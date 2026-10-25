Modrićev potez otvorio put, Hačinson završio posao: Milan se oporavio od debakla

Amorim je zbog brojnih izostanaka morao da improvizuje sa sastavom, pa je priliku od prvog minuta dobio i 20-godišnji Sankun Dijavara , koji je debitovao u Seriji A. Milan je zaigrao u formaciji 4-4-1-1, sa Pulišićem iza Gonsala Ramosa , a takvo rešenje donelo je rezultat već u šestom minutu.

Milan je pronašao način da se iskupi za evropski debakl u Bornmutu i nastavi uspešan niz u Seriji A. Ekipa Rubena Amorima , ozbiljno oslabljena povredama, savladala je Udineze na gostovanju rezultatom 2:0, zahvaljujući golovima Kristijana Pulišića i Omarija Hačinsona , uz još jednu odličnu partiju Luke Modrića . Rosoneri su tako sačuvali status neporaženog tima u italijanskom prvenstvu, dok je domaćin pretrpeo šesti uzastopni poraz i dodatno otežao položaj trenera Koste Runjaića .

Modrić je brzo izveo slobodan udarac i fantastičnim dugim dodavanjem pronašao Pulišića iza leđa odbrane Udinezea. Amerikanac je odlično primio loptu i rutinski savladao Maduku Okojea, pošto je Vojvoda zakasnio sa izlaskom i ostavio ga u dozvoljenoj poziciji. Bila je to još jedna potvrda koliko hrvatski veteran može da napravi razliku jednim potezom. Milan je nakon vođstva preuzeo kontrolu nad utakmicom, dok je Udineze uglavnom pretio udarcima sa distance. Hasane Kamara je u desetom minutu naterao Majka Menjona na intervenciju, a nešto kasnije pokušao je i Vojvoda. Ipak, najveće prilike pripadale su gostima. Davide Bartezagi je u 12. minutu loše završio obećavajuću akciju, dok su pred odlazak na odmor on i Pulišić propustili gotovo neverovatnu šansu. Modrić je pronašao Fikaja Tomorija na desnoj strani, usledio je oštar centaršut, ali su dvojica fudbalera Milana zasmetala jedan drugom na svega nekoliko metara od gola.

S obzirom da je prvi gol pao već u 6. minutu, na osnovu MOZZART RELAX benefita prošli su i tipovi 2+, 3+, kao i GG. Ni posle odmora odnos snaga nije se značajnije promenio. Bartezagi je nastavio da pravi probleme odbrani domaćina, a u 60. minutu oduzeo je loptu Džejmsu Abankvi i uposlio Pulišića, čiji je udarac zaustavio Okoje.

Ono što Amerikanac nije uspeo, jeste Omari Hačinson u 66. minutu. Engleski fudbaler odložio je loptu za Ardonja Jašarija, čiji je snažan udarac sa ivice kaznenog prostora Okoje uspeo samo kratko da odbije. Hačinson je prvi stigao do lopte i iz neposredne blizine pogodio za 2:0, postigavši svoj prvi gol u dresu Milana.

Rosoneri su mogli i ubedljivije da slave. Gonsalo Ramos je u 74. minutu imao ogromnu priliku da se upiše u strelce, ali je Okoje izvanrednom reakcijom skrenuo njegov udarac u prečku. Portugalac je nešto kasnije pokušao i preciznim udarcem ka daljem uglu, međutim, lopta je završila pored stative. Udineze je najbolju priliku dočekao tek u završnici. Posle spuštene lopte Kabasela, Kejnan Dejvis je iz neposredne blizine šutirao levom nogom, ali pravo u Menjona. Francuski golman sačuvao je mrežu, dok je na drugoj strani mladi Alfadžo Sise, nedugo po ulasku u igru, atraktivnim udarcem zamalo postigao treći gol za goste.