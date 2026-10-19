Mogao bi malo češće taj tim-bilding u Marbelji: Totenhem sa dve rakete konačno probio led
Vreme čitanja: 9min | pon. 19.10.26. | 23:01
Londonski tim u sedmom kolu protiv Koventri Sitija upisao prvu ligašku pobedu u sezoni
Pritisak nije nestao, daleko od toga. Samo je za nijansu manji. Osetiće u severnom delu Londona olakšanje u narednim danima, jer konačno su se pomerili sa mrtve tačke. Konačno su probili led. Iz sedmog pokušaja, ali su ga makar probili. I to sa dve rakete...
Crna lista kraća je za jedno ime, sa nje je sišao Totenhem pošto je na zatvaranju sedmog kola Premijer lige kao domaćin savladao Koventri Siti - 3:1 (1:0). Upisao je tim Roberta De Zerbija tako prvu pobedu u sezoni i izašao iz grupe timova 'liga petica' koji je još nemaju u prvenstvu. U njemu su sada još samo Avr, Menhengladbah, Malaga...
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Izgleda da je tim-bilding u Marbelji doneo željeni rezultat De Zerbiju. Pošto je između dve utakmice imao devet dana 'lufta', italijanski strateg je odlučio da povede svoju ekipu na jug Španije sa idejom da je tamo učini jačom. I upalilo je. Nije Totenhem blistao, tek na trenutke zaličio bi na tim u koji je samo ovog leta uloženo preko 350.000.000 evra, ali je nagovestio da je na dobrom putu da pronađe način da u kontinuitetu beleži dobre rezultate.
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Jedan od razlog zbog kojih je londonska ekipa izgledala bolje nego u prethodnim rundama jeste i promena formacije. De Zerbi je prvi put od starta sezone zaigrao sa trojicom štopera (Jan Pol van Heke, Miki van de Ven i Tosin Adarabiojo), dok su Arči Grej i Endi Robertson držali širinu, pa je Totenhem sa većim brojem igrača u poslednjoj liniji i tandemom centralnih veznih ispred njega delovao znatno kompaktnije. Doduše, i večeras je bilo stani-pani u završnici utakmice, kada je domaćin grčevito i na trenutke panično branio minimalnu prednost, pre nego što ju je u dubokoj nadoknadi duplirao Ben Dejvis.
Jedan od razloga morao bi da bude i promovisanje Džejmsa Medisona u startera. Zbog povrede u prvom kolu, engleski vezista do večeras nijednom nije zaigrao od prvog minuta, ali se ovog puta našao u startnih 11 i odmah zagospodario terenom. Imao je svoj mali šou 29-godišnjak tokom prvog poluvremena, do petnaestominutne pauze bio igrač sa najviše uspešno odigranih pasova u završnoj trećini, treći po broju dodira sa loptom i pride najviše puta vratio posed svojoj ekipi. Nije takav nastup mogao da prođe nenagrađeno.
A nagrada je stigla u vidu gola, prvog posle skoro godinu i po dana. Pa još kakvog... Dobio je Medison loptu sa desnog krila od Mohameda Kudusa i na njemu karakterističan način iz prve 'zavio kiflu' u dalji ugao. Bio je to njegov 21. gol postignut izvan šesnaesterca otkako je debitovao u Premijer ligi avgusta 2018. godine. Niko ih u istom periodu nije postigao više od bivšeg veziste Lestera.
Bio je to, ujedno, prvi put da je Totenhem imao prednost na poluvremenu ove sezone. Mada, ona nije dugo potrajala, pošto je Džek Rudoni posle svega četiri minuta igre u nastavku kaznio statičnost kompletne odbrane domaćeg tima i izjednačio rezultat. Pokazao je londonski tim, doduše, odmah reakciju, s tim da se njegov odgovor na primljen udarac oslikavao neuspelim pokušajima Sandra Tonalija iz daljine. Sve dok Omar Marmuš nije zategao praćku...
Uvalio je Egipćanin lakat Milanu van Evajku i na taj način ga se oslobodio, a pošto glavni arbitar nije zaustavio igru bivši napadač Mančester Sitija je iskoristio prostor ispred sebe i preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora došao do prvenca u dresu novog kluba. I još važnije - tom istom klubu vratio prednost.
Nju će Totenhem na kraju ne samo odbraniti, već i uvećati, iako su napadači Koventrija u završnih pola sata u nekoliko navrata umeli da unesu ogromnu paniku u redove domaćeg tima ubačenim loptama sa bokova.
Ali pošto nijednu nisu umeli da iskoriste na pravi način, Ben Dejvis im je zadao fatalan udarac nekoliko desetina sekundi pre kraja. Dominik Solanki mu je, čini se slučajno, odložio loptu, a iskusni defanzivac više refleksno opalio po loptu sa distance i uz dosta sreće matirao Karla Rašvorta, koji je morao da reaguje bolje. Mada, teško da bi to pomoglo timu Frenka Lamparda da izbegne poraz.
PREMIJER LIGA, 7. KOLO
Subota
Everton - Čelsi 0:2 (0:0)
/Neto 46, 90/
Mančester Siti - Ipsvič 3:2 (2:1)
/Foden 19, Haland 34, 69 - Maeda 21, Fleming pen 90/
Brentford - Liverpul 1:2 (1:0)
/Luis Poter 44 - Munjoz 62, Isak 70/
Fulam - Hal 1:0 (1:0)
/Ivobi 33/
Njukasl - Aston Vila 0:1 (0:1)
/Manzambi 36/
Nedelja
Bornmut - Sanderlend 2:0 (1:0)
/Tavernije 6, Evanilson 48/
Lids - Mančester Junajted 1:1 (0:1)
/Kalvert Luin 51 - Embeumo 35/
Brajton - Kristal Palas 5:0 (3:0)
/Kanvo 4ag, Gomez 7, Ajari 10, Kostulas 49, Hinšelvud 84/
Notingem Forest - Arsenal 0:1 (0:0)
/Madueke 80/
Ponedeljak
Totenhem - Koventri 3:1 (1:0)
/Medison 14, Marmuš 58, Dejvis 90+6 - Rudoni 49/