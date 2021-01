Došao je Miloš Vulić u Crvenu zvezdu kao kapiten Napretka i jedan od najboljih vezista Superlige. Za godinu i po dana upisao je 40 nastupa, dao šest golova i asistirao za jedan. Bio je junak preokreta protiv Olimpijakosa u Ligi šampiona, ali ni kod Vladana Milojevića ni kod Dejana Stankovića nije uspeo da se ustali u startnoj postavi.

Konstantno je bio tu negde oko najboljih 11, ali nikako u kontinuitetu kao starter. U tih 40 utakmica sakupio je 2.009 minuta, što su zapravo 22 cele utakmice. Skoro duple manje od onoga što se čini na prvi pogled.

Već posle prvih šest meseci na "Marakani" pričalo se da bi mogao negde na pozajmicu, ali je on to odbio i insistirao na ostanku u Zvezdi. Verovao je u sebe, međutim, nije dobio povratnu reakciju trenera i zato je u septembru prelomio da pređe u Krotone.

O toj odluci, periodu u Crvenoj zvezdi i utiscima posle prvih meseci u jednoj od najjačih liga na svetu, Miloš Vulić je pričao u intervjuu za Mozzart sport.

"Imao sam nekoliko ponuda iz inostranstva u to vreme, ali kada je stigao poziv Zvezde, sve sam odbacio i došao odmah u Beograd. Insistirao sam da ostanem na 'Marakani' jer sam verovao u sebe i želeo priliku da pokažem da mogu da igram u Zvezdi i da sam sa pravom doveden. Kada sam odlazio iz Napretka hteo sam da igram jedino u najboljem srpskom klubu i, uz svo poštovanje drugim domaćim klubovima, nisam hteo da pravim korak unazad i idem negde na pozajmicu u Superligi", objasnio je Vulić.

Iako se nije naigrao u crveno-belom dresu, dobio je uspomenu koju će pamtiti celog života.

"Dobre igre i golovi bili su uvertira pred neku veću šansu za mene u Zvezdi. Dobio sam pola sata protiv Bajerna i ostavio dobar utisak. Posle je došao derbi u kom sam odigrao svih 90 minuta, pa onda Olimpijakos. To je noć koja mi je promenila karijeru".

Nadao se letos da će imati veću minutažu i bitniju ulogu u Stankovićevoj ekipi. Zaista je delovalo tako, ali nije potrajalo.

"Na pripremama sam radio dobro, igrao dobro prijateljske utakmice i kada je počela sezona bio sam prvi koji ulazi s klupe da pomogne kada ne ide. Tako je bilo protiv Novog Pazara, kada se Katai povredio ušao sam i dao gol. Onda protiv Mačve ponovo sam ušao s klupe i dao gol. Mislio sam da ću, kako vreme odmiče, igrati sve više, ali nije bilo tako. Zato sam prelomio da odem u Krotone i ne kajem se zbog toga", naglasio je Vulić.

Mesec dana je prošlo od kada se pojavila vest da krotone želi 24-godišnjeg Kruševljanina do njegovog odlaska u Italiju.

"Bili su baš uporni da me dovedu. Pominjala se i Verona, za koju sam i prvo čuo, ali ništa konkretno nije stiglo od njih", otkriva Vulić.

Veliki uticaj na njegov dolazak u klub sa samog špica Čizme, odnosno juga Italije, imao je Vladimir Golemić, bivši štoper Mladosti iz Lučana, koji od 2018. igra za Krotone.

"Nisam se znao sa Golemićem pre, ali je on dobar drugar sa Nemanjom Milunovićem, s kojim sam bio cimer u Zvezdi i s kojim sam veliki prijatelj. Čuli smo se i pre mog dolaska, on me je uputio u klub i pomogao mi kada sam došao jer već zna italijanski, pa mi je značio kod prevođenja. U međuvremenu sam i ja počeo da učim italijanski, daleko sam od perfektnog, ali mogu da razumem ono što se od mene traži na terenu, te neke fudbalske termine".

Krotone se posle 14 kola nalazi na pretposlednjem mestu Serije A, sa svega devet bodova. Tek dve pobede i tri remija nisu ono na šta je Vulić navikao igrajući u Zvezdi.

"Ono što mi je Golemić rekao o klubu i uslovima, tako je i bilo. Zadovoljan sam s te strane, ali ne i rezultatske. Nije baš kao što smo zamišljali. Bilo je utakmica u kojima smo bili dobri, ali nismo osvojili bod ili tri koliko smo i zaslužili. U poslednje vreme smo se podigli i popravili samopouzdanje. Glavni cilj je opstanak, vezali smo dve pobede kod kuće, verujemo jedni u druge, videli smo da možemo da igramo i na rezultat, što je bitno u ovakvoj ligi koja je nikad neizvesnija".

Italija je poznata kao zemlja u kojoj ljudi obožavaju fudbal. Organizovano navijanje počelo je upravo tamo, ali Vulić još nije imao priliku da oseti atmosferu koju prave italijanski "ultrasi". Stigao je u vreme praznih stadiona zbog pandemije virusa korona.

