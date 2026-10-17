Milan se zaljubio u Interovog dželata: Od ranije vrebaju Arsenal i Barsa, cena otišla na 50.000.000 evra
Vreme čitanja: 3min | sub. 17.10.26. | 09:51
Rosoneri žele Nikola Tresoldija i igraju na kartu emocije igrača prema velikanu sa San Sira
Ozbiljna mačka je postao Nikolo Tresoldi, samo što je ljudima u Italiji bilo potrebno da napadač rodom sa Sardinije postane najbolji strelac belgijske lige, a potom da pre nekoliko večeri razmontira Inter kako bi to konačno shvatili. Nekadašnji igrač Hanovera postao je dželat šampiona Italije, dovoljno da su u njega zaljubi - Milan. Kako prenosi Gazzeta delo sport, špic Briža postao je velika želja Rosonera koji će pomno pratiti njegove igre i pokušati da ga angažuju, da li u zimskom, da li u letnjem prelaznom roku.
Posao neće biti nimalo jednostavan za izvesti. U letnjem prelaznom roku postojalo je ozbiljno interesovanje Rome, ali je Briž odbio ponudu od 35.000.000 evra. Tresoldi je u poslednja dva meseca dvaput uspeovao da dođe do het-trika (pored Intera, triput je pogađao za U21 reprezentaciju Nemačke protiv Malte). Ima otvorene pozive da zaigra za Italiju i Nemačku što mu svakako još više podiže cenu, a prema informacijama Gazete, ona je porasla na 50.000.000 evra. Pride, ono što Milanu ne ide na ruku je žestoka konkurencija. Tresoldi je od ranije na listi želja Arsenala i Barselone, čak se negde stidljivo pominje i da Inter razmišlja o njemu.
Izabrane vesti
Međutim, Rosoneri u špilu imaju kartu koju niko drugi nema. Emociju. Nikolo je navijač giganta sa San Sira od malih nogu. U jednom od intervjua pričao je kako mu je idol Pipo Inzagi i da je mnogo učio iz njegovih poteza. Čak je Nikolov otac Emanuele rekao da njegov sin gaji posebnu emociju prema crveno-crnom dresu i da ako bi došao poziv Intera ne bi prihvatio ponudu. To je adut više koji će uprava kluba pokušati da iskoristi, baš kao u pregovorima za Ardona Jašarija, koji je takođe Milanista i u avgustu 2025. stigao je upravo iz Briža za 36.000.000 evra.
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
Briž je pre dva meseca prodao Hristosa Colisa Arsenalu, pričalo se i da bi mogao da ostane i bez Tresoldija pošto je Roma bila ozbiljno zagrizla, ali su u belgijskom šampionu procenili da bi bio preveliki rizik ostati bez još jednog ključnog igrača. Kako trenutno igra, teško je verovati da će Tresoldi ostati u Belgiji ne samo sledeće sezone, nego ove zime. Sve ukazuje na to da je spreman za iskorak u neku od pet najjačih evropskih liga.
Pored Tresoldija, Milan se nešto ranije raspitivao za Endrika. Brazilac je treći napadač u Real Madridu, minutaža mu je zanemarljiva i klub sa San Sira pokazao je interesovanje da ga dovede na pozajmicu. Međutim, kako je nedavno protiv Rome ušao sa klupe i bio jedan od tvoraca velikog preokreta (sa 1:3 na 4:3), moguće je da će mu se status kod Žozea Murinja promeniti. Možda se i zbog toga Milan okrenuo Tresoldiju.
Nije zanemarljiva činjenica da trener Ruben Amorim u ovom trenutku nema drugo rešenje u napadu osim Gonsala Ramoša, pa je dovođenje još jednog špica prioritet. Pogotovo što se Portugalac, barem za sada, nije pokazao kao dobro rešenje iako je plaćen 74.000.000 evra. Možda u momku koji u nekolicini italijanskih klubova nije prošao probe leži spas.