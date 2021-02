Pomalo je razočaravajuća činjenica da se jedan od najvećih kolumbijskih klubova u poslednje dve decenije tek dva puta upisao kao šampion ove južnoameričke države. Slavni dani Miljonariosa, ostali su daleko u dubinama dvadesetog veka, a prvo interkontinentalno rivalstvo sa Real Madridom, gotovo da se više i ne spominje. Poslednji put šampionski pehar u plavi deo Bogote stigao je u formatu Klausura za 2017 godinu, što je bio njihova 15. titula fudbalskog prvaka države.

Predhodna sezona, bila je za zaborav, kao i mnoge pre. Pored toga što ih je u izuzetno važnim susretima Deportivo iz Kalija dva puta nadmudrio, prvi put eliminisavši ih osmine finala Kopa Sudamerikane, a zatim i kroz popularnu Ligilju za isto takmičenje u narednoj sezoni, poraženi su i u četvrtfinalu kupa, kada je od njih bila uspešnija Alijansa Petrolera i to kao potpuni autsajder. Bez ovosezonskog nadmetanja na međunarodnoj sceni, sve snage Milionera orijentisane su ka nacionalnom prvenstvu, koje su koliko toliko uspešno započeli.

Posle pet odigranih kola, nalaze se na osmom mestu, sa deset osvojenih bodova, iz tri pobede i jednog remija, dok su prvi poraz pretrpeli u proteklom kolu na gostovanju, od ekipe La Ekidada, koja predstvalja dosadašnje iznenađenje prvenstva. Deportivo iz Kalija, prošlogodišnji dželat Milionera, trenutno je vodeći sastav na tabeli sa 19 osvojenih bodova.

Noćas (00.00) na čuvenom El Kampinu u Bogoti, u okviru sedmog kola Kategorije A, gostuje Deportivo Pasto. Jedini klub koji je uspeo da titulu šampiona izmesti u najjužniju pokrajnu Kolumbije, zvanu Narino i grad San Pedro de Pasto. Reč Pasto koja se nalazi u imenu grada, pa i samog kluba, odnosi se na istoimeni starosedelački narod koji je naseljavao ovu regiju. U grad koji se nalazi na 2.550 metara nadmorske visine i leži podno vulkana Galeras, titula nacionalnog šampiona stigla je 2006. godine, kada je tim Deportivo Pasta u finalu savladao deleko trofejnijeg i imućnijeg imenjaka iz Kalija. Bila je to prva i do sada jednina titula za južni region Kolumbije, a zamislite samo kakvo je to zaprepašćenje izazvalo kod fudbalske javnosti u državi, znajući da je godinama unazad, zbog političkog stava ali i geografskog položaja, grad Pasto dugo bio izolovan od ostatka Kolumbije.

IZBOR UREDNIKA

Ne postoji neka dublja istorija sukoba između noćašnjih rivala, iz prostog razloga što je Pasto po prvi put u najviši rang unapređen tek 1998. godine, tačno na pedesetogodišnjicu osnovanja kluba. Međutim, te 2006. godine, kada je Vulkanska ekipa, kako zbog blizine Galerasa glasi nadimak kluba, osvojila do danas jedinu titulu u istoriji, u polufinalnoj grupi B, koju su činili još Atletiko Nasional, Kukuta Deportivo, nalazio se i Miljonarios. Plavi tim iz Bogote je završio kao poslednji sa pet osvojenih bodova, ali većinu tih bodova sakupili su iz duela upravo sa budućim šampionom, sa kojim se jedan susret završio bez pobednika, dok su u revanšu slavili sa 2:0.

Poslednji put kada su se ovi klubovi našli u sličnoj situaciji, bilo je to nešto skorijeg datuma u format Apertura 2019. Tada su se sukobili u okviru polufinalne grupe A, koju su još činili Amerika iz Kalija i Union Magdalena. Milioneri su i ovoga puta bili uspešniji tim uz pobedu i remi, ali su na kraju završili kao drugoplasirani upravo iza Deportiva i to svojom krivicom, izgubivši u poslednjem kolu od Amerike kod kuće, dok je tim sa Juga uspeo da savlada Magdalenu i sa dva boda prednosti završi na poziciji koja je vodila u finale, u kome su na kraju poraženi od strane Juniora, tek posle boljeg izvođenja jedanaesteraca ekipe iz Barankilje.

Jedan od retkih poraza od strane Pasta, tim Milionera doživeo je u protekloj sezoni i to na svom terenu, u susretu koji se odigrao pre nešto više od godinu dana. I tada, kao i danas, Vulkansku ekipu sa klupe predvodio je Dijego Andreas Koredor, a oba gola u pobedi od 2:1 postigao je Džejson Medina. Velika je verovatnoća da tadašnji strelac neće biti u noćašnjem sastavu svoje ekipe zbog povrede stopala, na njegovom mestu očekuje se mladi Aleks Hurtado (22), dok će mu u napadu društvo praviti Huan Erera koji je u dosadašnjem delu prvenstva dao tri od četiri gola koliko je njegova ekipa uspela da postigne. Ulogu plejmejkera ima panamski reprezentativac Migel Kamargo. Komadant zadnje linije je iskusni Fransisko Rodrigez (33), a na golu je Hose Kontreras, čuvar mreže koji je svoje obrazovanje sticao u francuskom drugoligašu Šatoru.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Sa druge strane, šef stručnog štaba Milionera je Albero Gamero koji je i sam nekada bio igrač ovog tima i to kao član poslednje uspešne generacije koja je odnela dve titule šampiona Kolumbije za redom 1988. i 1989. godine. Iskusni stručnjak doveden je na El Kampion, kako bi Miljonarios vratio na staze stare slave. Gamero je čovek koji zna kako se osvajaju trofeji. Prvi naslov šampiona u trenerskom poslu zabeležio je sa klubom Bojaka Čiko u Aperturi 2008, zatim je sa Deportes Tolimom osvojio Kup 2014, a četiri godine kasnije i ligu u formatu Apertura 2018.

Glavni adut Milionera nalazi se u navali ove ekipe, u vidu Kristijana Aranga. Nekadašnji napadač Benfike, Avesa i Tondele u dosadašnjem delu prvenstva postigao je dva, a u isto toliko golova direktno učestvovao, što čini polovinu pogodaka njegove ekipe. U napadu se nalazi i mladi Emerson Rodrigez (20), produkt omladinske škole, dok sredinom terena vlada kreativni vezista Fernando Uribe, između ostalih i bivši član Kijeva,a ogromno iskustvo stekao je nastupajući u brazilskim ekipama Flamenga i Santosa. Prednost na golu, ispred iskusnog Kristijana Vargasa, već nekoliko susreta zadobio je dvadesetjednogodišnji Huan Moreno. U predhodnom prelaznom roku, ekipa Milionera oslabljena je za paragvajskog vezistu Dijega Godoja , koji se vratio u redove River Plejta iz Asunsiona. Na njegovo mesto doveden je Fredi Guarin, koji se vratio u Kolumbiju posle uspešne evropske karijere, nastupajući za Sent Etjen, Porto i Inter, a poslednjih godina bio je i član kineskog Šangaj Šenhua.

Domaća ekipa u dosadašnjem delu prvenstva, ostvarila je sve tri pobede na svom terenu, dok gostujući tim nije slavio od drugog kola i gostovanja Envigadu. Na poslednjih deset susreta ovih ekipa, Milioneri su slavili pet puta, dok je Pasto upisao tri pobede, a samo dva puta susret je završen bez pobednika.

Piše: Đorđe Radonjić

KOLUMBIJA - 7. KOLO

Utorak

Patriotas - Petrolera 3:1 (1:1)

Sreda

Onse Kaldas - Atletiko Nasional 0:1 (0:0)

Bukaramanga - Deportivo Pereira 2:0 (1:0)

Aguilas - Envigado 1:1 (1:0)

Četvrtak

Independiente Medelin - Čiko 1:0 (1:0)

CDP Junior - Deportivo Kali 1:2 (0:0)

22.00: (2,80) Jaguares (2,65) CD Ekuidad (2,90)

23.55: (1,90) Miljonarios (3,30) Deportivo Pasto (4,00)

Petak

02.05: (2,50) Amerika Kali (2,85) Santa Fe (3,05)

*** kvote su podložne promenama