Pre pet godina, reprezentaciju Hrvatske su Hajdukovi navijači ispratili na EURO šokantnim transparentom:

„Sve izgubili dabogda“.

Dve godine kasnije se nešto desilo pred odlazak Hrvatske na Mundijal u Rusiji. Uz precrtano ime Luke Modrića.

Hrvatska je na oba takmičenja igrala sjajan fudbal. Na EP u Francuskoj je ispala u osmini finala posle produžetaka od kasnijih šampiona Portugalaca, dok je na SP u Rusiji dogurala do istorijskog finala. Bez premca je ovo najbolja generacija koju je hrvatski fudbal imao. Predvođena najboljim igračem kojeg je Hrvatska imala.

Ali i sada, kao i tada, Vatreni odlaze na Mundijal dok po hrvatskom fudbalu gore požari. Kao i tada, opet je tema jedinstveni Zdravko Mamić. Danas je njegov uticaj na hrvatski fudbal manji nego bilo kad u prethodnih 15-ak godina. Nezvanični gospodar hrvatskog fudbala je već tri godine u egzilu u hercegovačkom Međugorju pošto je osuđen u Hrvatskoj i polako gubi konce koje je dugo vukao. Kako ih je vukao najbolje govore rezultati i koliko hrvatskih reprezentativaca je prošlo kroz njegov Dinamo.

Ipak, Mamićevo fizičko odsustvo iz Hrvatske polako slabi njegov uticaj. Dokaz za to je pad Davora Šukera, slavnog reprezentativca i neslavnog funkcionera koji je smenjen sa mesta predsednika FS Hrvatske neposredno pred EURO. Dok Mamić porukama sa Fejsbuka baca hrvatsko pravosuđe na kolena i bori se za opstanak, neki novi vetrovi počinju da duvaju u tamošnjem fudbalu i zato reprezentacija opet ide na veliko takmičenje bez euforije koju je zasužila dosadašnjim igrama. Što je možda i bolje za igrače...

Kada god je bila ’underdog’, Hrvatska je igrala bolje i beležila bolje rezultate. Čak i sada kada je zvanični vicešampion sveta, Hrvatsku opet retko ko ubraja u krug favorita. Iako je to manje-više ista ona ekipa koja je pre dve godine igrala finale Mundijala. Možda čak i jača sa plejadom opasnih mladih igrača koji su nadošli.

Hrvatska danas nema Mandžukića i Rakitića, nema ni Ćorluku, Strinića, Subašića... Ali ima boljeg golmana nego tada. U Jošku Gvardiolu ima supertalenta u odbrani kakav godinama nije viđen na hrvatskim terenima. Ima još neke mlađe snage koje su nadošle poput Vlašića, Brekala, Ivanušeca, tajna oružja poput Mislava Oršića koji voli velike utakmice... Ima da ponudi nešto novo. Nije ova Hrvatska slabija od one iz Rusije. Ali jeste starija i možda malo ’zarđalija’.

Procenjena vrednost startnih 11 po Transfermarktu – 169.000.000 evra

Osetilo se to debelo na poslednjim zvaničnim i prijateljskim utakmicama. U prethodnih desetak utakmica, Hrvatska je zabrinula tamošnje navijače igrom i rezultatima. Selektor Zlatko Dalić više nije takva zvezda kao posle Rusije i polako krcka svoj veliki kredit stečen na Mundijalu. Ako mu je lakše, makar je probao sve što je trebalo da proba, eksperimentisao i iskristalisao ključne igrače i mehanizme u igri na koje može da ozbiljno da računa.

Osovina ekipe je i dalje moćan vezni red sa plejmejkerom Lukom Modrićem oko kojeg se sve vrti. Kao kapiten i vođa je ispisao najlepše stranice hrvatskog fudbala pre dve godine u Rusiji i nije mu palo na pamet da se ziheraški oprosti i ostavi onu najlepšu sliku o sebi. On zaista voli da igra za reprezentaciju. Iako u poznim godinama, i dalje je nezamenjiv u Realu i igra fudbal ’peške’. Moglo bi ovo da mu bude poslednje veliko takmičenje u dresu reprezentacije pa je i taj eventualni ’last dance’ motiv da opet ispiše istoriju. Možda mu je vrhunac prošao, ali u reprezentaciji se i dalje sve vrti oko njega. On je gazda ekipe, njegov uticaj je makar jednak selektorskom i saigrači imaju neograničeno poverenje u njega.

