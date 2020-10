Celo leto je tinjala Milanova nada da će angtažovati srpskog štopera Nikolu Milenkovića, ali je cena od 40.000.000 evra koju je postavila Fiorentina, bila nepremostiva prepreka za Rosonere. Milan je mogao da ponudi oko 25.000.000 evra i nije ni prišao ozbiljnim pregovorima.

Ali Milan nije odustao od Blekija i kako vreme bude odmicalo, tako će i da rastu šanse za transfer. Srbin je ubedljivo najveća želja direktora Maldinija i trenera Piolija koji ga je i lansirao u Firenci. Oni smatraju da ne postoji bolje rešenje za defanzivni bedem Rosonera i vide Milenkovića kao idealnog partnera kapitenu Romanjoliju u tandemu koji bi narednih godina trebalo da bude stub Milana. Svi ostali štoperi koji su se letos pominjali poput Kabaka i Nastasića iz Šalkea, Simakana iz Strazbura, Tomijasua iz Bolonje ili Ajera iz Seltika su bile alternative koje se Maldiniju nisu toliko sviđale i zato Milan nije hteo da ponudi više od petnaestak miliona evra za njih. Procenjeno je da je bolje sačuvati pare za sledeći januar ili leto i novi napad na Milenkovića.

A cena srpskog reprezentativca će svakako biti manja nego letos. On je Fiorentini jasno stavio do znanja da ne želi da produži ugovor koji ističe 2022. godine i prema kojem je jedan od najslabije plaćenih igrača u ekipi sa godišnjom platom od 800.000 evra. Mogla je Fiorentina mnogo ranije da mu ponudi povišicu koju je zaslužio, ali nije to uradila i pogrešila je. Milenković sada nema nikakvu obavezu da produži ugovor iako će direktor Danijele Prade narednih pokušati sa još jednom i poslednjom ponudom za produžetak saradnje.

Sve ukazuje na to da Bleki neće potpisati novi ugovor i da će Fiorentina morati da ga proda naredne zime ili narednog leta kako ne bi ostala bez obeštećenja 2022. godine. Milan čeka tu šansu i zna da Viola sada mora da smanji cenu sa onih 40.000.000 evra. Ne toliko drastično, ali će morati. Milan je u međuvremenu dodatno rasteretio budžet i stvorio prostor za kupovinu i ugovor Milenkovića. Možda već za januarski prelazni rok.

Mnogo toga će da zavisi od Milanovih rezultata u prvom delu sezone. Ako Rosoneri budu među prva četiri na tabeli sa izglednim šansama da se konačno vrate u Ligu šampiona i ako pride prođu grupu u Ligi Evrope, uprava će biti primorana da “časti” Maldinija i Piolija sa velikim pojačanjem.

Milan bi tada mnogo rizikovao ako bi sa limitaranom štoperskom linijom ušao u drugi deo sezone. Očigledno je da je kapiten Romanjoli nedodirljiv, ali problem je druga štoperska pozicija. Tu su veteran Kjer i alternative Musakio, Gabija i Duarte kojima niko u klubu mnogo ne veruje. Rizik da Milan iznese celu sezonu sa Romanjolijem i Kjerom bi bio ogroman zbog eventualnih povreda i suspenzija. Milan bi stavio na kocku izgledne šanse da se vrati u Ligu šampiona i finansijski se stabilizuje. Zato bi ulaganje nekih 30.000.000 evra ili više u Milenkovića bila investicija koja bi na kraju donela mnogo veći profit. Milanovo rukovodstvo je u stalnim kontaktima sa igračevim agentom Falijem Ramadanijem koji bi do januara trebalo da pripremi teren za novi pokušaj Rosonera. Na kraju, leto je sasvim sigurna opcija jer će Viola tada morati da proda Srbina.

Pored Milana, za srpskog reprezentativca je u finišu prelaznog roka ozbiljno bio zainteresovan i Inter. Pogotovo direktor Marota koji u Blekiju vidi dugoročno rešenje i kapital. Trener Konte i nije bio toliko zagrejan jer je imao neke svoje ideje poput Smolinga ili Ridigera. Na kraju nije došao niko jer je uslov za dovođenje štopera bio da Inter proda Škrinijara a to se nije desilo jer Totenhem nije ponudio dovoljno. Marota nije odustao od Milenkovića, ali i narednog leta će ta priča da zavisi od prodaje Škrinijara ili nekog drugog skupljeg imena iz odbrane. Do tada bi Milan mogao da završi posao…