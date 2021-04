Do početka 2021. godine bila je to bajka, protkana pričama o velikom povratku sedmostrukog prvaka Evrope i snovima o Skudetu. Mečevi protiv Crvene zvezde na površinu su izbacili brojne manjkavosti čete Stefana Piolija, koje se u sudaru sa srpskim šampionom borila za vazduh i prolaz do poslednjeg minuta dvomeča. A tokom proleća odlično početa sezona pretvorila se u košmar za Rosonere. Sve ono što su gradili sedam meseci posle poraza u Rimu od Lacija, drugog uzastopnog kada je reč o Seriji A, sada ozbiljno visi.

Milan više nije u zoni Lige šampiona, ali ima identičan skor kao Juventus i Napoli i moraće da se vrati na podešavanja sa početka takmičarske godine ako ne želi da doživi propast. A takav scenario je vrlo realna opcija gledajući dešavanja sa Olimpika gde je direktnim fudbalom, Lacio zgromio goste – 3:0.

Prosto, pokazalo se da odsustvo Zlatana Ibrahimovića predstavlja nekadoknadiv gubitak za Stefana Piolija. Ponovo je šansu u špicu dobio Mario Mandžukić, ali je ponovo kao senka lutao terenom Olimpika i nije pokazao ni delić nekadašnjih kvaliteta. Lacio je na sjajan način otvorio meč, a potom sačekao goste da naprave grešku kako bi ih dokusurio. Šema koju je Inzagi razradio do tančina radila je i ove večeri.

Odlučio se ovog puta Stefano Pioli da Kesiju u srcu manevra pridoda Bensarea i pogrešio. Upravo je iskusni vezista napravio kardinalnu grešku u drugom minutu. Okliznio se u opasnoj zoni, dozvolio Korei da mu otme loptu, potom da odigra dupli pas sa Imobileom i zatim završi akciju.

Imao je Milan nekoliko dobrih šansi, pokušavao da iz daljine ugroži rimski gol, ali je Lacio izgledao kao mnogo organizovanija i bolja ekipa. Dokaz tome je i detalj iz 45. minuta. I opet su Rimljani na krivoj nozi uhvatili rivala, odigrali maestralno u tranziciji i omogućili Lazariju da ima jedan na jedan sa Donarumom. Matiran je bio kapiten Milana, ali je video tehnologija pokazala da je Lazari bio u malom ofsajdu, nekih 10 centimetra ispred Kjara.

Bila je to slamka spasa za Milan, ali prosto nije išlo. Lacio je bio željan da podeli lekciju velikom rivalu. Esenciju Inzagijeve taktike videli smo u 51. minutu. Posle oduzete lopte, Luis Alberto je savršenim pasom u prostor proigrao Koreu koji je izbegao ofsajd zamku, izlomio Tomorija i potom poslao neodbranjiv šut u Donarumin bliži ugao.

Morao je Stefan Pioli da menja u stilu hokejaški trenera. Šansu su jedan za drugim dobijali Leao, Dijaz, Dalot, Tonali i na kraju Romanjoli. Pokušao je iskusni stručnjak da izvadi tim iz stanja hibernacije, ali nije vredelo.

Na kraju je pogodio i Ćiro Imobile.

SERIJA A – 33. KOLO

Subota

Đenova – Specija 2:0 (0:0)

/Skamaka 63, Šomurodov 82/

/Ernani 29, Žervinjo 50, Mihaila 54 - Magaljan 14, Envankvo 42, 69pen, Unas 45+2/

Sasuolo - Sampdorija 1:0 (0:0)

/Berardi 69/

Nedelja

Benevento – Udineze 2:4 (1:2)

/Viola 34, Lapadula 83 – Molina 4, Arslan 31, Striger Larsen 49, Braf 73/

Fjorentina - Juventus 1:1 (1:1)

/Vlahović 29 pen - Morata 46/

Inter - Verona 1:0 (0:0)

/Darmjan 72/

Kaljari - Roma 3:2 (1:1)

/Likojanis 4, Marin 57, Pedro 64 - Perez 27, Facio 69/

Atalanta - Bolonja 5:0 (2:0)

/Malinovski 22, Murijel 44 pen, Frojeler 57, Zapata 59, Mirančuk 73/

Ponedeljak

Torino - Napoli 0:2 (0:2)

/Bakajoko 11, Osimhen 13/

Lacio - Milan 3:0 (1:0)

/Korea 2 i 51, Imobile 87/