Eksperimenti selektora Dalića sa guranjem Modrića napred na ‘desetku’ da bi i Mateo Kovačić dobio svoje mesto se nisu baš pokazali uspešnim u nekih prethodnim mečevima. Iako već godinama uglvanom rezerva u velikim timovima, Kovačić je igrač brojnih kvaliteta koji bi u većini evropskih reprezentacija igrao prvu postavu. Ali u Hrvatskoj je takva situacija da su neki drugi bolji i korisniji za tim.

Zato će Modrić opet krenuti u tandemu zadnjih veznih sa neumornim Marcelom Brozovićem. Koliko je Brozović koristan i kvalitetan igrač, nije lako videti golim okom. To što je imao neograničeno poverenje Antonija Kontea u Interu i što ga ima kod selektora Dalića, dovoljno govori o njemu. To što Modrić igra najbolje i najslobodnije kada mu ’Brozo’ čuva leđa, takođe govori nešto o tim njegovim nevidljivim kvalitetima. Već dugo je jedan od igrača koji najviše trče u Seriji A i kojeg love brojni veliki klubovi.

Zato je formacija 4-2-3-1 nešto najbolje što Zlatko Dalić može da sastavi. Probao je on i druge varijante ali će se vratiti na ovu najsigurniju. U tom sistemu se najbolje koristi i potencijal Ivana Perišića, nezamenjivog bočnog igrača koji ima sjajna ubacivanja po levoj strani iz drugog plana. A kod Kontea je unapredio i defanzivu. Na drugom krilu je najrealnije očekivati Anta Rebića mada je on vukao probleme sa povredama i daleko je od one forme iz Rusije.

Pitanje svih pitanje kome će Dalić dati prednost na poziciji polušpica. Onog napadača iz senke koji ulazi između linija, šutira sa distance i dejstvuje nešto povučenije nego kalsični centarfor. Andrej Kramarić je u Bundesligi sa te pozicije dao 20 golova za Hofenhajm i idealan je za tu ulogu. Ali čini se da nema poverenje selektora koje bi trebalo da ima.

Tu je i Nikola Vlašić, mezimče hrvatske fudbalske javnosti i ponajbolji igrač moskovskog CSKA. Ali ni on nije u baš najboljoj formi niti je pokazao da može da povuče reprezentaciju kada se to od njega očekuje. Kada je pritisak manji, onda igra bolje. Nekog od njih dvojice možemo očekivati kao polušpica. Logika je na strani Kramarića, ali se čini da je Vlašić imao veći kredit u reprezentaciji do sada.

Postoji i treća opcija. Uvlačenje Rebića unutra pa da se ostvori mesto na desnom krilu za opasnog Brekala? Ali Kramarić i Vlašić na klupi bi bili tempirana bomba za celu priču... A Brekalova hitrina, konkretnost i agresivnost svakako nisu aduti za potceniti.

To je najveća dilema koja muči celu hrvatsku fudbalsku javnost. I polako unosi nervozu jer se i sam Kramarić požalio ’da i babe znaju koja je njegova najbolja pozicija’. Jedno od Dalićevih solomonskih rešenje bi mogla da bude i prekomanda Kramarića na ’devetku’, ali to znači da ispada Bruno Petković. To tek deluje kao nerealna varijanta...

Centarfor Dinama je velika enigma. Reč je o specifičnom napadaču kojeg lopta vuče da se vraća nazad i da učestvuje u igri. On kvalitet za to svakako ima jer jako zanimljiv spoj fizičke snage i sjajne tehnike. Sjajno čuva loptu, potezom može da stvori šansu saigračima ali bi najviše doprineo kada bi više ulazio u šanse i davao golove. To mu ove sezone u Dinamu baš i nije išlo jer je u ligi imao isti broj golova i asistencija (9:9). Za startnog špica tima kakav je Dinamo i koji je dominantan u odnosu na domaće rivale, to i nije baš golgeterski učinak za pohvaliti se.

