Kako sada stvari stoje, štoperi su glavna snaga Monaka Nika Kovača. U dve prve utakmice su se istakli golgeterski čime je posao srpskom štoperu Strahinji Pavloviću značajno otežan. Monako je danas uspeo da dođe do prve pobede u novom šampionatu, a to je učinio na gostovanju Mecu i to sa igračem manje skoro celo poluvreme - 0:1 (0:1).

Posebno se ističe na startu šampionata Benoa Badijašil. Mladi defanzivac ima samo 19 godina, a već je stigao i do dva gola. Jedan je dao u prvom kolu, a danas je pogotkom u 22. minutu rešio pitanje pobednika i ponovo je bio "zlatna koka" Kneževa.

Pokazao je dobar instinkt za gol, sve se izdešavalo posle kornera, zakucao je loptu u gol Meca i time presudio ovu utakmicu.

Monako je posle toga upao u probleme jer je Fofana dobio drugi žuti karton, pa je skoro celo drugo poluvreme ekipa Nika Kovača morala da igra sa igračem manje, ali je uspela da upiše tri boda. Dodajmo i da Strahinja Pavlović nije bio u protokolu. Zanimljivo je i da je u prvom kolu oba gola Monako postigao preko štopera. Strelac je pored Badijašila bio Disasi.

Još jedan tim koji može da se pohvali činjenicom da je danas došao do tri velika boda je Nant. I to je uradio tako što je duel protiv Nima završio sa dva crvena kartona i trijumfom od 2:1 (2:0).

Tako je Nant posle početnog remija sada upisao i prvu pobedu u šampionatu, a oba gola dao je u prvih pola sata, posle toga je preživljavao i na kraju uspeo da preživi.

Pohvale zaslužuju i Bordo i Sent Etjen koji su došli do trijumfa od 2:0. Bordo je tim rezultatom nadigrao Anže u gostima i potvrdio solidnu formu na startu novog šampionata, dok je Etjen bio siguran u sudaru protiv Lorijana kod kuće i rutinski je odradio posao.

Dodajmo i da je kod Bordoa celu utakmicu na klupi proveo Vukašin Jovanović, ali nije dobio minutažu na ovoj utakmici.

FRANCUSKA 1 – 2. KOLO

Petak

Lion - Dižon 4:1 (3:1)

/Depaj 39 penal, 45+1, 65 penal, Lautoa 45ag – Šejdler 14/

Subota

Ren – Monpelje 2:1 (1:0)

/Le Talek 22 ag, Kamavinga 77 - Labord 90+1/

Strazbur - Nica 0:2 (0:1)

Dolberg 37pen, 59/

Nedelja:

Rems - Lil 0:1 (0:1)

/Bamba 32/

Anže - Bordo 0:2 (0:2)

/Maža 25, Bašić 27/

Mec - Monako 0:1 (0:1)

/Badijašil 22/

Nant - Nim 2:1 (2:0)

/Điroto 11, Louza 27pen - Ferhat 57/

Sent Etjen - Lorijen 2:0 (1:0)

/Hamuma 19, 51/

