Mnogi su u Barseloni bili protiv Pedrijevog dolaska
Vreme čitanja: 3min | pet. 16.10.26. | 17:02
Ramon Planes, koji je svojevremeno kao sportski direktor izdvojio 5.000.000 evra za dolazak talentovanog veziste, pričao o protivljenju mnogih u klubu da transfer bude realizovan
Ne treba trošiti reči koliko je Pedri značajan za tim Barselone, ali interesantno je da 23-godišnji vezista u prvi mah nije bio poželjan od svih u klubu. U intervjuu za španski podkast Zona Mixta, bivši sportski direktor Barselone, Ramon Planes, ispričao je kako je izgledala kupovina tada 16-godišnjeg vunderkinda iz Las Palmasa.
Planes je u Barseloni bio od leta 2018. do pred kraj 2021. godine, doveo ga je Erik Abidal, kog je u međuvremenu nasledio na mestu sportskog direktora. Dovođenje Pedrija za 5.000.000 evra najbolji je potez koji je napravio. Iako je naišao na otpor pojedinih ljudi iz kluba.
"Bilo mi je jako teško da realizujem Pedrijev transfer. Mnogo ljudi u klubu nije razumelo taj posao, mislili su da je 5.000.000 evra za 16-godišnjaka, koji jedva da je sakupio nešto minuta u Sekundi, potpuno ludilo. Posebno jer je Barselonina akademija naširoko poznata, smatrali su da je suludo davati toliki novac. Ali, moram da naglasim da te sumnje nisu dolazile iz klupskog rukovodstva, već iz drugih sektora. Imam i dalje u telefonu poruke od ljudi koji me pitaju da li zaista planiram da potrošim toliki novac na njega. Kada su videli koliko sam ubeđen da je to dobra odluka, prihvatili su je. Kasnije su neki i pričali da su upravo oni zasluženi za dovođenje Pedrija u Barselonu", prisetio se Planes, koji je posle Barselone radio kratko u Hetafeu i Betisu, a uskoro će dve godine kako je na mestu sportskog direktora Al Itihada.
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Pored Pedrija, Ramon Planes je zadužen i za dolazak Ronalda Arauha, takođe za iznos oko 5.000.000 evra, što se ispostavilo kao sjajna kupovina. Ipak, nije uspeo dao stvari sve želje. A, među njima su bili Dušan Vlahović, Lautaro Martinez i Manuel Lokatetli, kao i trener Roberto De Zerbi.
"Lautaro Martinez je bio jako blizu Barselone. Pregovori su se vodili pre početka pandemije (korona virusa). Održali smo brojne sastanke sa njegovim agentima i direktorima Intera sa kojima smo inače u dobrim odnosima. Onda je došla pandemija i situacija se promenila jer se i fudbal ekonomski promenio. Dušan Vlahović je veoma jak igrač. Hteli smo da ga pozajmimo pre dve godine. Pokušavali smo ali nije bilo izvodljivo. Manuel Lokateli je igrač Barseloninog stila. Eksplodirao je u Sasuolu. Bili smo blizu i njegovog dovođenja ali je Juventus jak klub koji ima posebne afinitete prema domaćim igračima i na kraju je odlučio da ode kod njih. Roberto de Zerbi je trener sa filozofijom poput Barselonine. Pep Gvardiola nam je takođe veoma pohvalno govorio o njegovom stilu fudbala. Istina je da morate da imate takav stil ako želite da trenirate Barselonu. On je mlad trener kojeg smo pažljivo pratili. Istina je i da smo ga kontaktirali i mislim da će on u budućnosti moći da trenira Barsu", pričao je Planes za italijanske medije februara 2022. godine.
Što se Pedrija tiče, pomenućemo samo da je za prvi tim Barselone već sakupio 255 nastupa u kojima je dao 29 i asistirao za 35 golova. Osvojio je tri titule u prvenstvu Španije, dva Kupa kralja i tri nacionalna superkupa. Sa reprezentacijom Španije je letos postao svetski prvak, a pre dve godine evropski. Živimo u vreme suludih iznosa koji se plaćaju za fudbalere, ali tih 5.000.000 evra za 16-godišnjaka je bio jedan od najboljih poteza u istoriji slavne Barselone.
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