Mogu li Urugvajci da pomrse račun favoritu u Belo Orizonteu?

Arena MRV mogla bi da bude najjači adut Atletiko Mineira u prvom činu polufinala Kopa Sudamerikane, ali Montevideo Siti u Belo Orizonte ne dolazi s namerom da bude samo prolazna stanica Petlovima na putu ka finalu. Brazilci imaju iskustvo, domaći teren i rezultate koji ih svrstavaju u ulogu favorita, dok su Urugvajci tokom dosadašnje kampanje pokazali da umeju da se podignu i onda kada se čini da im je put ka cilju zatvoren.

Atletiko Mineiro u polufinalni okršaj ulazi osokoljen pobedom nad Santosom od 2:1 u brazilskom prvenstvu. Tri boda donela su mu sedmo mesto na tabeli sa 47 bodova, a još značajniji podatak jeste da je ekipa vezala pet utakmica bez poraza, uz tri pobede i dva remija. Protiv Santosa, Galo je pokazao napadačku moć, uputivši čak 19 udaraca ka golu rivala. Ipak, preokret su režirali tek u drugom poluvremenu golovima koje su doneli Vitor Ugo i Tijago Borbas, potvrdivši da tim poseduje karakter i sposobnost da pronađe put do pobede čak i kada stvari ne krenu željenim tokom.