Dolazak Sava Miloševića u Ljubljanu podigao je atmosferu u slovenačkom fudbalu, pa će se ove godine Olimpija pratiti sa posebnom pažnjom tamošnje javnosti, a imaće svoje verne pratioce i u Srbiji. Bivši trener i napadač Partizana, ali i čovek koji je nosio dresove Aston Vile, Saragose, Parme, Osasune i Rubina, svrstao se u grupu velikih imena koja su imala priliku da rade u slovenačkom fudbalu.

Slovenci se sećaju Ljubinka Druolovića, Ćira Blaževića, Zlatka Kranjčara, Maura Kamoranezija, Igora Bišćana, Gordana Petrića, Alberta Bigona, i mnogih drugih. Neki od njih su imali zapažene rezultate, neki su ostajali prilično kratko, ali njihovi dolasci uvek privlačili posebnu pažnju javnosti.

Milošević u intervjuu za tamošnji snportal pojašnjava zbog čega je izabrao Olimpiju, iako je imao unosnije ponude na stolu.

"Uvek je pitanje šta je bolje. Ali mislim da je ovo najbolja odluka, jer ako previše razmišljate o tome šta je bolje, onda previše razmišljate o novcu, a to nije dobro", rekao je Milošević.

Olimpija je očigledno sa sportskog aspekta bila najzanimljivija.

"Ušao sam u celu priču jer Olimpija ima kapaciteta za još više, jer može pokazati više nego što je imala do sada. Ovo je klub sa ogromnom istorijom, može samo više. Važno je da i klub i sam predsednik imaju visoke ambicije. Da osvoje prvenstvo, trofej, da uspeju u Evropi. Ambicije su se poklopile sa mojima".

Milošević je već upoznao svoje nove igrače.

"Bio sam u svlačionici. Poznajem nekoliko igrača, naravno, a neke od njih i zbog prijateljske utakmice koju smo igrali. U prolećnom delu prvenstva gledao sam dosta mečeva slovenačke lige i tako sam ih upoznao. Takođe sam razgovarao sa nekim ljudima koji poznaju tim izbliza. Tu je puno mladih ljudi koji imaju motivaciju i želju, ali stvar je u tome da svi ostali, a posebno oni iskusni, imaju karakter i poistovećuju se sa Olimpijom kao klubom. Ne možete bez toga".

Dakle, jasno je oko kakvih igrača će se graditi tim Olimpije naredne sezone.

"To je jedna od lavnih stvari u današnjem fudbalu. Igrači bez karaktera ne mogu da igraju na najvišem nivou i postignu rezultat. Karakter zaista igra važnu ulogu. Tokom sezone ima puno uspona i padova, samo momci koji neće pokleknuti kada je teško, mogu da prođu. Neophodno je imati što više takvih igrača".

Rano je pričati o sistemu igre, mada Milošević jasno poručije da ona nije ni previše važna, već neki drugi detalji.

"Kao fudbaler najviše sam igrao u sistemu 4-2-3-1. I ranije sam ranije dsam razmišljao o ovome, ali sistem nije najvažniji. To veoma zavisi od profila igrača koje imam na raspolaganju. Niko od trenera se više ne drži strogo jednog sistema. Tu su uvek podsistemi, osnovni sistem je samo u prvoj sekundi meča. Naravno, imate osnovni, koji je prilagođen profilu igrača. Od sistema su važniji neki od principa igre koje gledamo poslednjih godina i koji se ne menjaju bez obzira na sistem igrara".

Da li vam je žao što nećete u timu imati Đorđa Ivanovića, sa kojim ste sarađivali u Partizanu?

"Uvek je dobro da trener ima dosta igrača koje poznaje od ranije. Poznajem ga vrlo dobro iz Partizana i znam tačko šta bih mogao da očekujem od njega. Ali ovo je fudbal, igrači dođu i odu, mi treneri dođemo i odemo".

Gde vam najviše trebaju pojačanja?

"To je stvar koja je u klubu, a to je na domenu dogovora stručnog štaba i predsednika. Ne mogu da vam kažemo ko bi trebalo da dođe, jer to ne bi bilo pošteno prema igračima koji su ovde".

Koji vam je detalj ostao najupečatljiviji u karijeri?

"Imam ih dva. Prvi je gol protiv Češke u produžecima sa Jugosavijom. Uvek je važno postići gol u takova važnom trenutku. Drugi se dogodio u finalu Liga kupa Engleske 1996. godine, kada sam dao gol Lidsu u dresu Aston Vile. Ne želim da vas podsećam na one golove protiv Slovenije 2000. godine, da vam ne bi stavljao so na ranu, a-ha-ha", zaključio je u prijatnom tonu Milošević.