Mnogi su ga zaboravili... Deki se vraća posle 526 dana

Kad je poslednji put bio na terenu, Lester je zvanično još bio u Premijer ligi. Trenutno je na 14. mestu treće lige. U međuvremenu je njegov Totenhem otpustio Ejndža Postekoglua, pa još dvojicu trenera pre nego što je doveo Roberta De Zerbija. Toliko je bio odsutan da su mnogi zaboravili da je član londonskog tima. Ipak, patnji se konačno nazire kraj...

Dejan Kuluševski će se u ponedeljak za utakmicu protiv Koventri Sitija naći u timu Totenhema, 526 dana nakon što je upisao poslednji nastup za engleski klub. Ovu vest potvrdio je De Zerbi na današnjoj konferenciji za medije, rekavši kako je švedski reprezentativac dobio zeleno svetlo medicinskog tima da zaigra.