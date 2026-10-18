Mnogi su ga zaboravili... Deki se vraća posle 526 dana
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 22:17
Fudbaler Totenhema posle godinu i po dana ponovo u sastavu za utakmicu
Kad je poslednji put bio na terenu, Lester je zvanično još bio u Premijer ligi. Trenutno je na 14. mestu treće lige. U međuvremenu je njegov Totenhem otpustio Ejndža Postekoglua, pa još dvojicu trenera pre nego što je doveo Roberta De Zerbija. Toliko je bio odsutan da su mnogi zaboravili da je član londonskog tima. Ipak, patnji se konačno nazire kraj...
Dejan Kuluševski će se u ponedeljak za utakmicu protiv Koventri Sitija naći u timu Totenhema, 526 dana nakon što je upisao poslednji nastup za engleski klub. Ovu vest potvrdio je De Zerbi na današnjoj konferenciji za medije, rekavši kako je švedski reprezentativac dobio zeleno svetlo medicinskog tima da zaigra.
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Krilni napadač nije odigrao takmičarski meč još od maja 2025. godine i poraza od Kristal Palasa. Tada je napustio igru već u 19. minutu zbog teške povrede čašice desnog kolena koja je zahtevala dugu i komplikovanu rehabilitaciju. Tokom višemesečnog odsustva, Kuluševski je u nekoliko navrata nailazio na prepreke na putu povratka , morao je na operaciju hrskavice i dodatnu artroskopiju, zbog čega je propustio celu prethodnu sezonu, finale Lige Evrope i nastup Švedske na Svetskom prvenstvu.
Kuluševski je, inače, poslednjeg dana avgusta saopštio da se u potpunosti vratio treninzima. Međutim, De Zerbi nije želeo da brza sa njegovim povratkom ne bi li ponovo zakomplikovao situaciju. Čekao je zeleno svetlo i konačno ga dočekao ove nedelje.
"Ovo je verovatno najbolja vest još od utakmice sa Evertonom. Patio je previše. Juče sam mu saopštio vest i imao je veliki osmeh na licu", rekao je italijanski strateg na konferenciji.
Šveđanin je Kuluševski je u Totenhem došao iz Juventusa u januaru 2022. godine, isprva na pozajmicu plaćenu 10.000.000 evra, da bi ga godinu i po dana kasnije londonski klub otkupio za dodatnih 30.000.000. Za Sparse je upisao 146 nastupa, postigao 25 i namestio još 30 golova. Koliko će moći da pruži posle godinu i po dana pauze ostaje da vidimo...
PREMIJER LIGA, 7. KOLO
Subota
Everton - Čelsi 0:2 (0:0)
/Neto 46, 90/
Mančester Siti - Ipsvič 3:2 (2:1)
/Foden 19, Haland 34, 69 - Maeda 21, Fleming pen 90/
Brentford - Liverpul 1:2 (1:0)
/Luis Poter 44 - Munjoz 62, Isak 70/
Fulam - Hal 1:0 (1:0)
/Ivobi 33/
Njukasl - Aston Vila 0:1 (0:1)
/Manzambi 36/
Nedelja
Bornmut - Sanderlend 2:0 (1:0)
/Tavernije 6, Evanilson 48/
Lids - Mančester Junajted 1:1 (0:1)
/Kalvert Luin 51 - Embeumo 35/
Brajton - Kristal Palas 5:0 (3:0)
/Kanvo 4ag, Gomez 7, Ajari 10, Kostulas 49, Hinšelvud 84/
Notingem Forest - Arsenal 0:1 (0:0)
/Madueke 80/
Ponedeljak
21.00: (1,50) Totenhem (4,30) Koventri (6,50) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama