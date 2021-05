Projekat Monca u koprodukciji Silvija Berluskonija i Adrijana Galijanija neće ugledati svetla Serije A. Doduše bila je mnogo bliže nego što se činilo kada je pre tri dana u Venetu poražena od Čitadele 3:0 u prvoj utakmici polufinala. Mario Baloteli i saigrači su zadali rivalu dva udarca, naterali ga da strepi jer je potencijalno nerešen rezultat dvomeča u finale vodio bolje plasirani tim iz ligaškog dela, dakle Moncu, ali snage za totalni obrt nije bilo - 2:0.

Monca je ove sezone propustila sijaset prilika da sezonu završni na jednoj od prve dve pozicije i direktno obezbedi plasman u Seriju A. Sada joj je jasno koliko je put kroz plej-of trnovit, čak i kada se njime korača sa etiketom favorizovanog tima.

Ako su pre utakmice Monci davane minimalne šanse za povratak, one su se dodatno smanjile posle prvi 45. minuta tokom kojih su mreže mirovale. Procenata verovatnoće da bi Monca mogla da se domogne finala padao je iz minuta u minut sve do 58. kada je Mario Baloteli spretno reagovao na ubačenu loptu Karlosa Augusta. Okolnosti su se u momentu promenile jer su dva pogotka za više od pola sata delovala kao cilj koji nije nedostižan. Par minuta pre gola Balotelija, Marko Dalesandro je zamenio oporavljenog i poprilično neinspirisanog Kevina Prinsa Boatenga, a dvadesetak minuta kasnije ispostavilo se da je Kristijan Broki pogodio sa izmenom. Rezervista je pogodio petanestak minuta pre kraja, ali govor tela igrača Čitadele do kraja meča nije odavao utisak uplašenosti. Prilike Monce nisu bile naročito zrele, kao uostalom ni realizacija toko meča pošto su od 19 udaraca, svega četiri išla u okvir gola.

Posle sezone koja se iz vizure Berluskonija i Galijanija može smatrati jedino neuspešnom, šanse Kristijana Brokija da preživi na klupi kluba koji vodi od 2018. godine nisu blistave.

Nešto ranije Venecija je uspela da odbrani trijumf 1:0 iz prvog meča, pošto je u revanšu sa Lečeom odigrala 1:1. Plasman tima sa grada na vodi u finale plej-ofa za seriju A predstavlja malo iznenađenje budući da su Đalozozi bili nešto ubedljiviji u liigaškom delu i direktno izborili polufinale, dok je Venecija prethodno morala da eliminiše Kjevo i to tek posle produžetaka. Večeras su gosti stigli do prednosti u smiraj prvog poluvremena zahvaljujući pogotku Matije Aramua, ali su od 65. minuta i gola Stefana Petinarija morali da strepe za prolaz dalje. Naročito kada je desetak minuta pre kraja dosuđen jedanaesterac za Leče. Imali su sreće da je Marko Mankosu užasno izveo najstrožu kaznu prebacivši loptu preko gola.

Posle Empoli i Salernitane, treći putnik iz Serije B u italijansku elitu biće poznat nakon finala u kojem se sataju Čitadela i Leče.

ITALIJA, SERIJA B - PLEJ-OF (REVANŠ MEČEVI POLUFINALA)

Četvrtak

Leče - Venecija 1:1 (0:1)

/Petinari 64 - Armau 45+3/

Monca - Čitadela 2:0 (0:0)

/Baloteli 58, Dalesandro 78/

