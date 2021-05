Neprijatne vesti stigle su u petak uveče za Dejvida Bekama, legendarnog engleskog reprezentativca, a sada vlasnika Inter Majamija. Rukovodstvo MLS-a izreklo je timu sa Floride rekordnu kaznu od 2.000.000 dolara, zbog toga što je prekršeno pravilo o ograničenju plata.

Inter je prošle godine doveo Bleza Matuidija iz Juventusa, ali mu nije ograničio platu. Tim iz Majamija je smeo da ima samo trojicu fudbalera koji su probili granicu, ali klub je pokušao da zaobiđe to pravilo i Francuza je doveo kao četvrtog. MLS je to primetio i surovo kaznio klub. Uz to, Inter Majami u naredne dve sezone moraće da troši 2.270.000 dolara manje na plate, a sportski direktor Pol Mekdonat suspendovan je do kraja 2022. godine.

Najveća ironija je ta što je pravilo o određenom broju igrača bez ograničenih plata poznato u Sjedinjenim Američkim Državama kao "Bekamovo pravilo". Ono je uspostavljeno 2007. godine, kada je nekadašnji vezista Real Madrida i Mančester Junajteda došao u Los Anđeles Galaksi.

Igrači ne smeju da razmišljaju previše o tome, među njima ni Matuidi. Uostalom, nije njegova krivica što je administracija pogrešila. Inter noćas očekuje duel sa Di-Si Junajtedom, taj meč je na programu od 02.00.

Ni Inter, ni tim iz Vašingtona trenutno nisu na tabeli na pozicijama koje vode u plej-of. Ekipa sa Floride je osvojila osam bodova posle sedam kola, Di-Si dva manje. Do sada su se Di-Si i Inter sastali samo jednom, u martu prošle godine. Tada je ekipa iz prestonice SAD trijumfovala sa 2:1.

Tim Fila Nevila u prošlom kolu je izgubio od Čikago Fajera sa 1:0, golom našeg Luke Stojanovića u 69. minutu. Zvezda Intera je Gonzalo Iguain, a on je do sada postigao četiri pogotka, uz jednu asistenciju. Njegovi saigrači, Džejkob Grin, Najdžel Roberta i Krist Odoj-Atsem su povređeni i neće igrati noćas.

Na drugoj strani, Di-Si je bez Erika Sorge i Jordija Rejne, koji su na bolovanju i nisu otputovali u Majami.

MLS - 8. KOLO

Subota

Čikago - Montreal u toku

Njujork Red Bul - Orlando u toku

Kolumbus - Toronto u toku

Sinsinati - Nju Ingland u toku

Atlanta - Nešvil u toku

23.00: (1,75) Los Anđeles (3,70) Njujork Siti (4,7)

Nedelja

01.00: (1,95) Los Anđeles Galaksi (3,60) San Hoze (3,80)

02.00: (1,75) Inter Majami (3,60) Di-Si Junajted (4,90)

02.30: (1,75) Kanzas Siti (3,60) Hjuston (4,90)

03.00: (1,80) Kolorado (3,60) Dalas (4,60)

03.30: (2,05) Solt Lejk (3,45) Minesota (3,60)

Ponedeljak

01.00: (1,87) Filadelfija (3,60) Portland (4,20)

03.30: (1,55) Sijetl (4,00) Ostin (6,25)

***Kvote su podložne promenama