Sve staje u Kampinasu kada se igra derbi Guarani - Ponte Preta, pa je tako bilo i ovoga puta. Navijači su se uprkos virusu okupljalo po ulicama, palili baklje, bilo je dosta policije, privedenih sa sve rukama na glavama, tenzije, strasti, svega onoga što čini derbije u Brazilu. A na terenu derbija Kampineira - 1:1 (0:1).

Dugo derbi nije imao ovakvu težinu jer oba kluba imaju želju da se domognu četvrtog mesta, poslednjeg koje vodi u Seriju A. I ne samo da bi sa tri boda popravili svoje šanse, već bi gurnili ka dnu onog drugog i napravili mu problem. Dupla pobeda. I kao da je celokupan ulog malo i jednima i drugima vezao noge.

A na kraju verovatno ni jedni ni drugi neće biti zadovoljni konačnim ishodom i samo osvojenim bodom.

JÁ É DERBI! CAMPINAS TEM DONO! TUDO NOSSO pic.twitter.com/dMZaOmI5F3 — Hugo Toschi (@toschi_h) January 5, 2021

Možda Guarani može i više da žali ako gledamo iz perspektive činjenice da je domaći sastav imao loptu dve trećine vremena, te da je imao tri puta više šuteva ka protivničkom golu.

Sa druge strane, Ponte Preta žali zbog činjenice da je povela u 26. minutu pre Pešota, ali da to nije uspela do kraja da sačuva jer je Ludke bio precizan u 60. minutu i tako je Guarani stigao do boda.

Poslednji put je ovako veliki takmičarski značaj derbi Kampineiro imao još 2012. godine, kada su se dva rivala sastala u polufinalu Paulistaa. Guarani je tada slavio sa 3:1.

Ovoga puta će i jedni i drugi morati da se zadovolje sa bodom. Iako je Guarani pred sam kraj meča ostao sa igračem manje kada je desni bek Valber isključen.

BRAZIL, SERIJA B - 33. KOLO

Utorak

Guarani - Ponte Preta 1:1 (0:1)

/Ludke 60 – Pešoto 26/

Sreda

01.30: (2,30) Kujaba (3,00) Žuventud (3,20)

