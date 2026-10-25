Modrićev potez otvorio put, Hačinson završio posao: Milan se oporavio od debakla
Vreme čitanja: 9min | ned. 25.10.26. | 22:44
Rosoneri slavili na gostovanju Udinezeu (2:0), uz sjajnu partiju hrvatskog veterana i prvenac engleskog krilnog fudbalera
Milan je pronašao način da se iskupi za evropski debakl u Bornmutu i nastavi uspešan niz u Seriji A. Ekipa Rubena Amorima, ozbiljno oslabljena povredama, savladala je Udineze na gostovanju rezultatom 2:0, zahvaljujući golovima Kristijana Pulišića i Omarija Hačinsona, uz još jednu odličnu partiju Luke Modrića. Rosoneri su tako sačuvali status neporaženog tima u italijanskom prvenstvu, dok je domaćin pretrpeo šesti uzastopni poraz i dodatno otežao položaj trenera Koste Runjaića.
Amorim je zbog brojnih izostanaka morao da improvizuje sa sastavom, pa je priliku od prvog minuta dobio i 20-godišnji Sankun Dijavara, koji je debitovao u Seriji A. Milan je zaigrao u formaciji 4-4-1-1, sa Pulišićem iza Gonsala Ramosa, a takvo rešenje donelo je rezultat već u šestom minutu.
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Modrić je brzo izveo slobodan udarac i fantastičnim dugim dodavanjem pronašao Pulišića iza leđa odbrane Udinezea. Amerikanac je odlično primio loptu i rutinski savladao Maduku Okojea, pošto je Vojvoda zakasnio sa izlaskom i ostavio ga u dozvoljenoj poziciji. Bila je to još jedna potvrda koliko hrvatski veteran može da napravi razliku jednim potezom.
Milan je nakon vođstva preuzeo kontrolu nad utakmicom, dok je Udineze uglavnom pretio udarcima sa distance. Hasane Kamara je u desetom minutu naterao Majka Menjona na intervenciju, a nešto kasnije pokušao je i Vojvoda. Ipak, najveće prilike pripadale su gostima. Davide Bartezagi je u 12. minutu loše završio obećavajuću akciju, dok su pred odlazak na odmor on i Pulišić propustili gotovo neverovatnu šansu. Modrić je pronašao Fikaja Tomorija na desnoj strani, usledio je oštar centaršut, ali su dvojica fudbalera Milana zasmetala jedan drugom na svega nekoliko metara od gola.
S obzirom da je prvi gol pao već u 6. minutu, na osnovu MOZZART RELAX benefita prošli su i tipovi 2+, 3+, kao i GG. Ni posle odmora odnos snaga nije se značajnije promenio. Bartezagi je nastavio da pravi probleme odbrani domaćina, a u 60. minutu oduzeo je loptu Džejmsu Abankvi i uposlio Pulišića, čiji je udarac zaustavio Okoje.
Ono što Amerikanac nije uspeo, jeste Omari Hačinson u 66. minutu. Engleski fudbaler odložio je loptu za Ardonja Jašarija, čiji je snažan udarac sa ivice kaznenog prostora Okoje uspeo samo kratko da odbije. Hačinson je prvi stigao do lopte i iz neposredne blizine pogodio za 2:0, postigavši svoj prvi gol u dresu Milana.
Rosoneri su mogli i ubedljivije da slave. Gonsalo Ramos je u 74. minutu imao ogromnu priliku da se upiše u strelce, ali je Okoje izvanrednom reakcijom skrenuo njegov udarac u prečku. Portugalac je nešto kasnije pokušao i preciznim udarcem ka daljem uglu, međutim, lopta je završila pored stative.
Udineze je najbolju priliku dočekao tek u završnici. Posle spuštene lopte Kabasela, Kejnan Dejvis je iz neposredne blizine šutirao levom nogom, ali pravo u Menjona. Francuski golman sačuvao je mrežu, dok je na drugoj strani mladi Alfadžo Sise, nedugo po ulasku u igru, atraktivnim udarcem zamalo postigao treći gol za goste.
Jedinu ozbiljniju brigu Amorimu u završnici predstavljala je povreda Rubena Loftusa Čika, koji je zbog problema sa mišićem morao da napusti teren tokom nadoknade vremena. Milan je već imao dosta problema sa povredama, a naredne nedelje očekuje ga i gradski derbi protiv Intera.
Za razliku od Evrope, gde je protiv Bornmuta doživeo težak poraz, Milan je u Udinama izgledao mnogo sigurnije. Modrić je kontrolisao ritam i organizovao napade, Pulišić predstavljao stalnu opasnost, dok su Bartezagi i Tomori dobro odgovorili na zahteve u nešto drugačijim ulogama. Strahinja Pavlović takođe je bio deo odbrane koja je sačuvala mrežu.
Udineze, s druge strane, ni posle pet uzastopnih neuspeha nije pokazao dovoljno da bi izašao iz krize. Runjaićeva ekipa ostala je bez pravog odgovora na Milanovu organizovanu igru, pa je šesti poraz u nizu dodatno pojačao pritisak na nemačkog stručnjaka.
SERIJA A - 8. KOLO
Petak
Torino - Monca 3:2 (1:0)
/Fic Džim 39, Belgali 61, Vlašić 72 - Varela 47, Paterson 90+4ag/
Subota
Kaljari - Bolonja 0:2 (0:0)
/Kazale 57, Bernardeski 80pen/
Komo - Sasuolo 2:0 (0:0)
/Duvikas 49, 60/
Napoli - Roma 3:3 (1:0)
/Angisa 28, Mektomini 48, 83/
Lacio - Parma 2:1 (0:0)
/Tejlor 51, Dijego Karlos 58/
Nedelja
Inter - Fjorentina 2:1 (0:0)
/Tiram 90+1, Zjelinski 90+7 - Himenez 65/
Atalanta - Frozinone 4:4 (3:2)
/Krstović 14, 45, Ederson 33pen, Elmas 50 - Šmid 1, 17, Kalo 48, Terzić 82/
Đenova - Venecija 1:0 (1:0)
/Egil Elertson 25/
Leće - Juventus 0:2 (0:2)
/Mekevi 29, Luiz 41/
Udineze - Milan 0:2 (0:1)
/Pulišić 6, Hačinson 65/