Milanov totalni raspad u Engleskoj - crveni karton i dva poklonjena penala za pola sata (VIDEO)
Vreme čitanja: 7min | čet. 22.10.26. | 23:00
Bornmut rutinski završio poraz u utakmici koja je trebalo da predstavlja derbi kola u Ligi Evrope
Klupske boje su im identične, istorija ni približno ista. Pa iako je Milanova neuporedivo bogatija od Bornmutove, nije to ništa pomoglo sedmostrukom prvaku Evrope večeras na Vitalitiju.
Poput oluje Osten koja je ovog četvrtka pogodila jug Ostrva, engleski tim oduvao je italijanski u trećem kolu Lige Evrope i tako zadržao stopostotan učinak na međunarodnoj sceni. Ujedno značajno otežao posao Milanu u takmičenju koje nastavlja sa samo tri osvojena boda iz isto toliko mečeva - 3:0 (2:0).
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Sudar timova svrstanih među najveće favorite za osvajanje drugog po kvalitetu UEFA takmičenja trebalo je da predstavlja derbi treće runde, ali smo umesto toga gledali igru mačke i miša. Možda i ne bi bilo tako da se Milan narodski rečeno nije raspao u pola sata tokom kojih je pitanje pobednika suštinski bilo rešeno. U tih pola sata tim Rubena Amorima je sebi pucao u obe noge, u potpunosti se onesposobivši za nastavak meča.
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Sve što je moglo da pođe po zlu za Rosonere - pošlo je. Već u sedmom minutu Džastin Klajvert je realizovao penal koji je nesrećno skrivio Koni De Vinter, da bi na isteku pola sata igre Majk Menjan poklonio novi jedanaesterac rivalu. Ovog puta namerno. Kad kažemo namerno, mislimo na to da je svesno sa obe šake odgurnuo Tajlera Adamsa u predelu lica prilikom kornera. A kako je lopta već bila ubačena iz ugla, glavni arbitar Vasilis Fotijas ne samo da je pokazao crveni karton kapitenu Milana, već je prstom uperio na belu tačku. Nezagrejan, tek podignut sa klupe, mladi i neiskusni Lorenco Torijani nije imao nikakve šanse da odbrani udarac Markusa Tavernijea.
Milan, koji je utakmicu počeo bez Adrijena Rabioa, već duže vreme ponajboljeg fudbalera ekipe, ali i Kristijana Pulišića, pa i Marija Hile, najsigurnijeg defanzivac u aktuelnoj sezoni, ni sa jedanaestoricom nije uspevao da pripreti rivalu. Sa igračem manje gledao je samo kako da izvuče živu glavu. I zapravo se dobro držao sa desetoricom, u nastavku manje patio sa Rabioom i Davideom Bartezagijem na terenu, s tim da Mikelea Di Gregorija nijednom nije stigao da testira.
Bornmut je za to vreme bez ikakvih poteškoća kontrolisao dešavanja na terenu, neprestano kidisajući ka golu protivnika ne bi li pobedu nad evropskim velikanom još spektakularnijom. I uspeo je pet minuta pre kraja. Doslovce ju je ukrasio spektakularnim golom iz slobodnog udarca koji je postigao rezervista Amin Adli.
"Opet se desilo, opet se desilo... Rubene Amorime, opet se desilo", odjekivalo je Vitalitijem u tim trenucima, kao podsetnik za portugalskog trenera da ni iz četvrtog puta nije uspeo da pobedi Bornmut. Večeras je prošao baš kao i kad je sa Mančester Junajtedom prvi put dolazio na jug Engleske.
LIGA EVROPE – 3. KOLO
Četvrtak
Dinamo Zagreb - NEC Najmehen 2:4 (2:2)
/Beljo 33, 37 - Bišof 25, Linsen 45, 54, Šeri 80/
Ferencvaroš - Torense 4:1 (1:1)
/Dele 20, Gomez 58, Mohamed 80ag, Listeš - Pozo 23/
Ararat Jermenija - AZ Alkmar 0:4 (0:2)
/Biskov 21, Patati 27, 76, Merdink 79/
Juventus - Ren 2:2 (1:2)
/Čelik 5, Voltemade 67pen - Tamari 15, Dija 43pen/
Leh Poznanj - Sanderlend 1:1 (0:1)
/Bengtson 70 - Tuterov 2/
Šturm - Olimpik Marselj 1:0 (1:0)
/Dijakite 13/
OFI - Bajer Leverkuzen 0:2 (0:2)
/Hofman 35, 37/
Union Sen Žiloaz - Hapoel Ber Ševa 4:0 (1:0)
/Floruč 45+1pen, Smit 60, 81, Akino 77/
Hofenhajm - Lion 3:0 (1:0)
/Kramarić 45+4, Dagim 49, Hložek 83/
Jagjelonija - Anderleht 0:3 (0:1)
/Cvetković 21, Vinkler 72, Seke 80/
Olimpijakos - Sparta Prag 1:0 (0:0)
/Gonzalez 78/
Viktorija Plzenj - Levski Sofija 1:2 (0:1)
/Kabongo 62 - Bala 44, Reinaldo 66/
Omonija - Benfika 1:4 (1:1)
/Kakulis 42 - Nego 14ag, Pavlidis 49, Aursnes 76, Prestijani 85/
Lilestrem - Sosijedad 0:6 (0:3)
/Gomez 25, 27, Sučić 33, 72, Oskarson 64, Zaharjan 80/
Seltik - Selta 1:2 (0:0)
/Baur 47 - Rodrigez 68, 71/
Bešiktaš - Kristal Palas 2:2 (1:0)
/Endidi 45+2, Olajtan 73 - Pino 51, Mateta 55/
Bornmut - Milan 3:0 (2:0)
/Klajvert 7pen, Tavernije 32pen, Adli 84/
Celje - Salcburg 2:2 (0:1)
/Kramer 50, Kučis 90 - Kitano 9, Lindstrom 46/