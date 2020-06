Milošević samouveren: Sve jake utakmice smo igrali dobro

Poslednja utakmica u sezoni, ali od ogromnog značaja i za Partizan i za Vojvodinu. Na talonu je trofej Kupa Srbije, šansa da se sezona obeleži uspešnom, ali i da se osvoji karta za drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope.

Iako je pre tri dana u nebitnom meču Superlige sve varničilo na terenu, treneri i fudbaleri dva tima došli su spuštenih gardova na zajedničku konferenciju za novinare.

Nije bilo peckanja, nije bilo otrovnih strelica, ni "pretnji", ali su i iz tabora Vojvodine i Partizana jasno poručili da trofej žele više nego išta.

"Mislim da neću reći ništa novo ako kažem da je finale utakmica u kojoj nema izrazitog favorita. Možemo da govorimo ko ima blagu prednost na papiru, ali to sve pada u vodu kada počne utakmica. Imali smo iskustvo od pre tri dana, videli smo da će meć biti izjednačen, a to ne govorim zato što ne verujem u svoj tim, nego je finale takvog karaktera. Pobeđuje ko bude koncentrisaniji, ko ima veću želju, sreću. Nadam se da ćemo to biti mi", rekao je Savo Milošević, trener Partizana, koji će u u sredu u Nišu imati priliku da osvoji drugi trofej na klupi crno-belih.

Partizan stiže u Niš u najjačem sastavu i to hrabri Miloševića, uz činjenicu da je njegov tim ove sezone maltene sve velike utakmice dobro odigrao.

"Slažem se sa tom ocenom, igrali smo dobro jake utakmice i na domaćoj sceni i u Evropi. Još jedna nas čeka u sredu", podvukao je Milošević.

Neće biti na tribinama navijača Vojvodine, ali hoće Partizana. Bojan Ostojić, junak prošlogodišnjeg finala, veruje da će crno-bele fanovi nositi do rekordnog petog uzastopnog pehara.

"Navijači će doći u velikom broju, nadam se još većem nego na prošloj utakmici. Očekujemo od njih veliku podršku tokom finala, jer nam oni mnogo znače. Sastaju se u finalu dve najbolje ekipe u takmičenju i bitno je da pobedimo, a ko će ovog puta biti strelac i junak, to je manje važno, to se zaboravlja", poručio je Ostojić.

