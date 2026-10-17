Milovanović novim golom u Čempionšipu doneo Portsmutu pobedu

Izgleda da u Čempionšipu postoji pravilo po kojem svake sezone neki srpski napadač mora da bude raspucan. Nekada je to bio Aleksandar Mitrović, potom Mihajlo Ivanović, a pošto je centarfor Milvola povređen od početka sezone (još nije odigrao nijedan meč) neko je morao da ga odmeni. A taj neko je Marko Milovanović, fudbaler Portsmuta, koji je ove subote još jednom bio junak engleskog drugoligaša. Ovog puta je jedinim pogotkom na meču doneo svom timu tri boda na gostovanju Noriču sa 1:0 (0:0).

Ovog puta popularni Marezi se u strelce upisao u 51. minutu iz jedanaesterca. Džo Rajt je faulirao Abua Kamaru u šesnaestercu, a nekadašnji centarfor Partizana je preuzeo odgovornost i bio precizan.