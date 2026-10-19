Mogao bi malo češće taj tim-bilding u Marbelji: Totenhem sa dve rakete konačno probio led

Izgleda da je tim-bilding u Marbelji doneo željeni rezultat De Zerbiju. Pošto je između dve utakmice imao devet dana 'lufta', italijanski strateg je odlučio da povede svoju ekipu na jug Španije sa idejom da je tamo učini jačom. I upalilo je. Nije Totenhem blistao, tek na trenutke zaličio bi na tim u koji je samo ovog leta uloženo preko 350.000.000 evra, ali je nagovestio da je na dobrom putu da pronađe način da u kontinuitetu beleži dobre rezultate.

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Jedan od razlog zbog kojih je londonska ekipa izgledala bolje nego u prethodnim rundama jeste i promena formacije. De Zerbi je prvi put od starta sezone zaigrao sa trojicom štopera (Jan Pol van Heke, Miki van de Ven i Tosin Adarabiojo), dok su Arči Grej i Endi Robertson držali širinu, pa je Totenhem sa većim brojem igrača u poslednjoj liniji i tandemom centralnih veznih ispred njega delovao znatno kompaktnije. Doduše, i večeras je bilo stani-pani u završnici utakmice, kada je domaćin grčevito i na trenutke panično branio minimalnu prednost, pre nego što ju je u dubokoj nadoknadi duplirao Ben Dejvis.

Jedan od razloga morao bi da bude i promovisanje Džejmsa Medisona u startera. Zbog povrede u prvom kolu, engleski vezista do večeras nijednom nije zaigrao od prvog minuta, ali se ovog puta našao u startnih 11 i odmah zagospodario terenom. Imao je svoj mali šou 29-godišnjak tokom prvog poluvremena, do petnaestominutne pauze bio igrač sa najviše uspešno odigranih pasova u završnoj trećini, treći po broju dodira sa loptom i pride najviše puta vratio posed svojoj ekipi. Nije takav nastup mogao da prođe nenagrađeno.

A nagrada je stigla u vidu gola, prvog posle skoro godinu i po dana. Pa još kakvog... Dobio je Medison loptu sa desnog krila od Mohameda Kudusa i na njemu karakterističan način iz prve 'zavio kiflu' u dalji ugao. Bio je to njegov 21. gol postignut izvan šesnaesterca otkako je debitovao u Premijer ligi avgusta 2018. godine. Niko ih u istom periodu nije postigao više od bivšeg veziste Lestera.