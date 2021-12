Milanovački „vrtić“ u Novom Sadu traži vredne bodove

Debi doskorašnjeg stratega omladinskog tima Crvene zvezde, Milije Žižića, na klupi Metalca prošao je u dobrom raspoloženju. Iz Kupa Srbije je, doduše tek posle jedanaesteraca, eliminisan srpskoligaš Radnički Novi Beograd. Ove subote od 15.00 časova mladi strateg će zabeležiti i svoj debi u Superligi, na gostovanju Proleteru u Novom Sadu, na otvaranju 19. kola.

Metalac, uprkos nešto slabijim rezultatima ove sezone, verovatno ne bi menjao trenera da Žarko Lazetić nije prihvatio ponudu TSC-a. Ovako, uprava je morala brzo da reaguje i novo rešenje je pronašla u Žižiću.

Sarajlija, koji je pre Zvezde radio u Grafičaru, Bežaniji i OFK Žarkovu, imaće težak zadatak da ubedljivo najmlađi tim u Superligi sačuva u elitnom rangu. Sudeći po dosadašnjim rezultatima, plej-aut ne gine Milanovčanima, koji su trenutno 14. na tabeli sa čak 10 poraza.

Samo je Bojan Mlađović stariji od 24 godine, ima ih 26. Svi ostali su daleko mlađi, prosek godina ekipe je 21,9 godina što je u proseku više od godinu dana manje od drugog najmlađeg tima, Spartaka.

“Ostala su tri kola do kraja jesenjeg dela sezone i mi ćemo ići dan po dan, utakmicu po utakmicu. Protiv Proletera niti imamo pravo, niti možemo sebe da postavljamo u ulogu favorita, ali i te kako držimo do svojih vrlina i kvaliteta. Pokušaćemo da se što više okrenemo sebi, ne bismo li dokazali da među nama postoji to zrno koje će rasti i doneti već u Novom Sadu jedan kvalitetan meč. Ukoliko nam se ukaže šansa, siguran sam da je možemo iskoristiti i od te utakmice početi da sabiramo bodove”, kazao je Žižić.

Biće ovo četvrti duel Proletera i Metalca u Superligi, a nijednom do sada Novosađani nisu uspeli da trijumfuju. Dva puta je trijumfovao tim iz Gornjeg Milanovca, jednom su odigrali 1:1. Proleter je zato od 2012. trijumfovao četiri puta nad Metalcem u Prvoj ligi. Videćemo da li je vreme i za prvenac u eliti.

SUPERLIGA SRBIJE – 19. KOLO

Subota

15.00: (2,85) Proleter (3,20) Metalac (2,55)

Nedelja

13.30: (18,0) Napredak (7,75) Crvena zvezda (1,15)

15.45: (1,08) Partizan (11,0) Novi Pazar (28,0)

17.00: (2,30) Spartak (3,35) Mladost (3,10)

Ponedeljak

14.00: (1,87) Radnik (3,50) Radnički Kragujevac (4,30)

16.00: (1,35) Čukarički (5,00) Kolubara (9,00)

18.00: (2,20) TSC Bačka Topola (3,40) Radnički Niš (3,30)

Utorak

14.00: (2,80) Voždovac (3,20) Vojvodina (2,60)

***Kvote su podložne promenama