Fudbaleri Monaka slavili su kao gost protiv Nima i tako seriju trijumfa produžili na sedam mečeva (4:3). Ekipa Nika Kovača na poslednjih devet utakmica ne zna za poraz i posle današnjeg trijumfa je četvrta na tabeli, sa četiri boda manje od trenutnog lidera Liona. Poslednjeplasirani tim na tabeli je pružio dobar otpor, ali nije uspeo da popravi svoj saldo od 15 osvojenih bodova (33 manje od današnjeg rivala). Junak Kneževa bio je Aleksandar Golovin, koji je postigao tri pogotka.

Od samog starta je Monako nametnuo svoj ritam pa je već u ranoj fazi stigao do prednosti od dva gola. Golovin je postigao dva sjajna pogotka u trećem i 12. minutu, ali je usledio jak odgovor Nima, koji je u narednih 20 minuta dolazi do izjednačenja. U prvom delu drugog poluvremena je igrao samo jedan tim, Kneževi su uspeli ponovo da steknu dva gola viška, ali su ipak do kraja strepeli. Uspeli su ipak da stignu do zasluženog trijumfa, mada se ne može reći da Nim nije zaslužio ništa iz ovog susreta.

Igrao se treći minut kada su gosti probili led. Centrirao je Balo Ture sa leve strane, lopta stiže do Golovina na suprotnoj strani, on u padu nekako uspeva da je zahvati i vrlo efektno smesti u mrežu Nima. Samo devet minuta kasnije bilo je i 2:0. Pravi deža vi na Kostijeru. Strpljiva akcija Monaka, ponovo je lopta otišla na levu stranu ka Balo Tureu, .Golovin ovoga puta prihvata loptu i gotovo iz mrtvog ugla, fantastičnim udarcem, cepa mrežu Krokodila.

Već u 18. minutu gosti stižu i do trećeg pogotka, ali je Ben Jeder dobio razočaravajuće vesti posle intervencije VAR tehnologije, pogodak bivšeg igrača Tuluza i Sevilje poništen je zbog ofsajda. Usledio je odgovor Nima.

Najpre u 22. minutu akcija domaćina po desnoj strani, sjajan prodor Ferhata, koji potom ubacuje loptu u sredinu, prihvata je Deu i sa ivice peterca smanjuje zaostatak. Usledila je 10 minuta kasnije velika greška Badijašila. Presekao je akciju Nima, ali je ubrzo izgubio loptu pred sopstvenim kaznenim prostorom. Ona dolazi do Ripara, koji pogađa stativu, ali taman što je štoper Kneževa odahnua, odbitak prihvata Ferhat koji vrlo preciznim i snažnim udarcem trese mrežu gostujuće ekipe - potpuni povratak Nima.

Otišlo se sa tim rezultatom na odmor, Sofijan Diop je ima jednu priliku u finišu prvog dela, ali je Rejne odlično intervenisao. U nastavku je Monako ponovo kontrolisao stanje stvari na terenu. Bacio je sve karte na napad Kovač, u igru je uveo zimski pojačanje Krepina Dijatu, posle desetak minuta je na teren poslao i Fabregasa i Jovetića.

Igrao se 62. minut kada su Kneževi vratili prednost. Slobodan udarac sa leve strane, Golovin je namestio loptu, poslao nezgodan centaršut, odbrana Nima je jako loše odreagovala, pa je lopta odsela u mreži domaće ekipe. Imao je sreće ruski reprezentativac, ali se mora priznati i da je jako dobro, oštro izveo prekid, pa je posle nešto više od 15 minuta igre u drugom delu upisao i het-trik.

Nije to bilo sve od bivšeg fudbalera moskovskog CSKA. Presekli su gosti jedan napad Nima, lopta je stigla do Golovina, koji je poslao sjajan pas ka Folandu. Nemački reprezentativac se sjurio ka golu rivala i stigao do svog 12. pogotka u sezoni (sa tim učinkom je treći strelac lige).

Ipak, nisu se puleni Paskala Planka predavali. Iznudio je Benhrau jedan prekršaj na samoj ivici kaznenog prostora Monaka, predao je loptu rezervisti Elijasonu, koji je sjajno izveo slobodnjak i smanjio na 3:4. Sve se odigravalo po scenariju iz prvog poluvremena. Nim ovoga puta nije imao ssnage za više od jednog gola, pa je ostao bez bodovo na Kostijera u 24. kolu.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Goleada je viđena i u Monpeljeu, gde je domaća ekipe savladala Dižon (4:2), a u listu strelaca upisao se i bivši napadač Partizana Petar Škuletić.

On je u prvom minutu nadoknade overio pobedu Monpeljea, dobro se snašao pred golom rivala posle centaršuta iz slobodnog udarca i postigao drugi gol u sezoni. Mihajlo Ristić je odigrao svoj 50. meč u dresu pobedničke ekipe, proveo je svih 90 minuta na terenu.





FRANCUSKA 1 – 24. KOLO

Subota

Lorijan - Rems 1:0 (0:0)

/Abergel 53/

Lion - Strazbur 3:0 (2:0)

/Depaj 20, 68, Ekambi 30/

Lans - Ren 0:0

Nedelja

Brest - Bordo 2:1 (0:0)

/Munije 80, Favr 85 - Hvang 56/

Monpelje - Dižon 4:2 (0:1)

/Laborde 48, 56, Savanije 61, Škuletić 90+1 - Kulibali 5, 69 c.k, Konate 88 p/

Nica - Anže 3:0 (2:0)

/Dumbija 9 ag, Maolida 17, Guiri 83/

Nim - Monako 4:3 (2:2)

/Deu 23, Ferhat 32, Elijason 81 - Golovin 3, 12, 62, Foland 77/

Sent Etjen - Mec 1:0 (1:0)

/Boje 14, ag/

Nant - Lil (u toku)

21.00: (6,00) Marselj (4,20) PSŽ (1,55)

***kvote su podložne promenama