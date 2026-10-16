Mnogi su u Barseloni bili protiv Pedrijevog dolaska

Ne treba trošiti reči koliko je Pedri značajan za tim Barselone, ali interesantno je da 23-godišnji vezista u prvi mah nije bio poželjan od svih u klubu. U intervjuu za španski podkast Zona Mixta, bivši sportski direktor Barselone, Ramon Planes, ispričao je kako je izgledala kupovina tada 16-godišnjeg vunderkinda iz Las Palmasa.

Planes je u Barseloni bio od leta 2018. do pred kraj 2021. godine, doveo ga je Erik Abidal, kog je u međuvremenu nasledio na mestu sportskog direktora. Dovođenje Pedrija za 5.000.000 evra najbolji je potez koji je napravio. Iako je naišao na otpor pojedinih ljudi iz kluba.

"Bilo mi je jako teško da realizujem Pedrijev transfer. Mnogo ljudi u klubu nije razumelo taj posao, mislili su da je 5.000.000 evra za 16-godišnjaka, koji jedva da je sakupio nešto minuta u Sekundi, potpuno ludilo. Posebno jer je Barselonina akademija naširoko poznata, smatrali su da je suludo davati toliki novac. Ali, moram da naglasim da te sumnje nisu dolazile iz klupskog rukovodstva, već iz drugih sektora. Imam i dalje u telefonu poruke od ljudi koji me pitaju da li zaista planiram da potrošim toliki novac na njega. Kada su videli koliko sam ubeđen da je to dobra odluka, prihvatili su je. Kasnije su neki i pričali da su upravo oni zasluženi za dovođenje Pedrija u Barselonu", prisetio se Planes, koji je posle Barselone radio kratko u Hetafeu i Betisu, a uskoro će dve godine kako je na mestu sportskog direktora Al Itihada.