Selektor Dalić je Petkoviću nedavno poslao i javnu opomenu. Upozorio ga je da ga ne želi videti kako se vraća po loptu i stvara gužvu na sredini terena. Želi ga u i oko kaznenog prostora rivala. Da zadržava loptu, spušta je saigračima i da što više ulazi u šanse. Jer sa takvim veznim igračima iza sebe, svaki pravi centarfor bi uživao. Ovo prvenstvo će biti ispit istine da se vidi je li Petković ’taj pravi’ ili Hrvatska mora čekati nekog novog centarfora kojih baš i nema mnogo na potrebnom nivou. To što je pre Dinama imao skromnu golgetersku biografiju, govori da Petković ima falinku koja može skupo da košta ekipu. On je Dalićeva velika kocka...

I dok u ofanzivnom delu sve vrvi od neizvesnosti, u defanzivnom je praktično sve jasno. Livaković je zacementiran na golu i čini se raste u najboljeg golmana kojeg je Hrvatska imala. Sazreo je, preležao dečje bolesti, a interesovanje brojnih evropskih klubova dovoljno govori koliko je proveren.

(1,80) Engleska (3,45) Hrvatska (4,80)

Štopersku liniju u idealnim uslovima čine iskusni Dejan Lovren i Domagoj Vida, ali zbog Lovrenove povrede će u meču protiv Engleske sigurno startovati Duje Ćaleta Car iz Marselja. Lovren i Vida su ušli u godine, bili na meti kritika za neka izdanja u prethodnim utakmicama ali iskustvo i uigranost su kvalitet više na velikim takmičenjima. Ćaleta Car jeste potencijal i materijal za veliki klub ali nikada u karijeri do sada nije bio pod ovakvim pritiskom.

Na desnom beku Hrvatska ima Šimu Vrsaljka koji je nasledio Darija Srnu i nezamenjiv je već godinama. Ali Vrsaljko deluje sve umornije i istrošenije. U Atletiku ove sezone nije imao veliku minutažu što je mač sa dve oštrice. Sklon je povredama pa je makar odmoran i zalečen dočekao EURO. Ali isto tako i van prave forme. Hrvatska nema rezervnog desnog beka. A problem je što ga ni u mlađim selekcijama nema na vidiku...

Ne levom boku se očekuje Borna Barišić iz Rendžersa koji je pouzdan u obe faze igre, ali ni u jednom ne odskače. Dalić mu je do sada bezrezervno verovao i deluje da niko u Hrvatskoj ovog momka ne može pomeriti iz startne postave. Što je bio i jedan od razloga za aferu oko Borne Sose pre mesec dana kada je Štutgartov levi bek zatražio nemačko državljanstvo i umalo zaigrao za Pancere. To se na kraju nije desilo ali je podiglo prašinu jer je reč o ofanzivno najmoćnijem levom beku Bundeslige.

Dalić na levom boku pored Barišića zaista imao bogat izbor jer je tu i fenomelani Gvardiol čije vreme ne dolazi već je došlo. Izuzetne ofanzivne karakteristike ima i Domagoj Bradarić iz Lila ali iza njegovih leđa često duva promaja u fazi odrbane pa se ne očekuje da bude protagonista na EP.

Kvote da će Hrvatska osvojiti Euro, proći grupu...

Na kraju, ima i Hrvatska i ozbiljno oružje u vidu Mislava Oršića. Dinamov heroj pobede nad Totenhem bi mogao da bude ozbiljan ’džekpot’ sa klupe. Voli velike utakmice, nalazi se u najlepšem period karijere i puca od samopouzdanja. Njegovi ’robenovski’ potezi mogu da probiju protivnika kada svi ostali zataje.

Hrvatska najbolje igra protiv velikih, pa će se već na startu prpotiv Engleske videti u kojem smeru ide ovaj Dalićev brod. Ili Modrićev. Mnogo puta su Hrvati u fudbalu zagorčali život Englezima poslednjih godina pa bi neki dobar rezultat na startu bila bomba samopuzdanja da Vatreni uhvate zalet za lakše ispite protiv Čeha i Škota. Posle je sa njima sve moguće...