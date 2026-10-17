Milan nezadovoljan Kostićevim statusom u Sparti, moguć odlazak u januaru

Ipak, stvari tamo ne idu kako se očekivalo... Kostić je od početka sezone proveo samo 56 minuta na terenu, podeljenih u četiri nastupa: četiri, 13, 28, pa 11 minuta. I za tu sitnu minutažu nije uspeo da upiše ni gol, niti asistenciju.

Ono što je posebno interesantno u celoj priči je loša Spartina forma. U osam kola ima samo jednu pobedu, međutim, svetla tačka u timu je napadač Milan Zoneveld, koji je dao pet golova i od kojeg Andrej Kostić ne može da dođe do veće prilike. Zoneveld je igraš Sparte, ima 23 godine i potencijal je za prodaju, pa je donekle očekivano da u ovakvom stanju stvari ima prednost u odnosu na crnogorskog špica.

Ali u Milanu nisu zadovoljni takvom situacijom, piše Kalčo Merkato. Štaviše, u Milanelu već prave planove za Kostića za januar, sa jasnom idejom da ako mu se status u Roterdamu ne popravi, da ga povuku nazad iz Sparte i potraže mu novu sredinu za prolećni deo sezone.