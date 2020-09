Mnoge je frontove otvorio Monći tokom ovog prelaznog roka – potpisani su Suso, Bono, Oskar Rodrigez i Rakitić, kao goruće pitanje ostala je otvorena pozicija levog beka, a za to vreme izgleda da ojača ofanzivnu liniju tima Ezekijelom Barkom. Tako tvrdi Horhe Baravalje, novinar američkog Fox sportsa.

Za one koji slabije poznaju lik i delo mladog Argentinca, prvo što treba da znaju da je od prve pojave u argentinskoj Superligi, još 2016. kada mu je bilo 17 godina proglašen naslednikom Serhija Kun Aguera. Nije jedini razlog činjnica da su seniorsku karijeru započeli u Independijenteu iz Aveljanede, sličnosti su broje. Sa 165 centimetara Barko je nešto niži od legene Mačester Sitija, ali obojicu krasi nisko težište, odlična kontrola lopte, kvalitetan udarac, odnosno instinkt ubice u protivničkom šesnaestercu.

I kada se 2018. očekivalo da tada tinejdžer preleti Atlantik i završi u nekoj od "liga petice", on je doneo odluku da karijeru nastavi u MLS-u. Atlanta ga je u januaru Independijenteu platila 12.300.000 evra, a on joj se odužio osvajanjem MLS kupa i US Open kupa, kao i individualnom statistikom koja kaže da je na 69 utakmica postigao 11 i namestio deset golova.

Kako tvrde mediji na severnoameričkom kontinentu, klub iz Andaluzije voljan je da za talentovanog Argentinca izdvoji između 12.000.000 i 14.000.000 miliona evra, dok će Atlanta tražiti 30.000.000 dolara, odnosno 25.000.000 evra, dakle duplo više od onoga što je uložila pre dve i po godine. Ne treba previše razmišljati pre zaključka da su potraživanja američkog tima nerealna, ali lestvica pre početka pregovora mora da bude postavljena na nekoj cifri. Poređenja radi, Atlanta će gotovo izvesno pustiti Pitija Martineza kojeg je pre godinu i po dana dovela iz Rivera za 14.500.000. evra, da ide u Saudijski Al Nasr za isti novac.

Sevilja je ekipa koja voli argentinske igrače. U prošloj sezoni imala ih je trojicu, a odlaskom Evera Banege u Al Šabab iz Rijada, ostaju Franko Vaskez i Lukas Okampos. Sa Barkom bi tim sa Ramon Sančez Pishuana dobio novu napadačku oštricu, odnosno veliku napadačku raznovrsnost pošto Barko može da muči rivale i po levom krilu i kao drugi napadač, a nije mu strana ni pozicija ofanzivnog veziste. Deluje da bi omaleni Argentinac mogao da napravi ozbiljan tandem sa zemljakom Okamposom.