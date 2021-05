Ostanak Siniše Mihajlovića na klupi Bolonje posle ove sezone nije urezan u kamenu. Priče oko odlaska srpskog stručnjaka tokom leta sve su glasnije i izgleda da će sa spuštanjem zavese na Seriju A biti okončana i saradnja koja traje već dve i po godine.

Dok mediji iz Đenove piše o mogućem transferu na klupu Sampdorije gde ga želi Masimo Ferero, lokalne novine u Bolonji pišu o interesovanju Kristal Palasa. Zasad se šuška samo interesovanju, Mihajlović je jedna od opcija pošto Roj Hodžson ne uspeva da napravi iskorak i Kristal Palas preseli u gornji dom Premijer lige tokom više od tri i po godine rada. Želja kluba iz Londona nije sporna, ali je dug put od ideje do realizacije iste.

Zvanična ponuda sa Selhurst Parka nije stigla, ali se Mihajlovićeva situacija u Bolonji prati. Nije prvi put da se piše o mogućoj saradnji Kristal Palasa i nekadašnjeg selektora Srbije, jer je ta priča bila aktuelna i pre nekoliko sezona. Ali do saradnje nije došlo. Sada je Mihajlović navodno u najužem krugu kandidata da zameni Hodžsona, dok mu je konkurent za tu poziciju Patrik Vijera.

Mihajlović pre svega mora da razreši svoj status u Bolonji. On ima ugovor do juna 2023. godine, a sa platom od 2.000.000 evra godišnje je među najplaćenijim trenerima Serije A. Pisali smo o tome i ranije, s jedne strane s vrha kluba postoji određeno nezadovoljstvo zbog rezultata koji nisu u skladu sa ambicijama, dok Mihajlović oseća da nije imao dovoljno jaku podršku kada su se povlačili određeni potezi na transfer pijaci. I zato postoji određeni razdor koji bi mogao da dovede do rastanka.

Nije tajna da Mihajlović jako poštuje kvalitet engleskog fudbala i nekoliko puta je javno navodio da bi mu želja bila da se oproba u Premijer ligi. Kristal Palas nije top klub u Engleskoj, ali bi verovatno bio odlična polazna tačka za dalju trenersku nadogradnju u slučaju da do saradnje dođe.

Dok se to ne dogodi, nekada vrsni defanzivac ima još dosta posla sa Bolonjom, sa kojom treba tek da obezbedi opstanak u Seriji A. Ima sedam bodova više u odnosu na Benevento na pet kola do kraja. Solidna bodovna prednost, ali potrebno je još malo kako bi se opstanak ozvaničio.

