Italijan Mino Rajola se poslednjih godina profilisao kao najmoćniji agent u svetu fudbala i preuzeo tron od Žrža Mendepa. Dovoljno je pogledati spisak klijenata koje predstavlja kontroverzni agent iz Holandije. Na njemu su: Erling Haland, Pol Pogba, Zlatan Ibrahimović, Marko Verati, Đanluiđi Donaruma, Matijs de Liht, Stefan de Fraj, Mojze Ken, Henrik Mhitarjan, Kostas Manolas, Alesio Romanjoli, Irving Lozano, skoro svi najveći talenti holandskog fudbala poput Boadua, Brobija, Stengsa, Malena...

Rajola je izgradio imidž beskrupuloznog menadžera kojeg klubovi, treneri i navijači ne vole, ali ga igrači obožavaju i utrkuju se da dođu na spisak njegovih klijenata. Znaju da će im najbolje i najveće ugfovore izboksovati baš on.

U žiži fudbalske javnosti je sada Rajolina ’zlatna koka’ Erling Haland za kojeg se očekuje da u leto 2022. promeni klub, a možda već i na kraju ove sezone napusti Dortmund.

„Očigledno je da svi sada gledaju na Erlinga kao na novu zvezdu jer ono što on radi u svojim godinama je neverovatno na ovom fudbalskom nivou. On će biti jedan od najboljih igrača sveta u narednoj deceniji jer je evidentno da su igrači poput Ibrahimovića, Ronalda ili Mesija došli u fazu kada se svi pitamo koliko ćemo još moći da ih gledamo. Zato svi sada traže novu generaciju zvezda“, rekao je Rajola u intrevjuu za BBC.

Mnogi se pitaju gde će završiti Haland s obzirom da se odvano kao zainetersovani pominju Real Madrid, Barselona, Mančester Siti, Mančester Junajted, Čelsi...

„Mislim da najviše 10 klubova može sebi da priušti Halanda i da mu ponudi korak napred u odnosu na Dortmund. Četiri od tih 10 klubova su u Engleskoj. Ne verujem da postoji treneri ili sportski direktor na svetu koji bi mogao da kaže da nije zainteresovan za Halanda. To je kao da ste tim u formuli 1 i niste zainteresovani za Luisa Hamiltona“.

Rajola je nedavno podigao veliku prašinu izjavom da ’Pol Pogba završio svoje u Mančester Junajtedu i da traži novi klub’. Mnogu su to ocenili kao faktor destabilizacije kluba sa Old Traforda usred sezone.

„Samo sam rekao svoje mišljenje, nisam želeo da stvaram nikakve probleme. Da li zaista milsite da velike šampiona poput Pogbe – ili Solskjera koji je osvojio sve u karijeri – može da destabiluzuje šta je rekao neki Mino Rajola? Nemojte da se zezamo... Ali obećevam da neću više pričati o tome“.

IZBOR UREDNIKA

Rajola je često u prošlosti bio na tapetu trenera poput Aleksa Fergusona, Pepa Gvardiole ili Jirgena Klopa koji ne kriju da ga ne vole.

„Kada god iznesem svoje mišljenje, neko u Engleskoj pobesni. I odjednom sam najbolji ili najgori agent. Klubovi su u stresu od mišljenja javnosti i novinara sa kojima retko pričam“.

Zbog nekih svojih poteza, Rajola je u javnosti stekao nadimak ’parazit’ jer je na transferu Pola Pogbe iz Juventusa u Mančester Junajted po nekim procenama zaradio 40.000.000 evra. Mnogi smatraju da agent ne zaslužuje toliki novac.

„Naravno da nije lepo da uvek slušate takve insinuacije. Ali zašto se javnost nekada ne zapita: ’Ako je ovaj tip toliko pohlepan i alav, kako to da su svi njegovi igrači srećni kod njega i ostaju uz njega’? Lagao bih kada bi rekao da mi to nije smetalo. Ali kako vi možete da ocenjujete da li sam bio dobar agent Zlatanu Ibrahimoviću? To može samo Zlatan na odluči. Ja nemam toliku moć i uticaj u fudbalu... Moj jedini posao je da svojim klijentima izdejstvujem što bolji ugovor. Ništa više od toga. A taj posao znači i pružanje brojnih usluga o kojima ljudi nemaju pojma. Moji igrači ne smatraju da sam parazit. A do njihovog mišljenja mi je jedino stalo jer su oni jedini za koje radim“.

Rajola je glasan i u pobuni agenata protiv FIFA i zakona koji su uvedeni da menadžerima limitiraju zarade. I pored toga, premijerligaški klubovi su prošle sezone agentima isplatili oko 300.000.000 evra provizija.

„Nećemo više da razgovoramo sa FIFA. Sve će dobiti epilog na sudu. Ja nemam nikakav problem sa transparentnošću. Brojni državni organi nas svakodnevno proveravaju. Problem je što neki ljudi nemaju pojma kako se transferi obavljaju i zato pokušavaju da donesu smešna pravila. Želimo i mi da se svet fudbala menja, ali želimo da budemo poštovani deo njega jer je naš posao da predstavljamo igrače i njihove interese. Ne kažem da smo mi agenti savšreni, ali sigurno nas neće FIFA disciplinovati. Niko osim nas ne zastupa interese igrače i najlakše je reći: ’Hajde da napadnemo agente jer uzimaju previše para’. Želimo sistem sa jasnim pravilima umesto ove džungle“.

Na predloge da se uvede ’seleri kep’ na zarade igrača, Rajola odgovara:

„Zašto bi postojao seleri kep na talenat fudbalera kada ne postoje granice za plate direktora velikih kompanija, glumaca ili umetnika“?

Smatra i da kriza zbog pandemije korona virusa neće uticati na najbogatije.

„Ne mislim da će to uticati. Za najbolje igrače sveta će se uvek naći mnogo novca“.