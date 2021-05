Pažljivo je Huan Rejnoso sklapao tim i posle dugo vremena Kruz Azul s punim pravom nosi naziv Plava mašina. Jer ova generacija velikana iz Meksiko Sitija zaista jeste mašina. Napravili su peruanski strateg i njegovi izabranici krupan korak ka podizanju pehara u meksičkoj Klausuri, već 24 godine bezuspešno Kruz Azul juri naslov prvaka i sada ga deli drugih 90 minuta protiv Santos Lagune od osvajanja trofeja.

Leon je prošle godine bio najbolji u meksičkoj Aperturi, a u tvrdom finalu se bolje snašao od Pumasa. Vezale su se tada noge Leonu i Pumasu, pritisak i važnost dvomeča sputao ih je da pokažu čime sve raspolažu, a po svemu sudeći ništa se neće razlikovati ni bitka za trofej u Klausuri.

Titulu će osvojiti tim koji u revanšu bude disciplinovniji i odgovrniji, tim koji bude bio spreman da sačeka pravu priliku, iskoristi je i zabije protivniku nož direktno u srce. Kruz Azul je kao prvoplasirani iz ligaškog dela ušao u plej-of, igrao je dopadljivo, ali je sve to palo u vodu, u plej-ofu.

Više nije bitno na koji način će se Kruz Azul dokopati pehara koji čeka skoro dve i po decenije, važno je samo podići ga. Učini li to, niko neće pričati na koji način su Huan Rejnoso i njegovi izabranici stigli do trona, već će se pričati isključivo o prekidu posta. Zbog toga peruanskom kormilaru Kruz Azula ne pada teško što je njegov tim tokom većeg dela susreta u Tereonu bio u podređenom položaju, ponekad i sabijen u kazneni prostor čekajući da brana pukne i voda krene da nadire do grla.

Neće se pamtiti pravovremeni blokovi Plave mašine, već samo jedan trenutak. Onaj koji bi mogao da preseče crni niz Kruz Azula. Postio je Luis Fransisko Romo Baron od februara, toliko se nije upisao u listu strelaca, ali je izabrao idealan trenutak da pogodi i preseče domaćina. Vezista Kruz Azula matirao je Karlosa Aceveda u 71. minutu i doneo ogromnu prednost svom timu pred revanš. Ne toliko kapitalnu u rezultatskom smislu koliko na psihološkom planu.