"Krotone je mali grad, sve je blizu, svi se znaju i ljudi vole fudbal. Svi navijaju za Krotone, izražen je lokal patriotizam. Šteta je što nema navijača na stadionima, ali moramo da se nosimo sa tim i nadam se da će se ubrzo stvari vratiti u normalu. Nismo navikli na ovo, umara i postaje monotono. Svima znači pun stadion, drugačije se doživljava utakmica i za nas kao aktere, ali i za gledaoce. Jedva čekam da vidim kakvi su Italijani na stadionima".

U novom klubu, svom trećem u karijeri, vezista koji elegancijom u igri podseća baš na neka velika italijanska imena sarađuje sa trenerom Đovanijem Stropom, čovekom koji ima ogromno igračko iskustvo i koji je 1990. s Milanom bio šampion Evrope.

Igrao je Stropa na istoj poziciji kao Vulić, u sredini veznog reda.

"Stvarno ima zavidnu igračku karijeru, što se može videti po radu s njim. Sviđa mi se njegova ideja, želi da se nadigrava i nadmeće sa svakim rivalom, ne želi da igramo u niskom bloku i čekamo kontre, već da budemo otvoreni i igramo fudbal. To mi znači, jer ja uživam u fudbalu i volim da ga igram. Savetuje me oko kretanja, gde da se postavljam, kako da me protivnički igrači teže čuvaju, kako da se ubacujem. Što više vreme bude prolazilo, siguran sam da ću napredovati kroz rad sa njim", zadovoljno ističe mladi fudbaler u razgovoru za Mozzart sport.

Vulić u duelu sa Bentankurom (©Reuters)





Vulić još čeka na prvenac u Italiji, a najbliži golu bio je protiv Napolija, kada je lepo uhvatio volej, ali je David Ospina bio uspešniji.

"Bilo je to minut posle mog ulaska u igru. Dobar centaršut sa desne strane, šutirao sam levom, ali je Ospina pokazao da je vrhunski golman. Bio je odlično postavljen... Bila je to lepa šansa, a imao sam i jednu protiv Specije, pa slobodnjak protiv Parme sa 25-26 metara, kada sam bio zamalo neprecizan... Čekam prvenac, verujem u sebe i nadam se da ću uskoro postići svoj prvi gol u Seriji A".

U dosadašnjih 12 izdanja na Apeninima, bivši vezista Napretka i Zvezde upisao je duele s tamošnjim velikanima Milanom, Juventusom, Laciom, Napolijem...

"Samo nas je Atalanta nadigrala! Da li je bilo do naše loše partije ili su oni toliko dominantni ne mogu da kažem. Napoli nam je dao četiri gola, ali je do 55. minuta i crvenog za nas bio egal, iako su vodili 1:0. Juventusu smo uzeli bod, tu smo mi imali igrača više, ali je na kraju bilo 1:1. Za sada najviše pamtim utakmicu protiv Parme u kojoj smo ostvarili jako bitnu pobedu pred praznike, a i lično sam odigrao vrlo dobro, tako da sam u potpunosti zadovoljan".

Težak posao čeka Krotone po povratku sa praznične pauze. Neće biti lako izboriti opstanak, svaki bod će imati ogroman značaj, a teške prepreke slede već s prvim danima 2021. godine. Prvo 3. januara protiv drugoplasiranog Intera u gostima, pa tri dana kasnije portiv trećeplasirane Rome kod kuće.

"Inter je u dobroj formi, krenuli su od starta na titulu, ali videli smo ove sezone da favoriti ne dolaze lako do pobeda i dešavaju im se kiksevi. Pratim već dugo svaku od Top 5 liga Evrope i mislim da nikad nije bilo izjednečanije u nekom prvenstvu. Sve je na visokom nivou, pa nije čudo što se sve više odličnih igrača vraća u Seriju A. Nadam se da će uskoro i navijači", podsetio je Vulić koliko mu nedostaje publika na stadionima.

Vodeći u prvenstvu Italije trenutno je Milan, predvođen fantastičnim Zlatanom Ibrahimovićem. Nema mnogo onih koji su očekivali tako nešto.

"Iskreno, nisam očekivao Milan na vrhu tabele. Daleko od toga da su loš tim, ali navikli smo na Juventus, a očekivao sam i Inter u borbi za vrh, ali Milan je prijatno iznenađenje. Igraju konstantno dobro, pobedili su par utakmica golom u poslednjim trenucima, a to je odlika velikog tima", konstatuje srpski vezista.

Naravno, kao bivši igrač Crvene zvezde, morao je da se osvrne na februarski duel šesnaestine finala Lige Evrope, između crveno-belih i Milana.

"Biće to odličan dvomeč! Naravno da navijam za Zvezdu, neće biti lako, ali neće sigurno biti lako ni Milanu. Zvezda igra dobro i ne bih je unapred otpisao, iako neki već jesu. Milanu će sigurno titula u Seriji A biti prioritet, ukazala im se velika šansa pa je pitanje da li će igrati u najjačem sastavu. Bitno je, ipak, da Zvezda bude spremna i ne respektuje previše protivnika", savetuje Vulić za kraj razgovora.

Piše: Jovan TERZIĆ

