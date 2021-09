Mihajlović je veoma ljut: Ništa ne bi promenilo i da smo dali penal, ovo je neprihvatljivo ponašanje

Iako je Bolonja dobro otvorila sezonu pobedama nad Salernitanom i Veronom, odnosnom remijem u Bergamu, posle toga je usledio pad u krizu. Debakl protiv Intera, samo remi na svom terenu protiv Đenove i danas lagan poraz u Empoliju. Sve glasnije se šuška o smeni Siniše Mihajlovića jer je evidentno da ekipa iz meča u meč deluje sve lošije.

Imala je Bolonja danas šansu u Empoliju da preokrene i povede 2:1 ali je Marko Arnautović promašio penal. Posle toga je primila još tri gola. Srpski trener čak ne veruje ni da bi pogođen penal značio njegovom timu...

„Ništa se ne bi promenilo i da smo ga dali. Zbog načina na koji smo igrali, znao sam da nećemo doneti bodove kući. Empoli je zaslužio pobedu jer smo prespavali veći deo utakmice. Imali smo neku malu reakciju u drugom poluvremenu ali je to sve bilo jako loše“, rekao je Mihajlović posle poraza u Toskani.

Mihajlović nije ljut ni zbog promašenog penala, ni zbog autogola Bonifacija. Razočaran je ponašanjem ekipe.

„Nije problem da se napravi greška, one su stavni deo fudbala, ali ono što me ljuti je neprihvatljivo ponašanje na terenu. Ako ne izađemo na teren sa pravim stavom, rizikujemo da izgledmo užasno. Govorim to od početka sezone i posle svake utakmice. Ove stavri me mnogo ljute. Imamo previše padova u toku meča koji se ne mogu opravdati. Jako mi je žao i izvinjavam se predsedniku i navijačima. Veoma sam razočaran“.

Šta vas najviše ljuti?

„Sve! Nismo fokusriani, nemamo intenzitet, jer su oni prvi došli do svake ničije lopte. Ako i dalje budemo mislili da smo jači na papiru a ne budemo to pokazivali na terenu, iuzgubićemo sve utakmice“.