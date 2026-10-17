Milovanović novim golom u Čempionšipu doneo Portsmutu pobedu
Vreme čitanja: 2min | sub. 17.10.26. | 19:29
Srpski napadač je postigao jedini pogodak na duelu sa Noričom u 11. kolu engleske druge lige - 1:0 (0:0)
Izgleda da u Čempionšipu postoji pravilo po kojem svake sezone neki srpski napadač mora da bude raspucan. Nekada je to bio Aleksandar Mitrović, potom Mihajlo Ivanović, a pošto je centarfor Milvola povređen od početka sezone (još nije odigrao nijedan meč) neko je morao da ga odmeni. A taj neko je Marko Milovanović, fudbaler Portsmuta, koji je ove subote još jednom bio junak engleskog drugoligaša. Ovog puta je jedinim pogotkom na meču doneo svom timu tri boda na gostovanju Noriču sa 1:0 (0:0).
Ovog puta popularni Marezi se u strelce upisao u 51. minutu iz jedanaesterca. Džo Rajt je faulirao Abua Kamaru u šesnaestercu, a nekadašnji centarfor Partizana je preuzeo odgovornost i bio precizan.
Izabrane vesti
Ovo mu je treći pogodak u engleskom fudbalu, prethodno je zatresao mreže Bristol Sitija (1:2) i Kardifa (2:0). Nastavio je 23-godišnjak iz Smedereva tamo gde je stao prošle sezone u portugalskoj Primeiri.
Bio je ovo drugi uzastopni trijumf Portsmuta, koji se tako probio do 13. pozicije na tabeli. Ima 14 poena iz 10 mečeva. S druge strane, Norič je ostao na devet bodova, a ovo mu je bio šesti poraz u nizu.
Vredi pomenuti i to, srpski reprezentativac Mirko Topić ni na ovom meču nije bio u konkurenciji za domaći tim. Zbog teške povrede ligamenata je 25-godišnji vezista na bolovanju još od novembra prošle godine.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
💥💥💥💥💥
ČEMPIONŠIP – 11. KOLO
Subota
Midlzbro – Kardif 2:2 (0:2)
/Konvej 58, Lankšer 61 – Mojlan 22, Tener 45+1/
Milvol – Linkoln 2:2 (0:2)
/Lisbi 63, Kuper 82 – Kubis 1, Strit 33/
Votford – Čarlton 2:0 (0:0)
/Kjerumsgord 58, Zemura 90+4/
Birmingem – KPR 3:0 (1:0)
/Milar 27, 49, Grej 90+1/
Bristol Siti – Šefild Junajted 0:1 (0:1)
/Arblaster 5/
Derbi – Stouk 0:1 (0:0)
/Grejem 49/
Norič – Portsmut 0:1 (0:0)
/Milovanović 51pen/
Sautempton – Bolton 0:0
Svonsi – Vest Hem 0:1 (0:1)
/Mukasa 34/
VBA – Blekbern 3:2 (1:2)
/Stjuart 19, Prajs 72pen, Majre 89 – Gudjonsen 6, 12/
Reksam – Preston 4:1 (2:1)
/Vorel 31, Vajtmen 42, Smit 59, Mur 63 – Divajn 36/