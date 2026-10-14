Mogu li Urugvajci da pomrse račun favoritu u Belo Orizonteu?
Vreme čitanja: 3min | sre. 14.10.26. | 21:48
Atletiko Mineiro na svom terenu dočekuje Montevideo Siti u prvom činu polufinala Kopa Sudamerikane (23.55)
Arena MRV mogla bi da bude najjači adut Atletiko Mineira u prvom činu polufinala Kopa Sudamerikane, ali Montevideo Siti u Belo Orizonte ne dolazi s namerom da bude samo prolazna stanica Petlovima na putu ka finalu. Brazilci imaju iskustvo, domaći teren i rezultate koji ih svrstavaju u ulogu favorita, dok su Urugvajci tokom dosadašnje kampanje pokazali da umeju da se podignu i onda kada se čini da im je put ka cilju zatvoren.
Atletiko Mineiro u polufinalni okršaj ulazi osokoljen pobedom nad Santosom od 2:1 u brazilskom prvenstvu. Tri boda donela su mu sedmo mesto na tabeli sa 47 bodova, a još značajniji podatak jeste da je ekipa vezala pet utakmica bez poraza, uz tri pobede i dva remija. Protiv Santosa, Galo je pokazao napadačku moć, uputivši čak 19 udaraca ka golu rivala. Ipak, preokret su režirali tek u drugom poluvremenu golovima koje su doneli Vitor Ugo i Tijago Borbas, potvrdivši da tim poseduje karakter i sposobnost da pronađe put do pobede čak i kada stvari ne krenu željenim tokom.
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Put do polufinala Sudamerikane, međutim, nije bio jednostavan. Atletiko je u prvom susretu sa Santosom poražen sa 2:0 na stadionu Vila Belmiro, ali je pred svojim navijačima uzvratio pobedom od 4:2 i izborio prolaz posle boljeg izvođenja penala. Taj dvomeč još jednom je pokazao koliko domaći teren može da znači brazilskom predstavniku.
23.55: (1,38) Atletiko Mineiro (4,30) Montevideo Siti (8.00)
Trener Eduardo Dominges ostvario je 15 pobeda na 21 utakmici na Areni MRV, uz samo jedan poraz. U Sudamerikani Atletiko je kod kuće zabeležio četiri pobede i remi, što dodatno učvršćuje njegov status favorita. Ipak, izostanci bi mogli da zakomplikuju planove domaćina. Fred je van stroja zbog povrede mišića leve butine, dok su nedostupni i Everson, Ruan Tresoldi, Mateo Kasijera i Gustavo Skarpa. Veći teret zato će pasti na raspoložive ofanzivne adute, među kojima se izdvajaju Bernard i Tomas Kueljo, dok se za mesto u napadu bore Reinijer i Tijago Borbas.
S druge strane, Montevideo Siti Torke piše jednu od najlepših stranica svoje istorije. Prvi put u istoriji stigao je do polufinala nekog kontinentalnog takmičenja, a njegov dosadašnji put pokazao je da taj uspeh nije slučajan. Uz velike ambicije, odnosno borbu na međunarodnoj sceni, Torke se nadmeće i za vrh urugvajskog fudbala. Pobedom nad Danubijom prekinuo je niz od tri prvenstvena kola bez trijumfa i ponovo preuzeo čelnu poziciju u Klausuri.
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U Sudamerikani je, međutim, mnogo konkretniji. Postigao je 17 golova na deset utakmica, osvojio prvo mesto u grupi F sa 13 bodova, a zatim eliminisao argentinski Tigre u osmini finala. Posebno je impresivno bilo četvrtfinale protiv Sijensijana. Posle poraza od 2:0 u Peruu, Urugvajci su na svom terenu slavili sa 3:0. Salomon Rodrigez postigao je dva gola, a Nauel da Silva jedan, još jednom potvrdivši da ovaj tim ne odustaje ni kada se nađe u teškoj situaciji.
I upravo je Salomon Rodrigez najveća pretnja za odbranu Atletika. Sa sedam golova u dosadašnjem toku takmičenja, napadač je ključna figura ofanzivne igre svog tima. Torke nema potvrđenih izostanaka i mogao bi da nastupi u uobičajenom sastavu, što mu daje prednost u kontinuitetu i organizaciji.
Atletiko Mineiro ima više argumenata za pobedu: odličan domaći učinak, iskustvo i napad sposoban da stvori ozbiljne probleme protivniku. Ipak, bilo bi pogrešno potceniti sastav iz Montevidea, koji je već dokazao da ume da se vrati iz gotovo bezizlaznih situacija. Brazilci će nastojati da nametnu ritam i steknu prednost pred revanš, dok će gosti tražiti prostor za kontranapade i čekati priliku da kazne eventualne propuste.
Favorit je jasan, ali put do finala neće biti unapred popločan. Atletiko bi trebalo da ima više inicijative i prilika, ali i urugvajski predstavnik poseduje dovoljno napadačkog kvaliteta da zatrese mrežu. U dvoboju domaće snage i gostujuće upornosti, oprez će biti jednako važan kao i ofanzivna inspiracija.
PIŠE: Đorđe RADONJIĆ
KOPA SUDAMERIKANA - POLUFINALE, PRVI MEČEVI
Sreda
Boka Juniors - Vasko da Gama 0:1 (0:1)
/Adson 25/
23.55: (1,38) Atletiko Mineiro (4,30) Montevideo Siti (8.00)
*** kvote su podložne promenama