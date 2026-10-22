Milanov totalni raspad u Engleskoj - crveni karton i dva poklonjena penala za pola sata (VIDEO)

Sudar timova svrstanih među najveće favorite za osvajanje drugog po kvalitetu UEFA takmičenja trebalo je da predstavlja derbi treće runde, ali smo umesto toga gledali igru mačke i miša. Možda i ne bi bilo tako da se Milan narodski rečeno nije raspao u pola sata tokom kojih je pitanje pobednika suštinski bilo rešeno. U tih pola sata tim Rubena Amorima je sebi pucao u obe noge, u potpunosti se onesposobivši za nastavak meča.

Sve što je moglo da pođe po zlu za Rosonere - pošlo je. Već u sedmom minutu Džastin Klajvert je realizovao penal koji je nesrećno skrivio Koni De Vinter , da bi na isteku pola sata igre Majk Menjan poklonio novi jedanaesterac rivalu. Ovog puta namerno. Kad kažemo namerno, mislimo na to da je svesno sa obe šake odgurnuo Tajlera Adamsa u predelu lica prilikom kornera. A kako je lopta već bila ubačena iz ugla, glavni arbitar Vasilis Fotijas ne samo da je pokazao crveni karton kapitenu Milana, već je prstom uperio na belu tačku. Nezagrejan, tek podignut sa klupe, mladi i neiskusni Lorenco Torijani nije imao nikakve šanse da odbrani udarac Markusa Tavernijea .

Milan, koji je utakmicu počeo bez Adrijena Rabioa, već duže vreme ponajboljeg fudbalera ekipe, ali i Kristijana Pulišića, pa i Marija Hile, najsigurnijeg defanzivac u aktuelnoj sezoni, ni sa jedanaestoricom nije uspevao da pripreti rivalu. Sa igračem manje gledao je samo kako da izvuče živu glavu. I zapravo se dobro držao sa desetoricom, u nastavku manje patio sa Rabioom i Davideom Bartezagijem na terenu, s tim da Mikelea Di Gregorija nijednom nije stigao da testira.

Bornmut je za to vreme bez ikakvih poteškoća kontrolisao dešavanja na terenu, neprestano kidisajući ka golu protivnika ne bi li pobedu nad evropskim velikanom još spektakularnijom. I uspeo je pet minuta pre kraja. Doslovce ju je ukrasio spektakularnim golom iz slobodnog udarca koji je postigao rezervista Amin Adli.

"Opet se desilo, opet se desilo... Rubene Amorime, opet se desilo", odjekivalo je Vitalitijem u tim trenucima, kao podsetnik za portugalskog trenera da ni iz četvrtog puta nije uspeo da pobedi Bornmut. Večeras je prošao baš kao i kad je sa Mančester Junajtedom prvi put dolazio na jug Engleske.