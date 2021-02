Kad se najmanje očekivalo i protiv rivala od kog se to najmanje očekivalo - posle više od mesec dana uzastopnih pobeda, Monako se okliznuo kod kuće (2:2). Lorijan jeste podigao formu u poslednjih nekoliko utakmica, međutim malo ko je verovao da bi četa Kristofa Pelisijea mogla da ugrozi tim koji joj je pre manje od mesec dana dao pet komada. I to kao gost. Pritom, Monako već pet godina redovno tuče Lorijan gde ga vidi.

Danas vrlo čudna situacija i utakmica. Kneževi su imali mnogo više od igre, posed od čak 70 odsto, daleko više opasnih napada i udaraca na gol, ali Lorijan su od pobede delile sekunde. Domaćin se spasao kasnim pogotkom u sudijskoj nadoknadi.

Golom Terema Mofija sa bele tačke u 8. minutu gosti su stigli do vođstva. Poravnao je Visam Ben Jeder takođe sa 11 metara, a posle intervencije iz VAR sobe, da bi drugu prednost Lorijan stekao nakon nešto više od sata igre. I ponovo je koban po golmana Lekomta bio Nigerijac Mofi.

Punih pola sata Monako je navaljivao kako bi došao makar do boda i to je urodilo plodom u 93. minutu. Štoper Badijašil je spustio loptu do Ben Jedera u šesnaestercu, a ovaj reagovao munjevito - 2:2.

FRANCUSKA 1 – 25. KOLO

Subota

PSŽ - Nica 2:1 (1:0)

/Draksler 22, Ken 76 – Lopeš 50/

Rems - Lans 1:1 (1:0)

/Zeneli 13 -

Lion - Monpelje 1:2 (1:1)

/Paketa 45+1 - Savanie 20, Vahi 65/

Nedelja

Monako - Lorijan 2:2 (0:1)

/Ben Jeder 48pen, 90+3 - Mofi 8pen, 62/

15.00: (2,35) Anže (3,10) Nant (3,25)

15.00: (2,65) Dižon (3,25) Nim (2,70)

15.00: (2,90) Mec (2,95) Strazbur (2,70)

15.00: (1,98) Ren (3,40) Sent Etjen (3,90)

17.00: (1,60) Lil (3,80) Brest (6,00)

21.00: (2,85) Bordo (2,80) Marselj (2,90)

