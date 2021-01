Centralni meč 17. kola Primere u subotu je seviljski derbi na stadionu Benito Viljamarin, ali biće zanimljivo i u Madridu gde šampion Real dočekuje preporođenu Seltu (21.00). Tim iz Viga je bio očajan na početku šampionata, pretila je nova borba za opstanak kao prošle sezone kada je spas stigao u poslednjem kolu. Ulogu vagrogasca u Galiciji dobio je argentinski stručnjak Eduardo Ćaćo Kudet i Jago Aspas i drugovi sada su hit Primere.

Selta je u fantastičnoj seriji od sedam mečeva bez poraza (šest u Primeri i jednu u Kupu kralja), od toga čak šest pobeda i samo jedan remi. Sada ni borba za Evropu nije daleka kao što se činilo pre dolaska nekadašnjeg trenera Rasinga i brazilskog Internasionala.

Trener Kraljevića Zinedin Zidan pribojava se najboljeg igrača tima iz Viga, Jaga Aspasa koji igra fantastično u ovom šampionatu. Sa devet golova je prvi strelac lige.

„On je spektakularan igrač. Uvek je pokazivao da je veoma dobar, pravi razliku na terenu. On je glavni igrač Selte“, rekao je Zidan na konferenciji za novinare pred duel 17. kola.

Kapiten Reala Serhio Ramos propustio je poslednji trening tima zbog stomačnih problema. Iskusni štoper je pod znakom pitanja za večerašnji duel na stadionu Alfredo di Stefano (Santijago Bernabeu se renovira). Ukoliko duša tima ne bude mogla da igra zameniće ga Načo koji će činiti štoperski tandem sa Francuzom Rafaelom Varanom. Trojka na sredini terena je standarna – Modrić-Kros-Kazemiro.

Kadrovska situacija u redovima šampiona Španije je bolja. Zinedin Zidan ne može da računa samo na povređenog Brazilca Rodriga koji će pauzirati još makar mesec dana.

Francuski stručnjak veruje u renesansu Edena Azara. On se oporavio od povrede, igrao je pre tri dana protiv Elčea, kada su Madriđani uzeli samo bod (1:1).

"Naravno da želimo da to bude njegova godina. On se priprema za to. Eden je ovde došao da pokaže kakav je igrač i mi mu mnogo verujemo. Imao je teških trenutaka, ali verujemo da je to sada prošlost“, istakao je trener Reala.

Belgijanc se muči od dolaska u redove najtrofejnijeg kluba u Evropi iz Čelsija 2019. godine. Prošle sezone je malo igrao, a i ove je imao nekoliko dužih pauza. Plaćen je Plavcima čak 100.000.000 evra.

I srpski reprezentativac Luka Jović je u konkurenciji za tim. Biće na klupi za rezerve. Nezamenjiv u napadu je iskusni Karim Benzema. Poslednjih osam utakmica ova dva tima, Real ima pet pobeda, bez poraza je, sa tri nerešena ishoda. U februaru prošle godine su se sastali poslednji put i to u Madridu. Nije bilo pobednika – 2:2. Na čak 13 od prethodnih 14 utakmica Reala i Selte dolazio je tip 3+.

PRIMERA – 17. KOLO

Subota

14.00: (1,70) Viljareal (3,70) Levante (5,20)

16.15: (3,70) Betis (3,30) Sevilja (2,10)

18.30: (2,10) Hetafe (3,00) Valjadolid (4,10)

21.00: (1,60) Real Madrid (4,00) Selta (5,70)

Nedelja

14.00: (1,62) Bilbao (3,50) Elče (6,75)

16.15: (6,75) Alaves (3,50) Atletiko Madrid (1,62)

18.30: (2,60) Eibar (2,95) Granada (3,00)

18.30: (1,62) Sosijedad (3,80) Osasuna (5,90)

21.00: (6,50) Ueska (4,30) Barselona (1.50)

Ponedeljak

21.00: (2,10) Valensija (3,10) Kadiz (3,90)

***kvote su podložne promenama