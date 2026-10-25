Monako prosuo igrača više protiv Lila: Embape pogodio, Diop spasao bod

Monako je pred svojim navijačima želeo da se vrati na pobednički kolosek posle poraza od Lorijana, ali je Lil pokazao da može da bude ozbiljno neugodan rival i kada nema loptu u svom posedu. Gosti su dobro organizovanim presingom i čvrstim defanzivnim blokom uspevali da neutrališu napade domaćina, a konkretniju igru krunisali su u 24. minutu.

Soriba Dijaune je osvojio loptu na oko 30 metara od gola i sjajnim dodavanjem kroz odbranu pronašao Itana Embapea, koji se pravovremeno ubacio u kazneni prostor i preciznim udarcem levom nogom savladao golmana Monaka. Mladi napadač tako je doneo prednost timu Davidea Anćelotija, koji je do odlaska na odmor uspeo da sačuva stečenu prednost i pritom nije dozvolio domaćinu da ozbiljnije ugrozi gol Berkea Ozera.

Monako je, uz to, već u prvom poluvremenu morao da izvrši prinudnu izmenu, pošto je Ansu Fati zbog povrede napustio teren u 15. minutu, a zamenio ga je Matijs Deturbe. Trener domaćina Filipe Luis reagovao je na poluvremenu uvođenjem Edana Diopa i Matisa Ablina, a promene su donele mnogo konkretniji pristup. Već u 47. minutu Aleksandr Golovin zapretio je iz slobodnog udarca, ali je Ozer odličnom intervencijom sprečio izjednačenje. Monako je sve više pritiskao, dok je Lil postajao sve oprezniji i teže uspevao da zadrži loptu.

U 65. minutu domaćin je imao još jednu ozbiljnu priliku kada je Pariz Bruner pokušao da završi akciju posle prizemnog centaršuta Vandersona, ali nije uspeo da iskoristi dobru situaciju pred golom gostiju.

Samo minut kasnije, međutim, usledio je trenutak koji je promenio tok utakmice. Tanguj Nijanzu dobio je direktan crveni karton zbog neopreznog starta sa otvorenim kopačkama, ostavivši Lil sa desetoricom na terenu. Monako je tako dobio priliku da do kraja utakmice napadne sa igračem više i pokuša da izbegne novi prvenstveni kiks.

Pritisak domaćina ubrzo je urodio plodom. Igrao se 74. minut kada je Flavio Nažinjo učestvovao u akciji po levoj strani, a Edan Diop uputio loptu ka golu. Njegov pokušaj imao je putanju centaršuta i šuta u isto vreme, a lopta je nakon što je Pariz Bruner blago zakačio završila iza leđa Ozera za 1:1.

Monako je potom krenuo po potpuni preokret. Matis Ablin je ubrzo imao priliku da donese prednost domaćinu, ali je njegov udarac završio iznad prečke. Golovin je nastavio da predvodi napade i traži pukotine u odbrani Lila, dok je gostujući tim sve snage usmerio na očuvanje osvojenog boda.

U završnici je Lil bio pod velikim pritiskom, a Ozer je u nadoknadi vremena zaustavio i udarac glavom Vandersona, čime je sačuvao mrežu pred poslednji sudijski zvižduk.

LIGA 1 - 8. KOLO

Petak

Brest - Nica 1:2 (1:0)

/Ažork 15 – Vai 61, Diop 83/

Subota

Lans - Pariz 2:1 (0:1)

/Tovan 63, Azar 83 - Koleošo 45+2/

Nedelja

Monako - Lil 1:1 (0:1)

/Diop 74 - Embape 24/

Olimpik Marselj - Avr (u toku)

Okser - Le Man (u toku)

Anže - Lorijan (u toku)

Tuluz - Troa (u toku)

Ren - Strazbur (u toku)

Ponedeljak

20.30: (1,43) PSŽ (4,90) Lion (6,25) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama