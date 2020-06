Miljan Vukadinović: Naša prednost je Lalatović, niko ne motiviše tako

Još 24 časa do kraja sezone u srpskom fudbalu. Vojvodina i Partizan spustiće zavesu kad od 19 sati budu izašli na crtu u megdanu za pehar Kupa Srbije. I mada javnost većinski smatra da su crno-beli toliko kvalitetniji da tu Voša maltene da nema šta da traži, Miljan Vukadinović, jedan od najopasnijih igrača Stare dame, ističe da Novosađani neće na teren Čaira istrčati sa belom zastavom. Naprotiv, ekipa Nenada Lalatovića želi da ponovi uspeh generacije koja je u sezoni 2013/2014 na “Karađorđe“ doneli jedini trofej Kupa Srbije.

“Naoštreni smo. Čekali smo dugo ovu utakmicu. Videćemo sutra kad sve bude eksplodiralo“, kaže Vukadinović na početku razgovora za MOZZART Sport.

Na konstataciju da se sa strane čini da su crno-beli ipak u prednosti, ne samo zbog toga što će imati podršku navijača za razliku od rivala, Vukadinović odgovara.

“Nema šta, svi znamo ko je Partizan, da su četiri puta uzastopce osvojili ovo takmičenje, ali svako ima i mane i naše je da probamo da ih iskoristimo. Igramo sličan fudbal, zaboravljaju ljudi da je i Voša i brza i jaka. Imamo i svoju filozofiju, svoje zadatke i nećemo se predati“.

A šta bi to moglo da prevagne na Vošinu stranu? Vukadinović tu nema dilemu – srce.

“Prvo mogu da kažem da ćemo sigurno biti bar za jedan odsto motivisaniji, jer niko ne uspeva da u igračima probudi toliku želju kao Nenad Lalatović. I siguran sam ćemo biti spremni. Nemojte da zaboravite i da mnogi od nas prvi put igraju finale i mislim da ćemo stvarno svi da uživamo.Dalje, nismo mi ovde slučajno, ovo su dve trenutno najbolje ekipe u Srbiji. Mi smo u odličnoj formi. Dakle, sav respekt rivalu, postoji i određena doza adrenalina, ali straha nema“, decidiran je Vukadinović.

Kad se već dotakao Lalatovića, nema sumnje da će Novosađane u Nišu sačekati i vrela atmosfera. Delom baš i zbog te istorije sukoba mladog stručnjaka i Partizanovih navijača, koji ne propuštaju priliku da vređaju i Lalatovića i njegovu porodicu.

“Iskreno ne želim da zalazim u odnose njihove, to je njegova lična stvar. Mada jeste ružno to što se viče. Ne bih ipak da se mešam previše, nije to ni naše, mi smo fokusirani na utakmicu. Trudićemo se, stajaćemo jedni uz druge. Videćemo šta će biti“.

Ekipa Vojvodine je inače već u Nišu, a tamo...

“Vreme je katastrofa, kiša, tmurno je. Nadam se da će sutra biti lepo vreme i da će moći da se igra, ako ovako ostane ne bi trebalo navijači da očekuju neku lepotu od fudbala. Mada, s naše strane ne mora ni da bude lepo. Samo da se pobedi“, kaže Vukadinović.