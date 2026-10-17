Milan se zaljubio u Interovog dželata: Od ranije vrebaju Arsenal i Barsa, cena otišla na 50.000.000 evra

Međutim, Rosoneri u špilu imaju kartu koju niko drugi nema. Emociju. Nikolo je navijač giganta sa San Sira od malih nogu. U jednom od intervjua pričao je kako mu je idol Pipo Inzagi i da je mnogo učio iz njegovih poteza. Čak je Nikolov otac Emanuele rekao da njegov sin gaji posebnu emociju prema crveno-crnom dresu i da ako bi došao poziv Intera ne bi prihvatio ponudu. To je adut više koji će uprava kluba pokušati da iskoristi, baš kao u pregovorima za Ardona Jašarija, koji je takođe Milanista i u avgustu 2025. stigao je upravo iz Briža za 36.000.000 evra.

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Briž je pre dva meseca prodao Hristosa Colisa Arsenalu, pričalo se i da bi mogao da ostane i bez Tresoldija pošto je Roma bila ozbiljno zagrizla, ali su u belgijskom šampionu procenili da bi bio preveliki rizik ostati bez još jednog ključnog igrača. Kako trenutno igra, teško je verovati da će Tresoldi ostati u Belgiji ne samo sledeće sezone, nego ove zime. Sve ukazuje na to da je spreman za iskorak u neku od pet najjačih evropskih liga.

Pored Tresoldija, Milan se nešto ranije raspitivao za Endrika. Brazilac je treći napadač u Real Madridu, minutaža mu je zanemarljiva i klub sa San Sira pokazao je interesovanje da ga dovede na pozajmicu. Međutim, kako je nedavno protiv Rome ušao sa klupe i bio jedan od tvoraca velikog preokreta (sa 1:3 na 4:3), moguće je da će mu se status kod Žozea Murinja promeniti. Možda se i zbog toga Milan okrenuo Tresoldiju.

Nije zanemarljiva činjenica da trener Ruben Amorim u ovom trenutku nema drugo rešenje u napadu osim Gonsala Ramoša, pa je dovođenje još jednog špica prioritet. Pogotovo što se Portugalac, barem za sada, nije pokazao kao dobro rešenje iako je plaćen 74.000.000 evra. Možda u momku koji u nekolicini italijanskih klubova nije prošao probe leži spas.