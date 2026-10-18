Milan gleda i ide mu voda na usta: Bek Liona je hit u čitavoj Francuskoj

O tome koliko je za kratko vreme postao bitan za sistem Paula Fonseke govori činjenica da se nalazi među deset igrača sa najviše centaršuteva od početka sezone (30) i trenutno je na osmom mestu izjednačen sa Adrijenom Tomasonom iz Rena. Atekame je ove sezone zaslužan za pet od 13 golova Liona u Ligi 1 i to ga čini najuticajnijim igračem Liona. Neverovatan učinak za jednog beka. Ako ovako nastavi, Milan će ga vratiti već u januaru.

Na sve to, Lion je trenutno lider francuskog šampionata mimo svih očekivanja. Ekipa u koju je uloženo svega 30.000.000 evra u letnjem prelaznom roku, klub koji vuče repove užasnog poslovanja nekadašnjeg gazde Džona Tekstora sve ostale gleda sa vrha. Večeras su, doduše, imali dosta sreće. Nica je došla do vođstva preko Eljea Vaia posle 18 minuta igre i to je bio jedini šut gostiju u prvom poluvremenu. Lion je bio neuporedivo bolji, stvorio je nekoliko baš dobrih prilika i uspeo da preko Pavela Sulca i Tesmana preokrene rezultat.

Nastavak meča je doneo totalnu opsadu gola Liona. Domaćin se povukao i maltene upau krilo golmanu Remiju Dešampu. Napadi Nice ređali su se kao na traci. Aksel Vicel je u 53. minutu odlično skočio u petercu i pogodio prečku, a samo nekoliko minuta kasnije Dešamp je odbranio zicer Nilsu Enkunkuu.

Visio je gol u tim trenucima, odbrana Liona njihala se kao list na vetru, još kad je Keito Nakamura dobio direktan crveni karton, tek tad je domaće uhvatila panika. Igrači Liona su napucavali jedni druge u petercu u pokušajima da izbace loptu. Elje Vai samo pukom srećom nije izjednačio rezultat u 74. minutu. Nekadašnji igrač Ajntrahta pogodio je stativu sa unutrašnje strane i lopta se odbila golmanu domaćih u ruke. Na kraju su domaći uspeli da prežive situaciju iz četvrtog minuta nadoknade kad je Vaiju zbog malog ofsajda poništen gol za izjednačenje. Toliko je fortuna bila naklonjena Fonsekinoj ekipi. Kako je Lion uspeo da posle svega dođe do tri boda, verovatno samo Fonseka i igrači znaju.

FRANCUSKA 1 – 7. KOLO

Petak

Le Man - Tuluz 0:3 (0:0)

/Rasel Rou 46, Donum 59, Tengstet 87/

Subota

Strazbur - Pari Sen Žermen 1:3 (1:0)

/Rejna 17 - Zabarnji 77, Dembele 84, Due 90+3/

Lil - Brest 1:1 (0:1)

/Žiru pen 64 - Balde 6/

Troa - Lans 1:3 (1:2)

/Nkada 26 - Monfraj ag 13, Eduar 45+2, Agilar 55/

Nedelja

Anže - Olimpik Marselj 2:5 (1:2)

/Raolisoa 14, El Uazani 75 - Abdeli 37, Kamisoko 43, Gviri 60, Harit 83, Paišao 85/

Pariz - Ren 4:3 (2:1)

/Lopez 14, 45+4, Sinajoko 76, 90+5pen - Lepol 29pen, 74pen, 88pen/

Avr - Okser 1:3 (0:1)

/Fofana 66 - Namaso 40, 61, Fevr 80/

Lorijan - Monako 1:0 (0:0)

/Kadiju 61pen/

Lion - Nica 2:1 (2:1)

/Sulc 32, Tesman 36 - Vai 18/

***kvote su podložne promenama