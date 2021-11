Milija Žižić zvanično u Metalcu, Lazetić vodi TSC: Vreme je za velike promene

Nova rokada u Superligi, ali ovoga puta nije otkaz, već priznanje za rad Žarka Lazetića u Gornjem Milanovcu. Lazetić je danas stigao u Bačku Topolu kako bi odradio prvi trening sa TSC-om, dok je njegovo mesto u Metalcu i zvanično preuzeo Milija Žižić, bivši trener Žarkova, Bežanije i Grafičara.

Lazetićev dolazak u Topolu je ipak mnogo zvučnija vest, jer se 39-godišnji Lazetić u Milanovcu afirmisao kao jedan od najtalentovanijih trenera Superlige, a sada će dobiti i tim da pokaže koliko zna, jer se od TSC-a očekuje da napadnu Evropu.

Međutim, u poslednjih osam kola samo dva boda i osmo mesto na tabeli sa čak 27 bodova zaostatka za vodećim Partizanom.

“Izuzetno sam zadovoljan angažovanjem Žarka Lazetića, mislim da će doneti novu energiju u klub. Ono što posebno cenimo kod njega je rad sa mladim igračima i u pregovorima smo se vrlo lako dogovorili i razumeli. Verujemo da će saradnja biti na visokom nivou, imamo istu viziju fudbala, stila igre, tako da očekujemo dobre rezultate i pre svega da kraj sezone dočekamo na što boljoj poziciji na tabeli“, najavio je novog šefa stručnog štaba predsednik kluba Janoš Žemberi.

Zadovoljan je i sam Lazetić.

“Veliko mi je zadovoljstvo što dolazim u TSC, jer ne postoji trener u Srbiji koji ne bi želeo da vodi klub koji se ovako dobro pozicionirao i koji radi na pravom evropskom nivou, što možemo videti i kroz rad Fudbalske akademije“, rekao je Lazetić, koji će na klupi TSC-a debitovati 1. decembra porotiv Kolubare u osmini finala Kupa Srbije.

Podsetimo, TSC je sezonu počeo sa Mladenom Krstajićem na mestu šefa struke, potom je ekipu privremeno vodio Mirko Jovanović, a sada se od Lazetića očekuje da prebrodi rezultatsku krizu.

“Ambicije kluba su mi poznate, a s obzirom da je igrački kadar vrlo kvalitetan nisu nedostižne. Posle serije slabih rezultata TSC-a vreme je za velike promene. Kada odigramo preostale četiri utakmice do kraja polusezone, uradićemo ozbiljnu analizu tima i postaviti ciljeve. Jedino što mogu da garantujem jeste veliki rad na terenu i van njega, te posvećenost klubu i igračima. To je jedini put da se dođe do rezultata“, završio je Žarko Lazetić.