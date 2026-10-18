Milan gleda i ide mu voda na usta: Bek Liona je hit u čitavoj Francuskoj
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 22:42
Rosonera pustili Zakarija Atekamea na pozajmicu u Lion, momak posle sedam utakmica ima bolji učinak nego u Milanu na 27
Nije znao Ruben Amorim šta da radi sa Zakarijem Atakameom. Nije ga imao u planovima, ideja je bila da poziciju desnog ving-beka pokriva Samuel Čukvueze. Ono što je prethodne sezone Atekame igrao, bilo je skromno, često je pravio propuste, najčešće u odbrani. Zato je uprava Milana rešila da ga pošalje na pozajmicu u Lion, ali bez prava otkupa. Hteli su da ga drže ne oku i prate njegov razvoj u jednoj od fizički najzahtevnijih liga na svetu.
Kako švajcarski bek trenutno igra, Milan kad gleda njegove utakmice verovatno mu ide voda na usta. Zakari Atekame je apsolutni hit francuskog šampionata. Očigledno da mu sistem sa četvoricom pozadi baš leži. Prethodne sezone u dresu Rosonera je imao dva gola i dve asistencije na 27 mečeva, ove na sedam ima tri gola i dve asistencije. Poslednju asistenciju upisao je večeras protiv Nice (2:1). Nekadašnji igrač Jang Bojsa je u 36. minutu uputio savršen centaršut, a Taner Tesman je glavom zakucao loptu u mrežu.
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O tome koliko je za kratko vreme postao bitan za sistem Paula Fonseke govori činjenica da se nalazi među deset igrača sa najviše centaršuteva od početka sezone (30) i trenutno je na osmom mestu izjednačen sa Adrijenom Tomasonom iz Rena. Atekame je ove sezone zaslužan za pet od 13 golova Liona u Ligi 1 i to ga čini najuticajnijim igračem Liona. Neverovatan učinak za jednog beka. Ako ovako nastavi, Milan će ga vratiti već u januaru.
Na sve to, Lion je trenutno lider francuskog šampionata mimo svih očekivanja. Ekipa u koju je uloženo svega 30.000.000 evra u letnjem prelaznom roku, klub koji vuče repove užasnog poslovanja nekadašnjeg gazde Džona Tekstora sve ostale gleda sa vrha. Večeras su, doduše, imali dosta sreće. Nica je došla do vođstva preko Eljea Vaia posle 18 minuta igre i to je bio jedini šut gostiju u prvom poluvremenu. Lion je bio neuporedivo bolji, stvorio je nekoliko baš dobrih prilika i uspeo da preko Pavela Sulca i Tesmana preokrene rezultat.
Nastavak meča je doneo totalnu opsadu gola Liona. Domaćin se povukao i maltene upau krilo golmanu Remiju Dešampu. Napadi Nice ređali su se kao na traci. Aksel Vicel je u 53. minutu odlično skočio u petercu i pogodio prečku, a samo nekoliko minuta kasnije Dešamp je odbranio zicer Nilsu Enkunkuu.
Visio je gol u tim trenucima, odbrana Liona njihala se kao list na vetru, još kad je Keito Nakamura dobio direktan crveni karton, tek tad je domaće uhvatila panika. Igrači Liona su napucavali jedni druge u petercu u pokušajima da izbace loptu. Elje Vai samo pukom srećom nije izjednačio rezultat u 74. minutu. Nekadašnji igrač Ajntrahta pogodio je stativu sa unutrašnje strane i lopta se odbila golmanu domaćih u ruke. Na kraju su domaći uspeli da prežive situaciju iz četvrtog minuta nadoknade kad je Vaiju zbog malog ofsajda poništen gol za izjednačenje. Toliko je fortuna bila naklonjena Fonsekinoj ekipi. Kako je Lion uspeo da posle svega dođe do tri boda, verovatno samo Fonseka i igrači znaju.
FRANCUSKA 1 – 7. KOLO
Petak
Le Man - Tuluz 0:3 (0:0)
/Rasel Rou 46, Donum 59, Tengstet 87/
Subota
Strazbur - Pari Sen Žermen 1:3 (1:0)
/Rejna 17 - Zabarnji 77, Dembele 84, Due 90+3/
Lil - Brest 1:1 (0:1)
/Žiru pen 64 - Balde 6/
Troa - Lans 1:3 (1:2)
/Nkada 26 - Monfraj ag 13, Eduar 45+2, Agilar 55/
Nedelja
Anže - Olimpik Marselj 2:5 (1:2)
/Raolisoa 14, El Uazani 75 - Abdeli 37, Kamisoko 43, Gviri 60, Harit 83, Paišao 85/
Pariz - Ren 4:3 (2:1)
/Lopez 14, 45+4, Sinajoko 76, 90+5pen - Lepol 29pen, 74pen, 88pen/
Avr - Okser 1:3 (0:1)
/Fofana 66 - Namaso 40, 61, Fevr 80/
Lorijan - Monako 1:0 (0:0)
/Kadiju 61pen/
Lion - Nica 2:1 (2:1)
/Sulc 32, Tesman 36 - Vai 18/
***kvote su podložne promenama