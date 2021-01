Misli usmerenih ka finalu Kopa Libertadores koje ih očekuje u subotu, Palmeiras i Santos ostavili su potpuno u drugom planu duele 28. kola brazilske Serije A.

U želji da se pripreme za utakmicu sezone i poštede glavne adute u borbi za kontinentalni tron treneri Kuka i Abel Fereira promešali su karte i pružili priliku Vasku i Atletiku Mineiro da stignu do dragocenih bodova.

Na krilima dvostrukog strelca Savarina, Atletiko je u potpunosti iskoristio ukazanu priliku i u Belo Horizonteu sačuvao ceo plen (2:0) ujedno nastavivši trku za liderom Internasionalom koji ima ped bodova prednosti.

Venecuelanski ofanzivac doneo je vođstvo domaćinu već u trećem minutu rutinskom realizacijom šanse u kojoj se našao posle duplog pasa sa Natanom. Hitri fudbaler ponovo je dospeo u centar pažnje u 19. minutu kad je iskoristio uspavanu reakciju poslednje linije Santosa i lucidnu asistenciju Kenoa pretočio u pogodak za 2:0.

Do odlaska na odmor gosti su imali dve odlične šanse da smanje zaostatak, ali su im planove pokvarili golman Everson i stativa.

Najbolju šansu u nastavku susreta nije iskoristio Artur u 60. minutu, a nastavak susreta obeležila je teška povreda Kenoa koji je u 72. minutu na nosilima iznet sa terena.





U drugom večerašnjem duelu, Vasko je uspeo da stigne do boda (1:1) protiv Palmeirasa i tako nastavi beg od opasne zone. Iako je domaćin u 31. minutu došao do vođstva posle sjajne individualne akcije Brena i neodbranjivog udarca u dalji ugao, gosti su uzvratili samo četiri minuta kasnije i preko Beniteza došli do izjednačenja. Sjajni vezni fudbaler mrežu rivala zatresao je direktno iz slobodnog udarca odličnim šutem sa oko 25 metara.

Izgledne šanse u drugom poluvremenu za domaćina su imali Lukas i Gustavo Skarpa, dok je na drugoj strani Vasko najbolju priliku imao posle akcije po levom boku u 75. minutu kad je Kano zakasnio da centaršut prosledi u mrežu.





BRAZIL 1

Utorak:

Palmeiras - Vasko 1:1 (1:1)

/Breno 31 - Benitez 35/

Atletiko Mineiro - Santos 2:0 (2:0)

/Savarino 3, 19/