam šta može da pruži čitavoj ekipi".

Mihajlović ne očekuje da će Zlatan biti poljuljan zbog sukoba sa Romeluom Lukakuom u četvrtfinalu Kupa Italije.

"To mu neće skrenuti pažnju. Dolazi po pobedu, uveren u sopstvene kvalitete. Možda će biti nervozan jer je ispao iz kupa, ali sigurno neće biti nervozan zbog Lukakua".

Bolonja ove sezone nema pobedu protiv velikih klubova Serije A.

"To je istina, ali možda će se to dogoditi sutra, čak iako je jasno da Milan ima snažne igrače kojima je potrebna posebna pažnja. Važno je da moji igrači vode računa o detaljima, da igraju prema našem mentalitetu. I u trenucima kada smo ispred gola, moramo da šutiramo kako bismo dali gol, jer kako mi je Vujadin Boškov jednom rekao: 'ko šutira, nikad ne greši'".

Mihajlović ove sezone nije želeo Marija Mandžukića u svojim redovima, iako je jasno da su razlozi za to bili nešto drugačiji.

"Rekao sam da nećemo da ga uzmemo jer bi mu trebalo dugo da uđe formu, ali je jasno da ne bih mogao da kažem da ga ne uzimamo jer ima previsoku platu... Šta ste želeli da kažem, ha... Njegova kupovina povećava konkurentnost MIlana. Kad sam stigao sa Mančinijem u Inter, Nerazuri su tada bili lepa, jaka ekipa, koja nije osvajala trofeje. Tada su malo-pomalo, kupovani igrači koji znaju kako da pobeđuju i Inter je počeo da osvaja trofeje. Ovo je fudbal, mladi igrači su dobri, ali za trofeje vam trebaju igrači koji znaju da pobeđuju. Iz tog razloga je Mandžukić, pored Ibre, došao u Milan", poručio je Mihajlović.

Bolonja okršaj sa Milanom dočekuje na 13. mestu Serije A, sa svega pet pobeda iz 19 odigranih kola.